Windkanal für Bad Wörishofen: Bauvoranfrage fällt auf fruchtbaren Boden

Von: Oliver Sommer

So stellen sich die Architekten den Windkanal im Norden Bad Wörishofens vor. © Ackermann Architekten

Bad Wörishofen – Die Gesundheitsstadt erfährt eine weitere Aufwertung. Im nördlichen Gewerbegebiet, in der Nachbarschaft der Supermärkte und Speditionen, soll ein Windkanal gebaut werden. In der Bauvoranfrage heißt es, dass die Anlage für das Training von Radfahrern genutzt werden soll.

Es ist gleich ein ganzes Paket, das der Antragsteller in seiner Bauvoranfrage formuliert hat bzw. was er im Norden Bad Wörishofens bauen möchte. Der Bauwerber ist Geschäftsführer einer in München ansässigen Firma, die sich offensichtlich mit Sport und der Perfektionierung des Gerätes und der Ausrüstung der Sportler beschäftigt. So heißt es in der Bauvoranfrage, dass „der Windkanal dem Training von Radfahren und Triathleten dienen“ soll. Auch wäre die Erweiterung der Nutzung für Skifahrer und Bobfahrer möglich. Auf dem derzeit noch unbebauten Grundstück an der Ferdinand-Porsche-Straße sollen zwei Gewerbegebäude errichtet werden. Im westlichen Gebäudeteil soll die Verwaltung und ein möglicher Verkauf von Zubehör (eventuell auch Fahrrädern) sowie, später einmal, eine Physiotherapie unterkommen. Der eigentliche Windkanal soll im östlichen Gebäude Platz finden. Allerdings darf man sich dabei keine Dimensionen wie in der Luft oder Automobilindustrie vorstellen. Die Grundfläche des Windkanalgebäudes wird rund 450 Quadratmeter betragen, dabei wird das Gebäude knapp acht Meter hoch.



Im Windkanalversuch können beispielsweise Helme oder Anzüge von Sportlern optimiert werden. Zudem lassen sich Fahrräder und andere Sportgeräte auf ihre „Windschlüpfrigkeit“ untersuchen. Mit einer dahingehend optimierten Ausrüstung lässt sich die eine oder andere Sekunde in einem Wettkampf, etwa beim Triathlon (Schwimmen, Laufen und Radfahren) gut herausholen.



In der jetzigen Bauvoranfrage ging es vor allem darum, ob die Überschreitung der östlichen Baugrenze möglich ist. Angesichts des für die Gesundheitsstadt doch recht außergewöhnlichen Projektes stimmten die Räte dem zu. Das Projekt, das nicht nur dem Profisport, sondern auch von engagierten Amateursportlern genutzt werden könnte, wird im Stadtrat allgemein sehr positiv gesehen. Angesichts des Vorhabens müssen allerdings noch diverse Vorabprüfungen erfolgen: So muss ein immissionschutzrechtliches Genehmigungsverfahren zum Schallschutz beim Landratsamt in Auftrag gegeben werden. Die Erschließung sei gesichert, heißt es vonseiten der Bauverwaltung. Der Überschreitung der Baugrenze um knapp einen Meter könne zugestimmt werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt würden.