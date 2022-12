Go-Ahead Bayern informiert über E-Zug-Ausfälle: Wann im Allgäu wieder alle Züge fahren

Von: Melanie Springer-Restle

Auch im Allgäu kam es gestern zu mehreren Zugausfällen. Dies soll sich ab morgen wieder ändern. © Go-Ahead/Winfried Karg

Unterallgäu - Der Pressesprecher von Go-Ahead Bayern, Winfried Karg, sowie Go-Ahead Geschäftsführer Fabian Amini haben soeben in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Zugausfälle bei elektrisch betriebenen Zügen informiert. Im Allgäu kam es zu weniger Ausfällen als im Rest Süddeutschlands. Wie die Sprecher mitteilten, sollen die Züge hier morgen wieder planmäßig fahren.

Aufgrund der Wetterlage hat es Südbayern am härtesten getroffen. Hier gab es laut Go-Ahead neun fast zeitgleich liegengebliebene Fahrzeuge im Streckennetz. Der Grund: Blitzeis auf den Oberflächen. Etwas technischer: Die Stromabnehmer konnten die betroffenen Züge nicht ausreichend stabil mit Strom versorgen, was bei diesen dazu führte, dass sich der Stromabnehmer gesenkt hat. Die Stromabnehmer werden per Luftdruck an der Oberleitung gehalten. Doch dort habe sich Wasser gesammelt, so Amini. Wenn dieses gefriert, kann der Stromabnehmer nicht mehr entsprechend gehoben werden und es kommt zu einem Versorgungsstopp.

Bei Go-Ahead Bayern war man gestern vor der Entscheidung gestanden, entweder den Verkehr aufrechtzuerhalten oder die Fahrten im Sinne der Fahrgastsicherheit einzustellen. Hätte man versucht, den Betrieb weiterlaufen zu lassen, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weiteren Liegenbleibern gekommen. Deshalb entschied sich die Geschäftsführung, die Fahrten zunächst einzustellen.

Go-Ahead bedauert diesen Zustand und bittet betroffene Fahrgäste um Verzeihung. Bei den Rettungskräften, die im Einsatz waren, bedankte sich die Geschäftsleitung ausdrücklich. „Mit deren Hilfe konnten alle Gäste mit Taxis und Bussen weiterbefördert werden, sofern diese verfügbar waren“, so Amini.

Insgesamt kam es unter den insgesamt 56 Fahrzeugen zu 13 Liegenbleibern. Daher habe man über Nacht ein reduziertes Betriebskonzept für heute geplant. Auch die Strecke München - Memmingen - Lindau war betroffen. Trotz der intensiven Überarbeitung standen nicht ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung und weitere Defekte kamen dazu. Daher sei Konzept nicht stabil angelaufen, so Go-Ahead.

Nun sei es Aufgabe des Herstellers (Siemens), der noch in der Gewährleistung ist, die Schadstände zu beheben. Im Allgäu kam es zu weniger Ausfällen, da hier ein anderer Fahrzeugtyp (Stadler Flirt) im Einsatz sei, so Amini. Bei anderen betroffenen Herstellern sei kein konkretes Schadensmuster zu erkennen.

Go Ahead Bayern wird seine Kunden im weiteren Verlauf über alle Kanäle über den Status Quo informieren. Auf der Webseite https://www.go-ahead.bayern.de/ sowie über Twitter will das Unternehmen über aktuelle Zugausfälle informieren. Problem nur: Derzeit ist die Webseite nicht aufrufbar. Die Betreiber arbeiten auch hier mit Hochdruck daran, den Missstand zu beheben, so Karg.

Konkret zum E-Netz im Allgäu sagte Amini: „Heute fahren wir 50 Prozent des Volumens. Wir wollen morgen wieder mehr Fahrzeuge in Betrieb nehmen und hier zügig wieder in den Vollbetrieb gehen.“