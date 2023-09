Zweiter Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen Daniel Pflügl zu Personalproblemen, der Zusammenarbeit mit dem Ersten Bürgermeister und der Schließung des Sebastianeums

Gerade was die Schließung des Sebastianeums anbelangt, gibt es für Daniel Pflügl einige Unklarheiten. © Symbolbild: PantherMedia Natalia Danko

Bad Wörishofen - Nun äußerte sich auch Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl zu den Personalproblemen im Rathaus, der Zusammenarbeit mit dem Ersten Bürgermeister und der Schließung des Sebastianeums.

„Der Erste Bürgermeister ist Teil der Verwaltung, der Stadtrat das Aufsichtsorgan der Verwaltung“, erklärte Pflügl zu Beginn seiner Ausführungen. Als ehrenamtlicher Zweiter und Dritter Bürgermeister nehme man eine Doppelrolle ein. Das sei im Regelfall unproblematisch, „kann allerdings schwierig werden, sobald es zu kritischen Sachverhalten kommt. Folgerichtig hatten Frau Bahle-Schmid und ich in der Vergangenheit zunächst immer versucht, festgestellte Probleme lösungsorientiert intern anzusprechen“, führte Pflügl weiter aus. Nachdem sich dieser Weg mehr und mehr als ineffektiv erwiesen habe, sei der Umgang mit dem Personal unweigerlich im Stadtrat zu besprechen gewesen. Resümierend sei festzustellen, „dass zwischen Rathausleitung und den Mitarbeitenden eine ausgeprägte Kommunikationsstörung besteht, welche zu teils überzogenen und vorschnell getroffenen Konsequenzen führte.“

Ein Kommunikationsproblem bestehe auch zwischen dem Ersten Bürgermeister und seinen beiden Vertretern. „So müssen die Dritte Bürgermeisterin und ich regelmäßig feststellen, dass wir von wichtigen Sachverhalten nicht oder erst viel zu spät erfahren und bei weitreichenden Entscheidungen weder gefragt noch eingebunden werden. Dies gilt für die Causa Hentrich genauso wie für das bittere Ende des Sebastianeums“, berichtet Pflügl.

Zweiter Bürgermeister Bad Wörishofens äußert sich - Bei Thematik Sebastianeum vieles unklar

„Von einer drohenden Schließung und einem geplanten Verkauf hat uns Bürgermeister Welzel erst vorletzten Sonntag berichtet. Wie wir zwischenzeitlich erfuhren, waren zu diesem Zeitpunkt bereits wochenlang erfolglos Verhandlungen mit den Barmherzigen Brüdern geführt worden und das Schicksal des letzten Kneipp-Traditionshauses längst besiegelt. Das hätte nicht passieren dürfen“, ist sich Pflügl sicher. „Es ist unerklärlich, weshalb Stefan Welzel bei solch gravierenden Angelegenheiten weder sein Bürgermeisterteam miteinbindet, noch auf die Expertise im Stadtrat zurück greift oder wenigstens informiert. Auch bleibt im Dunkeln, wer genau bei den Verhandlungen mit den Barmherzigen Brüdern beteiligt war, welche Rolle hierbei die Rathausspitze eingenommen hat und welche Forderungen, bzw. Argumente ausgetauscht wurden“, so der Zweite Bürgermeister weiter.

Vor allem bleibe unklar, an welchem Punkt die Verhandlungen gescheitert seien. „Zudem findet sich die Schließung des Flaggschiffs der Kneipptherapie nicht einmal auf der Tagesordnung des heute tagenden Bauausschusses“, kritisiert Pflügl. „Bei einem solch weitreichenden Ereignis sehen wir uns, den Stadtrat, in der Pflicht, zu erörtern, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte, ob noch etwas zu retten ist und wie man mit dem Käufer einen Weg finden kann, der dem Erbe Kneipps so gut als möglich gerecht wird – wahrscheinlich im Rahmen einer weiteren Sondersitzung“, findet Pflügl.

