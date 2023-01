Zielstrebig Richtung Playoffs: Sechs-Punkte-Wochenende für Türkheim

Nach einem weiteren Sechs-Punkte-Wochenende haben die Celtics nun neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ravensburg (allerdings auch zwei Spiele mehr auf dem Konto). © Mersberger

Türkheim – Der ESV Türkheim ist in der Bezirksliga weiterhin voll auf Kurs. Mit 7:4 schlugen die Celtics am Sonntagnachmittag die 1b aus Kempten und machten damit ein Sechs-Punkte-Wochenende perfekt – denn keine 48 Stunden zuvor hatten die Blau-Gelben auch ihr Derby gegen Bad Wörishofen gewonnen.

Dabei war der Türkheimer Kader am Sonntag stark ersatzgeschwächt, nur vier nominelle Verteidiger standen dem Trainerduo Fischer-Furtner zur Verfügung. Die Stürmer Lucas Lerchner und Jonas Müller rutschten dadurch in die Verteidigung.



Das Spiel startete mit leichtem Vorteil für Celtics, die sofort für klare Verhältnisse sorgen wollten. In der 6. Minute schoss Andreas Pross die Celtics auf Vorlage von Michi Urbanek mit 1:0 in Führung, doch einen Wechselfehler auf Türkheimer Seite nutzten die Gäste zum Ausgleich. Fortan glitt Türkheim das Spiel etwas aus der Hand und so ging Kempten noch vor der Drittelpausensirene in Führung.



Doch nach Wiederanpfiff nahm das Türkheimer Spiel an Fahrt auf und man tauchte immer wieder gefährlich vor dem Kemptner Tor auf. Doch auch die Gäste hatten ihre Chancen, Johannes Schöner im Türkheimer Tor musste mehrmals in allerletzter Not retten. Doch nach und nach zogen die Celtics das Spiel immer mehr auf ihre Seite und so fiel in der 36. Minute der verdiente Ausgleich: Maxi Döring bediente Marco Fichtl, der nur noch einschieben musste.



Stets die richtige Antwort gefunden

Im Schlussabschnitt dann zunächst ein Dämpfer: Ein Kemptner Schuss senkte sich per Bogenlampe über Torhüter Schöner hinweg und landete im Türkheimer Tor. Doch Pross sorgte keine 60 Sekunden später für die schnelle Antwort (Zuspiel Moritz Hanslbauer und Matthias Wexel). Und es sollte noch besser kommen: In der 44. und 45. Minute stellten die Celtics per Doppelschlag von Fabian Guggemos und Florian Zacher auf 5:3. Doch Kempten machte es nochmal spannend und verkürzte in Überzahl auf 4:5 (51.).



Doch danach machte Türkheim den Sack zu: Maxi Döring in der 55. Minute mit dem 6:4 und Moritz Hanslbauer mit einem Empty-Net-Goal zehn Sekunden vor Spielende besiegelten den 7:4-Endstand.



Türkheims Sportlicher Leiter Johannes Thalmann lobte nach dem Spiel insbesondere die Mannschaftsleistung und die Flexibilität: „Es mussten Leute auf Positionen spielen, die ihnen ungewohnt waren und trotzdem oder vor allem deshalb hat jeder für jeden gekämpft. Dieses Sechs-Punkte-Wochenende hat sich die Mannschaft hart erarbeitet und verdient.“ Für Trainer Michi Fischer gab´s ein Extralob: „Der Erfolg der Mannschaft ist kein Zufall, sondern der Trainer hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet. Michi hat die Erfahrung und das Geschick, die Leute auf den richtigen Positionen einzusetzen“, so Thalmann. „Er hat ein gutes Gespür, wann es notwendig ist, einen härteren Ton an den Tag zu legen oder die Zügel locker zu lassen.“

4:1 im Derby

Das hatte der Coach auch in Bad Wörishofen so praktiziert, wo er trotz Führung stets gefordert hatte, nicht nachzulassen. Dabei war im Derby vieles für die Türkheimer gelaufen, die trotz dominanter Wörishofer Anfangsphase mit einer 2:0-Führung in die erste Drittelpause gingen. Danach sorgte der ESVT für klare Verhältnisse, der Ehrentreffer der Wölfe zum 1:4 – gleichzeitig der Endstand – fiel erst in den Schlussminuten. Wermutstropfen für die Celtics: Markus Kerber und Friedrich Keller verletzten sich und fallen vorerst aus.



Das nächste Spiel der Celtics findet am Sonntag, 15. Januar, statt. Um 16.15 Uhr ist man bei der EA Schongau 1b zu Gast. Fans, die im Bus mit nach Schongau reisen wollen können sich unter Tel. 0173/2347279 anmelden.