Zwei Graffitisprayer in Mindelheim festgenommen

Teilen

Die Polizei hat zwei Graffitisprayer in Mindelheim festgenommen. (Symbolfoto) © wk

Mindelheim - Ein aufmerksamer Anwohner hat am Mittwochabend zwei Graffitisprayer beobachtet, als diese sich an einer Gebäudewand in der Ulrich-Trinkler-Straße zu schaffen machten. Laut Polizei sind die beiden 15-Jährigen für mehrere „Sprühereien“ im Stadtgebiet verantwortlich.

Als die Polizeistreife vorbeikam, machten sich die Täter - zwei 15-jährige Schüler aus Mindelheim - zunächst aus dem Staub. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte einer der beiden Jugendlichen gefasst und festgenommen werden. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis auch der zweite Täter ermittelt wurde. Er stellte sich wenig später bei der Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die beiden 15-Jährigen für mehrere weitere Graffiti-Sachbeschädigungen im Stadtgebiet verantwortlich, für die sie sich nun auch strafrechtlich verantworten müssen. Bei den Sprühereien wurden unter anderem Schriftzüge wie „Seven“ und „Karma“ verwendet, die vorwiegend an Wände gesprayt wurden.

Die Gesamthöhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar, diesbezüglich verweist die Polizei auf „laufende Ermittlungen“. Wer ebenfalls Sprühereien festgestellt hat, wird von der Mindelheimer Polizei gebeten, sich unter Tel. 08261/7685-0 zu melden.