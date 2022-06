Wörishofer Bauausschuss gibt Placet für Erweiterung des Lidl Marktes, allerdings mit Auflagen

Von: Oliver Sommer

Der Lidl-Markt in der Kirchdorfer Straße. Links ist das Autohaus zu sehen, dessen Werkstatterweiterung den Abriss des Discounters nötig macht. Im Vordergrund der Grünstreifen, den die Stadträte zwingend erhalten möchten. © Sommer

Bad Wörishofen– Der Lidl-Markt in der Kirchdorfer Straße darf abgerissen und ein neuer, größerer Markt gebaut werden. Dafür hat der Bauausschuss jetzt seine Zustimmung gegeben, nachdem rund eineinhalb Jahre lang über die Auswirkungen eines größeren Angebotes für die Händler in der Innenstadt diskutiert worden war. Nötig wurde der Abriss, um den Zugang zur benachbarten LKW-Werkstatt zu ermöglichen.

Hat die Erweiterung der Verkaufsfläche eines Discounters von derzeit rund 700 auf über 1.000 Quadratmeter Auswirkungen auf die Geschäfte in der Innenstadt Bad Wörishofens? Das ist die Frage, weshalb der Antrag, den bestehenden Markt in der Kirchdorfer Straße im Gewerbegebiet Nord der Kneippstadt seit Oktober 2020 auf Eis lag. Seinerzeit hatte der Bauausschuss eine Entscheidung zurückgestellt und wollte den Ergebnisbericht des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK und damit verbunden die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes abwarten. Darüber hatte der Stadtrat im März diskutiert und eine Positivliste aufgestellt für Waren, die in den verschiedenen Zonen einer Stadt feilgeboten werden dürfen.



Wie die Verwaltung in der Begründung schreibt, wurden sowohl die Erweiterungsvorhaben der Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl als auch die Ansiedlung des Vollsortimenters (V-Markt) bereits auf ihre städtebauliche und versorgungsstrukturelle Verträglichkeit geprüft und als verträglich eingestuft. Mit Blick auf die Verkaufsflächendimensionierung würden die bestehenden Lebensmitteldiscounter hinter den aktuell gängigen Größenordnungen zurückbleiben und auch nicht mehr den aktuellen Standards der jeweiligen Betreiber entsprechen. Man sei, erklärte Stefan Welzel, konstant in Gesprächen mit Investoren und Geschäftstreibenden. So auch mit dem Betreiber des Lidl-Marktes, wo man die Aussage erhalten habe, dass derzeit keine kleineren als über 1.000 Quadratmeter große Märkte errichtet würden. Der Bürgermeister weiter: „Lidl baut nicht kleiner“. Ansonsten würde das Angebot reduziert. Kleinere Märkte, der derzeitige in Bad Wörishofen hat eine Fläche von rund 700 Quadratmeter, zum Vergleich, der in Türkheim ist größer als 1.065 Quadratmeter, finden sich vor allem in Innenstadtlagen wie München oder Augsburg und dienen vor allem der Nahversorgung. Neubauten gibt es dort auch nur in den Randlagen mit einer entsprechenden Größe und einem entsprechenden Angebot.



Das Hauptsortiment Lebensmittel ist, heißt es laut Verwaltung, gemäß Bad Wörishofer Sortimentsliste, den Sortimenten des Nahversorgungsbedarfs zugeordnet. Daher wäre eine Neuansiedlung nicht mehr zulässig. Bei den Vorhaben von Lidl und Aldi handele es sich aber um Erweiterungen von Bestandsbetrieben, deshalb greife in diesen Fällen die weiterführende Regelung zum Bestandsschutz. Diese lässt eine Vergrößerung bzw. Erweiterung der Verkaufsfläche bestehender Betriebe trotz der Lage am Stadtrand zu. Der hierfür erforderliche Nachweis der städtebaulichen Verträglichkeit der Erweiterungsvorhaben gegenüber den bestehenden Versorgungsstrukturen wurde für beide Planungen erbracht. Somit sind die Planvorhaben von Aldi und Lidl mit den Regelungen des neuen Einzelhandelskonzepts vereinbar und die Umsetzung vertretbar. Die geplante Verkaufsfläche mit 1.065 Quadratmeter würde somit die maximal zulässige Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter um mehr als 30 Prozent übersteigen. Die größere Verkaufsfläche wird mit dem aktuellen Märktekonzept der Firma Lidl und den gestiegenen Anforderungen, also den Kundenwünschen und der Logistik begründet.



Aufgrund des Ergebnisses des Einzelhandelsgutachtens ist eine Befreiung von der Festsetzung der maximalen Verkaufsfläche zulässig, erfuhren die Stadträte. Auch erklärte Christine Waibel, dass der geplante Lidl-Markt in Wörishofen im Vergleich zu dem in Türkheim immer noch kleiner sei. Der Neubau soll unter anderem auch einen Lagerbereich für das benachbarte Autohaus beinhalten. Deren Werkstatt-Neubau für Lastkraftfahrzeuge hatte den Stein überhaupt ins Rollen gebracht. Eine Ausfahrt aus der Werkstatt sei nicht mehr möglich gewesen, durch den Neubau des Lidl-Marktes, vor allem dessen neue Lage weiter nordwestlich sollte die LKW-Ausfahrt ermöglicht werden.



Die Stadträte gaben einstimmig ihr Placet, allerdings soll der Grünstreifen zwischen Parkplatz und der Kirchdorfer Straße zwingend erhalten bleiben und nicht für Stellplätze geopfert werden. Daher muss das Vorhaben eventuell um fünf Meter nach Westen verschoben oder die Parkplätze anderweitig nachgewiesen werden.