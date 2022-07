So geht´s zur Bewerbung

Zwölf Türkheimer erhalten die „grüne Hausnummer“ für ökologisches Eigenheim

Von: Oliver Sommer

Über die Auszeichnung freuten sich die Familie Armin Brem, Christoph und Heike Thalmann, Elise Holl und Quirin Maier, Karin und Franz Adler, Ignaz Guggenmoos, Lena und Andreas Müller sowie Marcus ­Jakwerth und Mathias und Christine Haufler, die Familie Rüdiger und Ulrike Koschel und Sabine und Alexander Wieland sowie Tobias und Ingrid Huber und Tobias Specht prämiert. Auf dem Foto sind rechts vorn die beiden Markträtinnen Gudrun Kissinger-Schneider und Anna-Kristin Josten zu sehen. © Oliver Sommer

Türkheim– Es ist nur eine kleine Nummer, die ein Dutzend Häuslebauer aus den Händen der beiden grünen Markträtinnen Gudrun Kissinger-Schneider und Anna-Kristin Josten erhielten. Es sind aber die ersten „Grünen Hausnummern“ im Unterallgäu und ein Zeichen, dass ein Eigenheim mehr ist als nur ein Zuhause.

Betrachte man die Schlagzeilen, so Gudrun Kissinger-Schneider, die federführend durch den Abend geleitete, dann könne man fast nicht mehr von einem freudigen Ereignis reden, zu dem die gut ein Dutzend Familien, Gemeindevertreter und Mitglieder der BN-Gruppe Türk­heim im Kindergarten St. Elisabeth zusammengekommen waren. Genau um den gehe es aber, um den Nachwuchs, dem man eine intakte Umwelt hinterlassen wolle und sollte, damit unsere Kinder und Kindeskinder ebenso unbeschwert aufwachsen können. Während es im Großen aber noch immer nicht oder nicht so ganz funktioniert, geben die „sauberen Zwölf“ ein vorbildhaftes Beispiel, wie man bauen kann. Darum geht es bei der Grünen Hausnummer, die es so schon seit einem Vierteljahrhundert gibt und die nun erstmalig im Unterallgäu verliehen wurde. Die Grüne Hausnummer ist eine Auszeichnung für umweltgerechtes Bauen. Als nach außen sichtbares Zeichen für das Erreichen der Mindeststandards wird eine Hausnummer in entsprechender Farbe verliehen.



Nicht nur, dass man beim Haus auf fossile Brennstoffe etwa verzichten kann und nur mit der Wärme aus der Luft oder dem Boden heizen oder den Strom mittels PV-Anlage auf dem Dach erzeugen kann. Schon bei der Planung und dem Bau des Hauses kann man bei der Wahl der Dämmstoffe – zum Beispiel Schafwolle statt Mineralwolle – ein Zeichen setzen oder die Wände in Holzständerbauweise hochziehen, anstatt Beton zu verbauen.

Dass das nicht erst in der jüngsten Zeit in Mode gekommen ist, beweisen ausgezeichnete Häuser, deren Bezugsjahr noch mit einer 1990 beginnt. Nach einem Punktesystem müssen die Gebäude mindestens 100 Punkte erreicht werden. Die Idee der Grünen Hausnummer stammt aus dem Saarland und die Auszeichnung wurde durch das Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr im Jahr 1996 erstmals vergeben.

Schon im vergangenen Jahr sollte die Auszeichnung erstmals vergeben werden. Dies musste jedoch pandemiebedingt dann auf heuer verschoben werden. Die Grünen Hausnummern, die alle in das Jahr 2021 datieren, seien ein Zeichen der Hoffnung, dass mehr und mehr Menschen aktiv würden für die Umwelt, so Gudrun Kissinger-Schneider.



Anna-Kristin Josten übernahm es dann, die Kriterien aufzuzeigen, nach denen die Bewerbungen beurteilt wurden. Man wende nur höchste ökologische Standards an und zeichne eben eine beispielhafte Bauweise aus. So wurden zwölf Preisträger ausgewählt, deren Häuser zwischen 1990 und 2021 erbaut und bezogen wurden, und die in Details eben herausragend sind. Ziel der Grünen Hausnummer sei es auch, hatte Kissinger-Schneider angemerkt, dass sich die Bauherren zusammentun und ein Netzwerk bilden und auch mit Blick auf künftige Häuslebauer mit Rat zur Seite stehen können. Nachdem die Grüne Hausnummer alle zwei Jahre vergeben werden soll, startet die neue Bewerbungsrunde in Kürze.

So geht´s zur Bewerbung

Ab Oktober 2022 werden auf der Homepage des Bund Naturschutz Unterallgäu unter der Ortsgruppe Türkheim (memmingen-unterallgaeu.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/gruene-hausnummer) weitere Informationen sowie der Kriterienkatalog zum Herunterladen zur Verfügung stehen.



Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2023, also in genau einem Jahr, dann wird wieder die Jury unter Leitung der Markträtin und Architektin Anna-Kristin Josten die Bewerbungen begutachten. Voraussichtlich im Herbst werden die Preisträger dann bekannt gegeben.