Aufsichtsräte bestätigt

Wohnungsgenossenschaft: Es geht um mehr als die „schnelle Mark“

Von: Oliver Sommer

Eines der aktuellen Bauvorhaben der WoGe befindet sich hier an der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen, wo drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Vier Mehrfamilienhäuser mit 27 Wohnungen baut die WoGe derzeit in der Heilig-Kreuz-Straße in Mindelheim. © Sommer

Mindelheim/Unterallgäu – 1921 gegründet, verfolgt die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim (WoGe) noch immer den in der Satzung festgelegten Zweck, ihre Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen. Erstmals nach zwei Jahren konnten sich die nun wieder bei einer Mitgliederversammlung, noch immer unter dem Eindruck der Pandemie treffen. Im Forum Mindelheim ging in erster Linie um Zahlen und Wahlen. Auf einen Gastvortrag sowie das obligatorische Abendessen musst aus hygienischen Gründen verzichtet werden.

Jeder Mensch hat das Anrecht auf Wohnraum, auf vier Wände, die ihn beschützen, in die er sich zurückziehen kann. Oder wie es der Religionsphilosoph Paul Tillich vor über 100 Jahren formulierte: „Wir wohnen nicht um zu wohnen, sondern wir wohnen um zu leben.“ Auch, wenn ein schwedischer Möbeldiscounter diese Worte für eine Werbekampagne umgedeutet hat, so beschreibt die Aussage ein quasi Menschenrecht: angemessener Wohnraum ist die Voraussetzung für einen angemessenen Lebensstandard, das Anrecht dazu ist sogar in einem internationalen Pakt verbrieft. Solchermaßen philosophisch eröffnete Florian Schuster, einer der beiden Prokuristen der Wohnungsgenossenschaft, seinen „Lagebericht“ und den Rückblick auf die vergangenen Monate.

Bestand wächst

Und Schuster betonte gleich zu beginn seines Vortrags, dass die Genossenschaft ein verlässlicher Partner bleibe für die Menschen, die im Mittelpunkt des Handelns stünden und man nicht nur aus unternehmerischer Sicht die Genossenschaft führe. Es gehe um mehr als die „schnelle Mark“, weshalb Überschüsse in die Erhaltung und Modernisierung der Bestände, aber auch den Neubau von Wohnraum und den Ausbau des Serviceangebotes (re)investiert werden. So konnte die ­WoGe in den vergangenen zehn Jahren, zwischen 2012 bis Ende des vergangenen Jahres, den Bestand an Wohnungen von weniger als 500 um über die Hälfte auf insgesamt 747 Wohnungen erhöhen; auf einer Gesamtnutzfläche von über 45.000 Quadratmetern stehen unter anderem 106 Wohnungen im Berufschulwohnheim zur Verfügung. Außerdem gibt es sechs Doppelhaushälften und elf Reihenhäuser im Portfolio der WoGe, wie Schuster erklärte, drei Gewerbeeinheiten und ein Gemeinschaftsraums sowie annähernd 590 Fahrzeugstellplätze, in Garagen, unter- und oberirdisch. Vor gut einem Jahr erst dazugekommen ist die Klosteranlage der Maria-Ward-Schwestern im Herzen Mindelheims mit über viereinhalbtausend Quadratmetern Nutzfläche, wo die WoGe derzeit dabei ist, dieses für die künftige Nutzung herzurichten und umzubauen (der Wochen KURIER berichtete).

Und man sei auf vielerlei Formen der Wohnraumnutzung eingerichtet, etwa auf generationsübergreifendes Wohnen, Seniorenwohnen und barrierefreie Häuser sowie Kümmererprojekte (bevor etwa Wohnungslosigkeit droht), Jugend und Bildung sowie familiengerechtes Wohnen, so Schuster weiter. „Wir haben vielseitige und fortschrittliche Wohnformen für jede Lebensphase“, betonte der Prokurist gegenüber den rund 50 anwesenden Mitgliedern.



In Summe hat die WoGe derzeit 1.451 Mitglieder, die über 110.000 Anteile an der WoGe halten. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl der Mitglieder um 70. Allein heuer haben sich bereits 111 Wohnungssuchende auf den Listen der Wohnungsgenossenschaft vormerken lassen, denn nicht nur die Flüchtlinge aus der Ukraine haben die Wohnungsnot in Deutschland nochmals weiter verschärft. Aktuell, so Schuster, gebe es bei der WoGe 2,2 Prozent Leerstand, der vor allem auf Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten in den Wohnungen zurückzuführen ist. Mehr noch aber als die Nachfrage unterstreicht die Fluktuationsquote die Zufriedenheit der Mitglieder mit der WoGe: Nur etwa jeder 20. Mieter kündigte vergangenes Jahr. Zahlen, die angesichts einer günstigen Miete (derzeit ca. sechs Euro pro Quadratmeter) auch nicht verwundern, liegt die marktübliche Miete im Unterallgäu doch derzeit, im Schnitt, bei 10,24 Euro.



Noch besser sieht die Bilanz zum Ende des vergangenen Jahres aus, verfügt die Wohnungsgenossenschaft doch über ein Anlagevermögen von fast 50 Millionen Euro. Allein die Grundstücke (bebaut wie unbebaut) sind rund 45 Millionen Euro wert, dazu kommen Beteiligungen und Ausleihungen, „flüssige Mittel“ und Guthaben bei Kredi­t­instituten. Somit kam die ­WoGe auf eine Bilanzsumme von 58,3 Millionen Euro. Das bestätigte auch die Vertreterin des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen, Bettina Kudla, die die Zahlen mit dem Verband geprüft hatte.



Zur WoGe gehört auch die Wohn-Baugesellschaft Mindelheim (WBG), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Und seit dem 1. März dieses Jahres ist diese an einer Baufirma, der Csokas Baugeschäft GmbH beteiligt. Die Unternehmensgruppe verwaltet somit fast 3.400 Liegenschaften im Unterallgäu.



In Summe zeigte sich Schuster zufrieden mit der Entwicklung, auch bei den Neubauten oder der Sanierung alter Objekte war der Prokurist „zufrieden mit der Geschwindigkeit“. Und man werde auch in Zukunft dem Förderzweck gerecht werden und eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sicherstellen, betonte der Prokurist. „100 Jahre Erfahrung sind die Basis für unseren Erfolg.“

Aufsichtsräte bestätigt

Ein zweites Standbein für den Erfolg seien auch die gut ausgebildeten Mitarbeiter, die die Vorstandschaft für ihre teils langjährige Treue ehrte. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung der Vorstandschaft sowie des Aufsichtsrates wurden Klaus Weidener, Iris Rienks und ­Ingrid Friedrich im Aufsichtsrat, dem sie teils schon mehr als ein halbes Jahrzehnt angehören, bestätigt. Die Brutto-Dividende beträgt vier Prozent, der Bilanzgewinn eine Dreiviertelmillion Euro. Abzüglich der ausgeschütteten Dividende wird dieser den Rücklagen zugeführt. Alle Beschlüsse wurden einstimmig durch die anwesenden Mitglieder gefasst.

