Weitere zwei Termine?

Zwei weitere verkaufsoffene Sonntage für Bad Wörishofen?

Zwei weitere verkaufsoffene Sonntag in Bad Wörishofen haben nun mehrere Einzelhändler gefordert. © wk

Bad Wörishofen – Die Anzahl und die Termine für verkaufsoffene Sonntage werden jährlich neu vom Stadtrat festgelegt. Der erste Verkaufssonntag war bereits zum Osterbrunnenfest, ein weiterer Termin ist am Sonntag, 25. September, anlässlich des Festivals der Nationen. Unternehmer aus der Kneippstraße und Kathreinerstraße fordern nun zwei weitere verkaufsoffene Sonntage.

Wie Bürgermeister Stefan Welzel am heutigen Montag mitteilte, hätten sich Unternehmer aus dem Bereich der Kneippstraße und der Kathreinerstraße im Rathaus gemeldet. Sie würden gerne häufiger als nur zu den genehmigten zwei Sonntagen öffnen. „Diese Anliegen unterstützen wir natürlich gerne“, erklärt Welzel. Beschließen kann das aber nur der Stadtrat, und diesem will Welzel den Antrag am kommenden Mittwoch vorlegen. „Schön wäre natürlich, wenn sich die Antragsteller untereinander abstimmen können, so dass früher klar ist, wann geöffnet werden wird und dass an den Sonntagen auch möglichst alle Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen“, so Welzel.

Die Anträge für verkaufsoffene Sonntage müssen nämlich vom Einzelhandelsverband oder von sich zusammenschließenden Einzelhändlern per Unterschriftenliste beim Ordnungsamt eingereicht werden. Anschließend startet ein rund sechswöchiges Verfahren. „Wir müssen die Träger öffentlicher Belange wie Gewerkschaften, die Industrie- und Handelskammer und die Kirchen anschreiben und um deren Stellungnahme bitten“, erklärt Ordnungsamtsleiter Andreas Létang zum Ablauf. Danach entscheidet der Stadtrat auf der Grundlage des Antrags und der vorhandenen Rückmeldungen.



Schnell einen offenen Sonntag festzulegen, geht also nicht. „Wir weisen daher aktuell auch ausdrücklich darauf hin, dass am Sonntag, 29. Mai, im Rahmen des Kunsthandwerkermarktes kein verkaufsoffener Sonntag durch den Einzelhandel durchgeführt werden darf“, betont Létang.

Gesetzlich erlaubt sind bis zu vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Für Bad Wörishofen wurden bisher zum Osterbrunnenfest sowie zum Festival der Nationen zwei Sonntage festgelegt. Diese zwei Termine beruhen auf dem Antrag der „Aktiven Einzelhändler“. Diese hatten zunächst sogar nur einen einzigen Termin beantragt. Bürgermeister Welzel regte deshalb an, gegebenenfalls gleich weitere Termine zu beantragen. Das Ergebnis war, dass auch für den 25. September ein Antrag gestellt wurde, den der Stadtrat so beschlossen hat.

Weitere zwei Termine?

Zwei weitere verkaufsoffene Sonntage für 2022 werden in der Stadtratssitzung am Mittwoch, 25. Mai, besprochen. Der Antrag dazu stammt von der „City-Initiative BW“, ein Zusammenschluss mehrerer Einzelhändler, und wird unterstützt durch Stadträtin Alexandra Wiedemann (FDP). Konkret geht es bei den Terminen um den Kunsthandwerkermarkt im Herbst (4. September) sowie um den 3. Juli im Rahmen des Stadt- und Steiermarkfestes. An beiden Terminen könnte jeweils für fünf Stunden, also von 12 bis 17 Uhr, geöffnet werden.

wk