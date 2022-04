Zweiradsaison beginnt: Mindelheimer Polizei und ADFC klären zu Gefahren auf

Von: Oliver Sommer

Auf dem Simulator konnten sich die Besucher virtuell dem Straßenverkehr stellen – und bekamen dabei Tipp von der Polizei. © Oliver Sommer

Mindelheim – Was müssen Verkehrsteilnehmer, die auf zwei Rädern unterwegs sind, besonders beachten? Dazu hat die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) gemeinsam mit der Mindelheimer Polizei und der Verkehrswacht am Samstag informiert. Rund ums Forum konnten die Besucher einige Gefahren sogar realitätsnah testen.

Mit zahlreichen Informationsbroschüren hatten sich die Beamten um Polizeichefin Dagmar Bethke und Jochen Lucas für den Ansturm gewappnet, der allerdings erst mit der Eröffnung des Plärrers einsetzte. Neben Attraktionen für Kinder, vor allem zum Basteln, ging es um die Sicherung von Fahrrädern vor Diebstahl sowie um die Verkehrssicherheit.



Rechtzeitig zu Beginn der Zweiradsaison und nach den Ferien klärten die Beamten mit Hilfe von Filmen über die häufigsten Unfallursachen und Gefahrenquellen für Radler auf. Highlight war ein Pedelec-Simulator, auf dem man alltägliche Gefahrensituationen aus dem Straßenverkehr erleben konnte. Da biegt etwa ein Auto plötzlich in die Straßen ein oder es tauchen Kinder auf, die die Fahrbahn kreuzen. Für die Besucher galt es, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen und das Fahrrad zum Stehen zu bringen. Anhand der Messdaten konnten die Mitarbeiter der Polizei dann erklären, ob man den Unfall nicht nur mit einem normalen Fahrrad, sondern auch noch mit einem schnelleren (weil motorbetriebenen) Pedelec oder ­E-Bike hätte vermeiden können.



Dass man bei E-Mofas besser mit einem Helm unterwegs ist, erklärten die Mitarbeiter des ­ADFC um Mathias Richter und Wolfgang Schapals, die am Stand neben der Polizei für die Mitgliedschaft in ihrem Club warben. Sie stellten auch das diesjährige Programm des ADFC vor, unter anderem finden Fahrradtouren und Ausflüge durchs Allgäu statt. Immer am Mittwoch und Sonntag (je fünfmal heuer) gehen die Touren für verschiedene Ansprüche und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden durch die Umgebung Mindelheims, hinüber ins schwäbische Allgäu und bis zu den Bergen bei Füssen.

Nächster Termin ist bereits am Mittwoch, 4. Mai. Treff ist um 17 Uhr am Busbahnhof Landsberger Str. (bei der Post). Die 32 Kilometer lange Route verläuft von Mindelheim über Hausen nach Rammingen und von dort zurück nach Mindelheim. Weitere Infos gibt´s bei Wolfgang Schapals per Mail an touren@adfc-mindelheim.de.

