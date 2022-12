Wunschzettel-Aktion für bedürftige Kinder läuft wieder

Über die diesjährige Wunschzettel-Aktion in der Sparkasse freuen sich (v. links) Dennys Koller (Koller’s Taekwondo Akademie), Jana König (Bad Wörishofer Tafel), Roland Heim (Geschäftsstellenleiter Sparkasse Bad Wörishofen), Franziska Beck (Rotaract), Steven Lebrecht (Rotaract). © Rotaract

Bad Wörishofen - Um finanziell benachteiligte Familien in der Region Bad Wörishofen und Umgebung zu unterstützen, hat der Rotaract-Club Bad Wörishofen-Mindelheim in Zusammenarbeit mit der Bad Wörishofer Tafel, der Sparkassen-Filiale in Bad Wörishofen und dem V-Markt Bad Wörishofen auch dieses Jahr eine Wunschzettel-Aktion auf die Beine gestellt.

Neben der Wunschzettel-Aktion für Erwachsene im Bad Wörishofer V-Markt (wir berichteten) läuft seit dem 28.11.2022 die bereits in den letzten beiden Jahren erfolgreiche Wunschzettel-Aktion in der Sparkasse in Bad Wörishofen. Hierfür sammelte die Bad Wörishofer Tafel seit Anfang November Weihnachtswünsche im Wert von circa 20 Euro von Kindern und Jugendlichen, deren Familien Kunden der Tafel sind. Die Wunschzettel hängen seit dem 28. November in der Sparkassen-Filiale in Bad Wörishofen (Kaufbeurer Straße 5) aus und können dort während der Öffnungszeiten der Sparkasse ausgesucht und mitgenommen werden.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann das Geschenk auf dem Wunschzettel kaufen und bis spätestens Freitag, 16. Dezember, gemeinsam mit dem Wunschzettel während der Öffnungszeiten bei der Sparkasse abgeben, damit die Geschenke pünktlich zum Heiligen Abend bei den Kindern und Jugendlichen unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Der Rotaract-Club Bad Wörishofen freut sich auch dieses Jahr über zahlreiche Unterstützung bei den beiden Wunschzettel-Aktionen und wünscht allen eine besinnliche Adventszeit. Besonderer Dank geht bereits jetzt an Dennys Koller von Koller’s Taekwondo Akademie, der wieder drei Jahres-Abonnements für seine Taekwondo Akademie für die Tafel-Kinder spendet.

