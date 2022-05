Nicht nur in Mindelheim im Kommen

Mindelheimer Stadtrat spricht sich für Windräder aus

Wie viele Windräder in Mindelheim kommen sollen, ist noch völlig offen. Klar ist nur: Der Stadtrat hat sich grundsätzlich für Windräder auf Mindelheimer Grund ausgesprochen. © Ingenieurbüro Sing GmbH

Mindelheim – Bei der Bürgerversammlung hatte es Bürgermeister Dr. Stephan Winter bereits angedeutet: Die Stadt will künftig auf den Ausbau Erneuerbarer Energien und dabei auch aufs Thema Windkraft setzen. Der Stadtrat hat vergangene Woche sein grundsätzliches „Ja“ zu Windrädern auf Mindelheimer Grund gegeben – ein Bekenntnis, das aber auch an Bedingungen geknüpft ist. Zuvor hatten sämtliche Stadtratsfraktionen Einblick in ihre Gedanken gegeben.

Wie Bürgermeister Winter zu Beginn der Stadtratssitzung erklärte, gehe es zunächst lediglich um einen „Grundsatzbeschluss über das weitere Vorgehen“. Diesen hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen mit deutlicher Mehrheit gefasst. Konkret heißt es im Beschluss, dass sich die Stadt bereiterkläre, die erforderlichen Bauleitplanverfahren, die für die Errichtung von Windrädern im Osten der Stadt erforderlich sind, durchzuführen.



Verbunden hat der Stadtrat dies allerdings mit drei Voraussetzungen: Realisiert werden sollen Windräder auf städtischem Grund ausschließlich in Abstimmung mit der VWEW, dem örtlichen Energieversorger. Außerdem soll Mindelheimer Bürgern – das ist die zweite Voraussetzung – eine angemessene finanzielle Beteiligung an den Windkraftanlagen ermöglicht werden. Modelle seien mehrere denkbar, so Winter – das müsse das weitere Verfahren zeigen. Und schließlich sollen Mindelheimer Unternehmen dazu verpflichtet werden, „die Möglichkeiten regenerativer Energieerzeugung auf ihrem Firmengelände spätestens bis zur Inbetriebnahme der Windkraftanlagen auszuschöpfen“, heißt es im Beschluss. Insbesondere gehe es hier um die Installation von PV-Anlagen auf Firmendächern. Das sei „nicht zu viel verlangt“, so der Rathaus­chef.



Zuvor hatte Winter daran erinnert, dass vor gut acht Jahren im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans Donau Iller Windkraftanlagen schon mal Thema in Mindelheim waren. Im Regionalplan war ein „Wind-Vorranggebiet“ im Mindelheimer Stadtwald, im Osten der Stadt, ausgewiesen worden – als Ergebnis umfangreicher Untersuchungen, wie der Bürgermeister erklärte.



Nicht nur in Mindelheim im Kommen

Auch das Mindelheimer Energieteam habe sich zuletzt Gedanken zum Thema gemacht und darum gebeten, den Grundsatzbeschluss zum Thema Windkraft dem Stadtrat vorzulegen, sagte Winter weiter. Und nicht zuletzt die veränderte bundespolitische Lage nach der Wahl im letzten Jahr sowie der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Preisentwicklungen am Energiemarkt hätten den Planungen für Windkraftanlagen Auftrieb gegeben – nicht nur in Mindelheim.



Zum Jahreswechsel hatte Bürgermeister Winter die Fraktionen aufgefordert, die Grundsatzfrage „Ist der Stadtrat bereit, in die Windkraftnutzung einzusteigen?“ zu beantworten und etwaige Voraussetzungen zu nennen – Ergebnis war der eingangs beschriebene Beschlussvorschlag der Stadt, der bei zwei Gegenstimmen angenommen wurde.



Dagegen gestimmt hatten nur Dr. Manfred Schuster (MBG) und Max Heim (Freie Wähler). Heim sagte unserer Redaktion bei der Infoveranstaltung der Freien Wähler, warum er nicht konform ging: „Es gibt nur Windstrom für Firmen, die Solar haben. Das geht nicht“, so Heim. Jeder, der Energie aus Windkraft haben wolle, solle diese bekommen können.

In der Stadtratssitzung nahmen alle Fraktionen vor der Beschlussfassung Stellung:

CSU: Christoph Walter forderte, die Bürgerschaft beim wichtigen Thema Windkraft mitzunehmen. Auch Landschafts- und Tierschutz müssten in die Debatte eingebunden werden. Walter betonte auch die Verpflichtung für die heimische Wirtschaft, sich mit Flächen für PV-Anlagen zu beteiligen – insbesondere ein Maschinenbauer für Elektroindustrie sei gefordert.

Freie Wähler: „Wir treffen eine wichtige Entscheidung für den Ausbau Erneuerbarer Energien in Mindelheim“, betonte Stefan Drexel – und erinnerte auch an „die größte atomare Katastrophe“ in Tschernobyl vor 36 Jahren.

Drexel fordert einen „Energiemix“: Photovoltaik habe zwar großes Potenzial, komme aber auch an Grenzen – unter anderem gehen Flächen für die Landwirtschaft verloren. Auch die Sonnenstunden und Speicherkapazitäten seien limitierend. Windkraft sei derweil in Bayern „noch ungenutzt“. Die Landschaft werde sich verändern müssen, um das Potenzial der Windkraft auszuschöpfen, sagte Drexel. Sein Fazit: Die Vorteile überwiegen.



SPD: Stellvertretend für Roland Ahne, Leiter des Energieteams, trug Georg Pfeifer den Standpunkt der SPD vor: „Schnellstmöglich so viel Strom wie möglich im eigenen Land zu produzieren“, hält die SPD für wichtig. Windkraft sei eine gute Möglichkeit dazu. Auch dem Ziel des Energieteams, Mindelheim solle energieautark werden, komme man mit Windrädern näher.

MBG: Ursula Kiefersauer stellte zwar den ausgewiesenen Standort im Stadtwald infrage, sprach sich aber grundsätzlich für Wind­räder in Mindelheim aus. Die Kosten pro Windrad bezifferte Kiefersauer auf rund drei Millionen Euro. Sie verwies ferner auf den langen Zeithorizont bis zur Realisierung.

Grüne: Auch Josef Doll erinnerte daran: Der Ukraine-Krieg habe verdeutlicht, „dass wir uns unabhängig machen müssen“ in Sachen Energie. „Der Klimawandel muss aufgehalten werden, und das geht nur, wenn wir rausgehen aus fossilen Energien“, so Doll. „Wir müssen Lösungen suchen, auch in Mindelheim.“

ÖDP: Peter Miller freute sich über den Start der Windkraft in Mindelheim, forderte aber auch eine behutsame und vorsichtige Herangehensweise. Ein Wind­rad werde so manchen „Vogel das Leben kosten“ und auch für optische Beeinträchtigungen sorgen – hier müsse man Schaden und Nutzen abwägen, so Miller. „Wenn wir kein Windrad bauen, wird der Schaden noch größer sein.“

AfD: Auch Christian Sedlmeir forderte einen Ausstieg aus der Kernkraft – mit Verweis auf Tschernobyl. Die Abholzung im Stadtwald sei aber kritisch zu hinterfragen, so Sedlmeir.

