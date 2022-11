Windenergie in Mindelheim: Stadt sucht Anwaltskanzlei mit Fachexpertise

Von: Marco Tobisch

Eine Windkraft-Klausurtagung des Mindelheimer Stadtrates wird es erst im nächsten Jahr geben. Das erklärte nun der Bürgermeister. © Sing

Mindelheim – Wie geht es in Mindelheim in Sachen Windkraft weiter? Dazu hat sich Bürgermeister Dr. Stephan Winter in der jüngsten Stadtratssitzung kurz geäußert. Fakt nun: Heuer wird es keine Stadtratsklausur zum Thema Windkraft mehr geben. Derzeit sucht die Stadt nach einer Rechtsanwaltskanzlei, die (ohne sich zu positionieren) Fragen beantwortet.

Seit diesem Jahr hat das Thema Windkraft in Mindelheim Fahrt aufgenommen, doch für den Bürger ist bislang höchstens ein Lüftchen zu spüren. Zur Erinnerung: Mit deutlichem Votum hatte sich der Stadtrat Ende April grundsätzlich für Wind­räder ausgesprochen, verband sein Votum aber mit Voraussetzungen: Realisiert werden sollen Windräder auf städtischem Grund ausschließlich in Abstimmung mit der VWEW, dem örtlichen Energieversorger. Außerdem soll Mindelheimer Bürgern – das ist die zweite Voraussetzung – eine angemessene finanzielle Beteiligung an den Windkraftanlagen ermöglicht werden. Modelle sind mehrere denkbar. Und schließlich sollen Mindelheimer Unternehmen dazu verpflichtet werden, „die Möglichkeiten regenerativer Energieerzeugung auf ihrem Firmengelände spätestens bis zur Inbetriebnahme der Windkraftanlagen auszuschöpfen“, heißt es im Beschluss. Insbesondere geht es hier um die Installation von PV-Anlagen auf Firmendächern.



Nach diesem Beschluss bewarb sich die Stadt bei der bayerischen Staatsregierung um einen sogenannten „Windkümmerer“ – und bekam von Minister Aiwanger bereits die Zusage: Sebastian Obermaier, Bereichsleiter für Klimaschutz beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!), soll die Stadt Mindelheim in den nächsten anderthalb Jahren zum Thema Windkraft beraten und insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Stadt juristisch abgesichert ist.

Guter Rat schwer zu finden

Und dass gerade in diesem Bereich guter Rat nicht nur teuer, sondern vor allem schwer zu finden ist, davon berichtete Bürgermeister Winter nun im Stadtrat. Im Vorfeld der angekündigten Klausurtagung des Stadtrates hatten die Räte Anfang November eine ganze Reihe von Rückfragen gestellt, die Winter zu einem Fragenkatalog zusammenfasste. Viele Fragen darin drehen sich offenbar um Gesellschafts- und Energierecht, weshalb die Kämmerei nach einer Rechtsanwaltskanzlei sucht, die auf diesem Gebiet spezialisiert ist. Problem nur, so sagte Winter: In Bayern gibt es überwiegend Kanzleien, die Windkraft-Gegner vertreten. Neutrale seien „dünner gesäht“ bzw. eher im Norden zu finden, wo die Windkraft deutlich weiter fortgeschritten sei.



Sobald eine Kanzlei gefunden sei, wolle man die Klausurtagung möglichst früh im neuen Jahr angehen, so Winter. Heuer sei das auch wegen vieler Termine in der Vorweihnachtszeit nicht mehr möglich.