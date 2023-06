Zweite Projektwoche an der Grund- und Mittelschule Kirchheim begeistert

Von: Oliver Sommer

Teilen

Weg von der Spielkonsole und Köpfchen einschalten: Die Projektwoche der Kirchheimer Grund- und Mittelschule kam bei den Schülern gut an. © Ott

Kirchheim - Bei einer Projektwoche an der Grund- und Mittelschule in Kirchheim stand heuer die Sport- und Freizeitgestaltung für Kinder ab sechs Jahren auf dem Programm. Weg von Spielekonsole und Smartphone, stattdessen sollten die Jugendlichen sportlich aktiv werden, Spiele mit einem menschlichen Gegenüber spielen, durften Kochen und sich künstlerisch betätigen. Eine Idee, die breiten Anklang bei den Schülern fand, wie Schulleiter David Ott weiß.

Vier Tage lang stand die Grund- und Mittelschule Kirchheim ganz im Zeichen von Freizeitgestaltung und sportlicher Aktivität. Unter diesem Motto standen die diesjährigen Projekttage, zu denen Schulleiter David Ott eingeladen hatte. Rund 30 Workshops pro Tag gab es für die Kinder der beiden Schulen, der Grund- und der Mittelschule, zu entdecken. Darunter „exotisches“ wie Yoga, handfestes wie Angeln und sportliches wie Bubblefußball. Auch die Kreativität kam nicht zu kurz beim Kochen oder beim Malen mit dem Maestro Mauro Bergonzoli, Schöpfer des „Magic Bunny“.



Seit vier Jahren leitet David Ott die kleine Schule in Kirchheim. Im vergangenen Jahr dann konnte er erstmals seine Projekttage umsetzen, die 2022 ganz im Zeichen der Kunst standen, wobei Mauro Bergonzoli schon seinerzeit mitgeholfen und auch weitere Mithilfe in Aussicht gestellt hatte. Heuer nun stand die Freizeitgestaltung der Kinder ab sechs Jahren auf dem Programm, ohne Handy oder Computer, dafür eher etwas „Handfestes“. Die Schule konnte 40 externe Partner gewinnen, wie die Feuerwehren der Ortsteile, die Schützen und weitere Vereine, die vor allem sportliche Workshops offerierten. Bei diesen konnten die Jüngsten „hineinschuppern“ und ausprobieren, was ihnen „taugt“, so Ott.



Zwei Wochen im Voraus hatte der Schulleiter die Workshops online gestellt, darunter Dart, Minigolf und Schafkopf, aber auch einen Cocktailkurs (zusammen mit dem Juze und dem Kreisjugendring) und einen Kochkurs, den Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen gemeinsam mit der Vorsitzenden des Fördervereins Andrea Kreuzer-Karl anbot. Etwas älter, nämlich entweder Mittelschüler oder mindestens zwölf Jahre musste sein, wer zu den Luftgewehrschützen wollte und sportlich, wer Zirkusakrobatik belegen oder Wasserball spielen wollte.



Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht?



Zusammen mit den Eltern sollten die Schüler ein Programm zusammenstellen und im Voraus, mittels „App“, die Kurse buchen, erzählt David Ott weiter. Zu den schnell ausgebuchten Kursen zählten unter anderem das Angeln und Bubble-Soc­cer, bei dem der Spieler zum Ball wird und über den Rasen läuft; aber auch das Luftgewehr und interessanterweise die Klassiker wie Brettspiele waren gefragt. Auch das Schnupperabzeichen beim Fußball war sehr gefragt, sagt Ott zur Halbzeit der Schnuppertage, die die Schulzeit bis zum Anfang der Pfingstferien verkürzen sollten.



Während die Lehrer beim Schach helfen konnten, gaben auch manche Schülereltern die Anleitung, etwa beim Kinderyoga, das mit ein bisschen Mundpropaganda sehr gefragt war. Für die Vereine sei es eine gute Nachwuchswerbung gewesen, so Ott im Fazit.



Dank der Informationen, die vorab im Onlineportal der Schule gestanden hatten, konnten sich die Schüler selbst orientieren und Workshops auswählen. So habe man viele glückliche Kindergesichter sehen können, erzählt Ott.



Besonders gefragt war aber definitiv der Kurs mit dem Maestro, Mauro Bergonzoli, dem einen oder anderen auch bekannt als Schöpfer des Magic Bunny, jenem weißen Hasen mit dem blauen Auge. Während die Kinder den Maestro malten oder sich im Kopieren des Zauberhasens probierten, fertigte Bergonzoli ein weiteres Gemälde mit seiner Schöpfung an, das er dem Förderverein der Schule schenkte. Wie die Vorsitzende des Fördervereins, Andrea Kreuzer-Karl, meinte, werde man das Bild versteigern bzw. verkaufen, um damit andere Projekte zu finanzieren. Die Werke Bergonzolis erreichen, je nach Größe, Preise im vier- und fünfstelligen Bereich. Wer sich für das von Bergonzoli signierte Bild interessiert, soll auf den Förderverein bzw. die Schule zukommen, so Andrea Kreuzer-Karl.