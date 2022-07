Wörishofer Feuerwehr übt: Brand auf Gehöft soll ohne Hydranten bekämpft werden

Von: Oliver Sommer

Die Bad Wörishofer Feuerwehr probte den Ernstfall: Löschen ohne Hydranten. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Damit die Feuerwehr für alle Eventualitäten gerüstet ist, führt sie regelmäßig Übungen durch. Heuer lautete die Vorgabe für die „große Übung“ der Bad Wörishofer Wehr, bei einem abseits gelegenen Gehöft, ohne Hydrant bei der Brandbekämpfung auszukommen.

Beim angenommenen Szenario im Tanneck mussten sich der Kommandant und die Gruppenführer etwas überlegen, sollte doch kein Wasser aus der städtischen Wasserversorgung gezapft werden. Womit der Wörthbach ins Visier der Brandbekämpfer geriet, der dort nur einige Schlauchlängen entfernt vorbeifließt. Mittels Saugpumpe und Tragkraftspritze wurde eine Wasserversorgung vom Bach zum Gehöft aufgebaut; hätte das Wasser nicht gereicht, wäre die mobile Bachsperre zum Einsatz gekommen, die einem Biberdamm vergleichbar den Wasserlauf aufstaut, damit das Saugrohr eingesetzt werden kann.



Vom Güllewagen zum Wasserspender

Doch neben den Vorflutern gibt es auf Bauernhöfen noch eine zweite Variante, Wasser herbeizuschaffen, in den Fasswagen der Bauern. Mehrere 10.000 Liter Wasser passen in die Anhänger, die sonst zum Ausbringen der Gülle genutzt werden, ausreichend für einige Minuten geballter Löschangriff über die Strahlrohre der Kameraden. In der Kneippstadt ist man sogar in der Lage, die nötigen Fasswagen nebst Schleppern vom Bauhof zu entleihen, weshalb die Kameraden der Feuerwehr auch mit den Schleppern zugange waren. Ähnlich wie beim Hubschrauber wird das Wasser aus den Fasswagen zunächst in transportable Becken umgefüllt, von wo es die Löschfahrzeuge über ihre Kreiselpumpe zu den Kameraden verteilen. Um das Szenario noch etwas verzwickter zu gestalten und alle Mitglieder der Freiwilligen Wehr, inklusive der Damen zu binden, galt es noch, eine unter einem Radlader „eingeklemmte Person“, eine Puppe, zu retten. Nach einer guten Stunde hieß es dann „Feuer aus“ und nach den Aufräumarbeiten gab es eine erste Einsatzaufarbeitung mit Lob für die geleistete Arbeit. Ohne Verluste seitens der Kälbchen oder bei den Schafen konnten die Kneippstädter Floriansjünger die Wasserknappheit meistern und dem „Feuer“ die Stirn bieten. Auch die Wiesen wurden dabei gut gewässert.