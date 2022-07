Zusätzliche Expertise durch einen „Windkümmerer“

Die Stadt Mindelheim bekommt einen „Windkümmerer“

Von: Marco Tobisch

Die Fuchstaler Windräder haben sich auch die Verantwortlichen in Mindelheim angesehen. Unterallgäuer „Vorranggebiete“ für Windräder befinden sich in Breitenbrunn, Tussenhausen, Amberg, Ottobeuren sowie auf einer Fläche (65 Hektar) bei Mindelheim. © Ingenieurbüro Sing GmbH

Mindelheim – Wie ist der Stand in Sachen Windrädern in Mindelheim? Um Aufklärung dazu bat in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause die Mindelheimer Bürgergemeinschaft (MBG). Wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter am gestrigen Montagabend verriet, soll die Stadt jetzt einen „Windkümmerer“ bekommen.

Dabei ließ der Rathauschef zunächst kurz Revue passieren, wie das Thema Windkraft zuletzt in den Fokus gerückt war: Ausgangspunkt war die Bundestagswahl im letzten Herbst gewesen, durch deren Ergebnis mehrere Entwicklungsgesellschaften Deutschland nach sogenannten „Vorranggebieten“ für Windkraft durchforsteten – also Orten, wo Windräder gebaut werden dürfen. 2015 hatte der Regionalverband Donau-Iller ein solches im Osten Mindelheims ausgewiesen, erinnerte Winter. Weil im Bereich des Regionalverbandes derzeit noch baden-württembergisches Recht zu Grunde liegt, dürfen Windräder ausschließlich im Vorranggebiet und nur mit 10H-Regel (weil auf bayerischem Grund) errichtet werden. Die 10H-Regel, die in Bayern ein Bauleitplanverfahren für Windräder auch in Vorranggebieten erfordert, wird derzeit diskutiert und könnte in Vorranggebieten durch eine Ein-Kilometer-Regel abgelöst werden – was der Stadt einen Verfahrensschritt ersparen würde.



Wie Michael Helfert (SPD) berichtete, stehe die Regelung des Regionalverbandes, Windräder nur in Vorranggebieten errichten zu dürfen, derzeit ebenfalls auf der Kippe. Mindestens ein Jahr werde es bis zur Regeländerung aber noch dauern, so Helfert.



Zurück zum Zeitplan: Bereits im Herbst kontaktierten mehrere Entwicklungsgesellschaften mit unterschiedlichen Beteiligungsmodellen auch die Stadt Mindelheim. Ende 2021 bat der Bürgermeister deshalb die Stadtratsfraktionen darum, sich Gedanken darüber zu machen, ob und unter welchen Voraussetzungen Windräder in Mindelheim entstehen könnten. Das Ergebnis war deutlich: Bei zwei Gegenstimmen sprach sich der Stadtrat am 25. April grundsätzlich für Windräder aus, verband sein Votum aber auch mit Voraussetzungen.



Heißt konkret: Realisiert werden sollen Windräder auf städtischem Grund ausschließlich in Abstimmung mit der VWEW, dem örtlichen Energieversorger. Außerdem soll Mindelheimer Bürgern – das ist die zweite Voraussetzung – eine angemessene finanzielle Beteiligung an den Windkraftanlagen ermöglicht werden. Modelle seien mehrere denkbar, so Winter – das müsse das weitere Verfahren zeigen. Und schließlich sollen Mindelheimer Unternehmen dazu verpflichtet werden, „die Möglichkeiten regenerativer Energieerzeugung auf ihrem Firmengelände spätestens bis zur Inbetriebnahme der Windkraftanlagen auszuschöpfen“, heißt es im Beschluss. Insbesondere geht es hier um die Installation von PV-Anlagen auf Firmendächern.



Zusätzliche Expertise durch einen „Windkümmerer“

Was in den letzten drei Monaten passiert ist? Wie Winter sagte, habe sich die Stadt nach dem Stadtratsbeschluss bei der bayerischen Staatsregierung um einen „Windkümmerer“ beworben. Dieser soll die Stadt Mindelheim zum Thema Windkraft beraten und insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Stadt juristisch abgesichert ist. Vor wenigen Tagen dann das grüne Licht: Wirtschaftsminister Hubert ­Aiwanger (Freie Wähler) gab der Stadt Ende Juni die Zusage. Mindelheims Klimaschutzmanagerin Simone Kühn bemühte sich daraufhin um einen Termin mit dem „Windkümmerer“ – diese erste Abstimmung erfolgt am morgigen Mittwochnachmittag.

Andreas Schedel, Ortssprecher von Westernach, wollte wissen, was eigentlich ein „Windkümmerer“ ist? Nach Recherchen des Wochen KURIER steckt dahinter das Projekt „Windkümmerer Schwaben“ im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Das Energie- und Umweltzentrum Allgäu („eza!“) ist dabei als „Windkümmerer“ für den Regierungsbezirk Schwaben zuständig und unterstützt bislang die Kommunen Amberg, Dietmannsried, Dinkelscherben, Kellmünz und Münster (Lech) bei der Initiierung von Windenergieprojekten. Von „eza!“ heißt es zur Erklärung: „Mit Hilfe der professionellen Begleitung sollen vorhandene Flächenpotenziale gehoben, individuelle Wege zur Akzeptanzsteigerung erarbeitet und Konflikte moderiert werden. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird damit ein neutraler Ansprechpartner an die Seite gestellt, der Rückhalt gibt und Möglichkeiten für die Windenergie in der Kommune aufzeigt.“ Für Mindelheim, das bestätigte die Stadt heute, wird eza!-Berater Sebastian Obermaier zuständig sein.

Ursula Kiefersauer (MBG) freute sich über die „neue Aktualität“ und bat darum, Experten der VWEW oder vom Ingenieurbüro Sing, das auch die Windkraftprojekte im Fuchstal (Landkreis Landsberg) betreut, in den Stadtrat einzuladen. Fritz Birkle (CSU) ergänzte, auch der Besuch eines Vertreter der Gemeinden Fuchstal oder Wildpoldsried könne angesichts ihres Windkraft-Erfahrungsschatzes aufschlussreich sein.