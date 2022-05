Zehn Bänke für Türkheimer Badefreunde

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Türkheims Bürgermeister Christian Kähler (links) freute sich über die zehn neuen Bänke, die SIP-Personalleiter Johannes Böck (Mitte) und Co-CEO Götz Schmiedeknecht (rechts) im Freibad überreichten. © Springer-Restle

Türkheim - Die Marktgemeinde Türkheim und das dort ansässige Unternehmen Salamander Industrieprodukte (SIP) standen schon immer in gutem Austausch. Als jüngst bekannt wurde, dass die Bänke des Türkheimer Freibads in die Jahre gekommen sind, fackelte die Vorstandschaft von Salamander nicht lange herum und bot an, zehn Bänke zu spenden.

Symbiosen sind bekanntlich praktisch, denn sie implizieren, dass zwei Parteien von einer gemeinsamen Sache profitieren. So erging es kürzlich dem Türkheimer Freibad und der nahegelegenen Firma SIP. Wie Bademeister Herbert Wexel unserer Redaktion mitteilte, waren die alten Holzbänke sichtlich in die Jahre gekommen. „Die Gestelle wurden sogar noch aus Gusseisen gegossen“, veranschaulichte er und deutete auf die betagten, durchgesessenen Bänke.

Wexel hat sich schlau gemacht und einen Bank-Hersteller ausfindig gemacht, während Bürgermeister Christian Kähler Nachfrage und Angebot zusammenbrachte und sein Spendengesuch an SIP richtete. Das Unternehmen sah mit den Bänken eine Chance, sich nachhaltig in die Köpfe der Badegäste, insbesondere in die der jungen Generation einzubrennen. Denn der Nachwuchs- und Fachkräftemangel macht auch vor dem Türkheimer Fensterhersteller nicht Halt.

„Viele gehen zum Studieren erstmal aus der Heimat weg, kommen aber dann wieder zurück, wenn sie eine Familie gründen“, beobachtete Co-CEO Götz Schmiedeknecht im Laufe der Jahre. In dieser Zielgruppe seien potenzielle Mitarbeiter, die froh sind, wenn sie nahe der Heimat in einem international agierenden Unternehmen arbeiten können. Ihm stimmte auch Personalleiter Johannes Böck zu.

Gefertigt wurden die Bänke von einer Behindertenwerkstätte in Berlin. So bekommt das Projekt noch eine soziale Dimension on top. Künftig dürfen sich insbesondere die Mamas freuen, die ihren Sprösslingen nun auf bequemen Holzbänken vom Beckenrand aus beim Plantschen zusehen können.