„Zeit trifft Licht“ beim Bad Wörishofer Kunstverein

Von: Regine Glöckner

„Das plötzliche Ende der Nacht“ hat Axel Fryderyk Pohl (rechts) zum Gewinner gemacht: Der Bad Wörishofer hat den Kunst-Preis der Stadt Bad Wörishofen (links: Bürgermeister Stefan Welzel) erhalten. © Kunstverein

Bad Wörishofen – Zwei Werke, die unterschiedlicher kaum sein könnten, umreißen das große künstlerische Spektrum und die gedankliche Tiefe, die sich in der aktuellen Jahres-Themenausstellung des Kurstädter Kunstvereins zeigt: gleich am Eingang das großformatige, bunte Gemälde der Kunstvereins-Mitbegründerin Isolde Egger mit dem so sinnstiftenden Titel „Es wird Zeit, dass uns ein Licht aufgeht“ – im konkav gestalteten Innenraum hingegen das beklemmend-düstere Bild „Bahnhof“ der diesjährigen Rotary-Club-Preisträgerin Irmgard Peetz-Hahn aus Bad Windsheim.

Beide treffen sozusagen ins Schwarze, indem sie das kreative Potential des Jahresthemas samt dessen vielgestaltiger Tagesaktualität heben: über Eggers Klimakrisen-Apokalypsen-Gemälde zu dem nur sparsam belichteten Bahnhofsbild. Eine mögliche Metapher für einen lichtschimmernden Hoffnungsanker oder eben auch als ein düsterer Abreiseort für Flüchtlinge in Kriegszeiten?



90 Kunstschaffende, so erklärte Kunstvereins-Vorsitzender ­Peter Schmid, hatten sich um eine Berücksichtigung ihrer Werke bei dieser Ausstellung beworben. 54 wurden ausgewählt mit 65 Exponaten. Man kann sich leicht vorstellen, dass es die Jury mit dem Künstler Franz Epple aus Türkheim sowie Harald Bos und Charles Mills vom Kunstverein nicht leicht hatte, unter den Einreichungen eine Auswahl zu treffen. Wobei man, gemessen an der Schlüssigkeit und künstlerischen Qualität der nun zustande gekommenen Präsentation davon ausgehen kann, dass es letztendlich vor allem um eine gelingende Gesamtkonzeption und die Korrespondenzwirkung der Exponate unter dem Fokus von Zeit und Licht ging. Und die geht auf.

Drei Preisträger

Expressivität, Modernität und Klarheit hat diese Ausstellung, zu der sich bei der Vernissage bereits viele Kunstinteressierte eingefunden hatten. Hier ging es auch um die Vergabe dreier Preise à je 300 Euro. Neben Peetz-Hahns „Bahnhof“ kam dabei ein weiteres treffsicheres Zeit-Licht-Bild zum Zug: „Plötzliches Ende der Nacht“, die verblüffende Black Forest-Impression des Wörishofers Axel Fryderyk Pohl bekam die Auszeichnung der Stadt. Die eiserne, blattvergoldete „Ikarus“-Plastik des Frickenhauseners Horst Wendland wurde mit dem Kunstvereins-Preis belohnt.



Großes Interesse an den Künstlern und ihren Werken herrschte bei der Eröffnung von „Zeit trifft Licht“. © Glöckner

Ungeachtet bundesweiter Ausschreibung versammelt die Ausstellung vor allem Kunstschaffende aus Bayern, vor allem aus der Region. Das muss kein Nachteil sein, wenn man sich die künstlerische Qualität der Exponate vor Augen führt; denn mit der Kreativität der Werke einer Jutta Hass aus Großaitingen, Ulrike Hüppelers aus Amtzell oder Linda Bennanis aus Augsburg können sich die Bilder und Objekte der Hiesigen durchaus messen. Sowohl was Aussagekraft, aber auch die Wahl der Materialien und Techniken, die benutzt wurden, angeht. Marmor, Holz, Keramik, Bronze und Eisen, Hinterglas, Leuchtkasten, Objektkunst, Tusche, Collage, Stifte, Öl und Acryl, Pastell und Wachs, Mixed media, Assemblage – die Erweiterung und Weitung künstlerischen Gestaltens ist augenfällig. Benannis „Worlds Beyond“ sei da erwähnt, ein Bildkosmos, der mit Schwarzlicht beleuchtet eine weitere Dimension erhält, wie die Künstlerin vorführt. Auch die Fotografie ist anspruchsvoll präsent, mit Werken der Wörishofer Andreas Klemm oder Karin Stöver, des Erkheimers Werner Prinz und einer handvoll Anderer.

Dass mehr als ein Dutzend Kunstschaffende aus Bad Wörishofen mit ihren Werken Eingang in die Ausstellung gefunden haben, darf als ein Wert an sich gelten; im Unterallgäu lässt sich überhaupt ein Zugewinn an bildnerisch-künstlerischer Aktivität und Ausstellungstätigkeit feststellen. „Zeit trifft Licht“ trägt nun seinen sehenswerten Teil dazu bei, die Allgäuer Kunstlandschaft hell auszuleuchten.



Die Ausstellung in der Kemptnerstraße 3 ist bei freiem Eintritt geöffnet bis 23. Oktober, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr.