Zwei Rekorde im Allgäu: Nie zuvor blieben so viele Ausbildungsplätze offen

Bei der Firma Hörmann in Buchloe hat die Arbeitsagentur zuletzt ein Fazit zum Berichtsjahr am Ausbildungsmarkt gezogen. Mit dabei (v. links): Johannes Seifert, Michael Hörmann, Thomas Rauhut (alle Hörmann), Anette Göllner (HWK), Maria Amtmann (Arbeitsagentur), Wolfgang Haschner (IHK) und Marie-Christine Lehr (Berufsberatung Kempten). © Agentur für Arbeit

Unterallgäu – Die Agentur für Arbeit im Allgäu hat Bilanz zum Ausbildungsmarktjahr 2021/22 gezogen: Gleich in zwei Richtungen gibt es Rekorde: Auf der einen Seite haben die Allgäuer Unternehmen noch nie so viele Ausbildungsstellen bei der Arbeitsagentur gemeldet, nämlich 6.319. Auf der anderen Seite gab es mit 3.260 ausbildungssuchenden Jugendlichen noch nie zuvor so wenige Bewerber um einen Ausbildungsplatz. Im Unterallgäu standen 1.260 offenen Stellen gerade einmal 667 Bewerber gegenüber.

Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, erklärt: „Wir sind den Unternehmen enorm dankbar, dass sie trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten so stark auf Ausbildung setzen – und gleichzeitig nehmen wir ihre Schwierigkeiten wahr, diese Plätze auch besetzen zu können.“ Zum 30. September, an dem das Berichtsjahr der Berufsberatung der Arbeitsagentur endet, waren noch 1.260 Ausbildungsstellen offen, wogegen nur noch 29 für dieses Jahr ausbildungssuchende Jugendliche gemeldet waren. Rein statistisch kommen auf jeden dieser jungen Menschen 43 offene Ausbildungsplätze – ebenfalls ein Rekord.



Woran das liegt? Die Arbeitsagentur verweist darauf, trotz aller Schwierigkeiten aktiv bei der Nachwuchs-Akquise gewesen zu sein. Amtmann: „Das vergangene Schuljahr lief endlich wieder im Normalbetrieb, und unsere Berufsberater waren so viel wie möglich aktiv vor Ort an den Schulen, um den hohen Beratungsbedarf der Schüler decken zu können“, so die Agenturleiterin. „Wir nehmen wahr, dass auf der einen Seite ein großer Wunsch nach beruflicher Orientierung bei den Jugendlichen besteht, auf der anderen Seite aber durch die Coronazeit – mit vielen ausgefallenen Praktika und berufsorientierenden Veranstaltungen – auch eine hohe Unsicherheit bei ihnen entstanden ist, was der beste Weg für sie sein kann. Dies verstärkt bei ihnen den schon in den letzten zehn Jahren stark angewachsenen Trend, möglichst weiter im Schulsystem zu verbleiben und einen möglichst hohen Schulabschluss zu erreichen“, erläutert Maria Amtmann. Für die Betriebe ist das ein großes Problem: „In Zeiten des Fachkräftemangels versuchen mehr Unternehmen denn je, ihre künftigen Mitarbeiter durch eine hauseigene Ausbildung zu gewinnen, können aber auch ihre Ausbildungsplätze nicht alle besetzen“, so Maria Amtmann.



In fast allen Branchen wollten die Betriebe mehr ausbilden als im Vorjahr: die meisten Ausbildungsstellen gehörten zu den Bereichen Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus mit insgesamt 1.945 Stellen (ein Plus von 116 Stellen bzw. 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), gefolgt von Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung mit 1.839 Ausbildungsstellen (ein Plus von 84 Stellen bzw. 4,8 Prozent) sowie Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung mit 837 Stellen (ein Plus von 90 Stellen bzw. 12 Prozent). Einen minimalen Rückgang an gemeldeten Ausbildungsstellen wiesen einzig die Berufsbereiche Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit mit 361 Ausbildungsstellen (ein Minus von 35 Stellen bzw. 8,8 Prozent) und Land-, Forst-, Tierwirtschaft und Gartenbau mit 57 Ausbildungsstellen (ein Minus von 8 Stellen bzw. 12,3 Prozent) auf.



Spitzenreiter bei den unbesetzten Ausbildungsstellen waren die Ausbildungsberufe Kauffrau/-mann – Einzelhandel (94 unbesetzte Stellen), Verkäufer (64 Stellen), Koch (46 Stellen) und Fachverkäufer – Lebensmittelhandwerk – Bäckerei (44 Stellen).



Zusammen mit den Kammern IHK und HWK hat die Arbeitsagentur heuer Aktionstage in Schwimmbädern, Nachvermittlungstage in den Berufsinformationszentren und abgehalten. Diese Veranstaltungen seien laut Arbeitsagentur gut besucht gewesen, ebenso wie diverse Berufsinfomessen in der Region.

„Es ist auch jetzt noch nicht zu spät, in diesem Jahr noch mit einer Ausbildung zu beginnen“, betonen Maria Amtmann und Marie-Christine Lehr, Leiterin der Kemptener Berufsberatung. „Bis kurz vor Weihnachten ist ein Einstieg durchaus noch realistisch. Ausbildungssuchende Jugendliche können jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen: wir beraten und vermitteln online per Videoberatung und natürlich im persönlichen Gespräch.“