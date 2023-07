Zentrales Haus als Vision: So läuft´s bei der Kinder- und Jugendarbeit in Mindelheim

Von: Klaus D. Treude

Teilen

Die Mitarbeit im wöchentlich stattfindenden Kinderparlament macht den Nachwuchs mit der Teilhabe an der Demokratie vertraut. Hier sprachen die Kids mit Zweitem Bürgermeister Roland Ahne über Ideen. © Foto: KJR UA/FK

Mindelheim – Einen Rück- und Ausblick auf die Kinder- und Jugendarbeit in Mindelheim gab Florian Kastenmeier vom Kreisjugendring Unterallgäu dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Mindelheimer Stadtrats unter Leitung des Ersten Bürgermeisters Dr. Stephan Winter. Zum Ende seines Vortrags überraschte er das Gremium mit seiner Vision von einem Haus für Jugend, Familie und Kultur als zentraler Treff- und Anlaufpunkt für kulturelle Einrichtungen.

Kastenmeier hatte zuvor zur offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Stadt und Landkreis vorgetragen. Sie bietet den Sechs- bis 21-Jährigen einen „Raum“ zur Entfaltung, Mitbestimmung und Persönlichkeitsentwicklung. Schwerpunkt ist der „Offene Treff“ mit der von Fachpersonal begleiteten Anlaufstelle im JuZe. 35 bis 40 junge Leute suchen das „JiM“ im Gewerbegebiet täglich auf „und sind“, so Kastenmeier, „sehr glücklich bei uns!“



Das Angebot der OKJA sei vielfältig und reiche von Ausflügen, Mehrgenerationenkino, Medienarbeit, Festen, Partys und Kursangeboten bis hin zu Beratungen zu den wichtigen Themen Job, Geld, Liebe, Wohnungssuche oder Drogen. Manchmal, so Kastenmeier, wollten die Jugendlichen nach einem langen Schultag aber ganz einfach auch nur Chillen. Die aktive Mitarbeit im wöchentlich stattfindenden Kinderparlament (ab der dritten Klasse) macht den Nachwuchs mit der Teilhabe an der Demokratie vertraut. Ein weiteres Standbein ist das Angebot eines Freizeit- und achtwöchigen Ferienprogramms. Dabei, so Kastenmeier, stehe Verlässlichkeit und eine ganztägige Betreuung im Vordergrund.



So weit, so gut. Welche Herausforderungen sieht Kastenmeier auf die OKJA zukommen? Kurzfristig wäre das die Anmietung neuer Räume als Ersatz für das geschlossene Jugendcafé Frox. Langfristig sehe er die Sicherstellung von Barrierefreiheit, den Ausbau der Ferienbetreuung oder den Bau von Außenanlagen für die Jugendarbeit (Skate-, Basketball- und Hartplätze). Die OKJA werde übrigens durch die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2026 nicht ersetzt: „Die Kernzeit der Jugendarbeit liegt nach 16 Uhr.“



Kastenmeier hält die Nutzung eigener, zentrumsnaher Räume mit flexiblen Öffnungszeiten und Gestaltungsmöglichkeiten durch die jungen Nutzer aus einer Vielzahl von Gründen für absolut sinnvoll. Da darf es zum Beispiel auch schon mal lauter sein. Für Kastenmeier hat die Zusammenführung der Kinder- und Jugendarbeit in einem zentrumsnahen Gebäude hohe Priorität. Dann hätte man auch statt vieler einzelnen einen zentralen Hotspot. Generell würde er eine gute Lösung einer schnellen, aber unbefriedigenden vorziehen.



Die Stadt wendet jährlich rund 130.000 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit auf, die auch von jungen Leuten aus dem Umland genutzt wird, so der Bürgermeister. Der Landkreis übernimmt ein Drittel der Personalkosten. Bürgermeister und Stadträte betonten die Bedeutung der Aufgabe und das Engagement des Personals. Jeder Euro in diesem Bereich, so etwa Stadtrat und Vize-Landrat Michael Helfert (SPD), sei „gut angelegt“.