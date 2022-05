Beim 10-jährigen Jubiläum der Tierpraxis Ammann gibt es neben dem Aqua-Trainer noch viele weitere Highlights

Der Aqua-Trainer „Water-Walker“ der Firma Keiper ist nur einer der Renner in Frau Ammanns Tierpraxis. © J.Waffenschmidt

Schon seit zehn Jahren gibt es in Sonthofen die Tierpraxis von Bianca Ammann, in der Hunde, Katzen physiotherapeutisch und heilpraktisch behandelt werden.

Auf Anfrage behandelt Bianca Ammann auch Pferde, mit Unterstützung von Magnetfeld- und NeuroStimtherapie bei Atemwegserkrankungen wird ein Inhalationsgerät von ihr eingesetzt; für Arthrose, Schmerzlinderung und Wundheilungsprozesse setzt Frau Ammann Blutegel ein.

Was einst als Pionierprojekt und absolute Neuheit begann, erfreut sich heute reger Nachfrage und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der regionalen tierheilkundlichen Versorgungsstruktur.

Dass das keineswegs verwunderlich ist, erklärt Geschäftsinhaberin Bianca Ammann im Gespräch mit dem Kreisbote: “Wie bei uns Menschen, ist es auch bei Tieren so, dass sie mittlerweile immer älter werden. Einerseits liegt das an der besseren medizinischen Versorgung, andererseits hat sich auch das Verhältnis zwischen Mensch und Tier geändert. Früher wurden kranke Tiere häufig nur operiert, heute ist man bereit, mehr in die Genesung der Vierbeiner zu investieren, weil man weiß, dass auch die Physiotherapie bei Tieren Erfolg hat.”

Genau hier setzt das Konzept der geprüften Tierheilpraktikerin und Physiotherapeutin an.

Von Beginn an war der „Water-Walker“, ein Aqua-Trainer, den die Firma Keiper Fördertechnik entwickelt hat, ein zentrales Therapie Element der TierPraxis Ammann. Ähnlich dem Prinzip des Aqua-Joggings bei Menschen, bringt der Water-Walker Hundepatienten wieder auf ihre vier Beine. Das mittlerweile europaweit eingesetzte System erfreut sich auch in Sonthofen und Umgebung großer Nachfrage. Die Anwendungsgebiete des Aqua-Trainers sind überaus vielseitig: Er kommt nicht nur beim schonenden Konditionsaufbau nach Operationen zum Einsatz, sondern reduziert auch Übergewicht und hilft bei Arthrose. Bei Hüftdysplasie, sowie bei Bandscheibenvorfällen und Kreuzbandrissen unterstützt er schonend den Muskelaufbau. Ferner wird er sehr erfolgreich bei Tendinitis, Nervenverletzungen, Überlastungsschäden, sowie allgemeinen Altersbeschwerden wie Gelenksteifheit eingesetzt. Durch die Behandlung im Wasser wird dabei in allen Fällen die Wirbelsäule, die Gelenke und der ganze Bewegungsapparat um bis zu 70% seines ursprünglichen Gewichtes entlastet. Selbstverständlich kann das Unterwasserlaufband individuell auf die Größen, und die Bedürfnisse der Vierbeiner eingestellt werden. Auch die Wassertemperatur wird individuell und der jeweiligen Jahreszeit entsprechend abgestimmt. In der Regel variiert sie zwischen 22 und 28 Grad Celsius. Die Wassertiefe kann schrittweise dem Befinden des Tieres angepasst werden, während der Therapie sind Herrchen beziehungsweise Frauchen immer als Motivator dabei. Interessant ist in allen Fällen die Tatsache, dass sich durch den Wasserwiderstand der Trainingseffekt verstärkt. So entsprechen etwa 20 Minuten Bewegung im Water-Walker 90 Minuten durchgehende Bewegung „an der frischen Luft”, wobei die Bewegung bei erkrankten Hunden im Water-Walker viel schonender und effektiver ist, als sie durch Spaziergänge oder Baden im See erreicht werden kann. Im Aqua Trainer bei Frau Ammann wurden Hunde in allen Größen vom Chihuahua bis zur Dogge behandelt.

“Einmal hatten wir sogar eine Katze im Aqua-Trainer”, erzählt Bianca Ammann. “Das war allerdings eine Ausnahmesituation.“

Zum Anlass des zehnjährigen Jubiläums ihrer Praxis veranstaltet Bianca Ammann für ihre Kunden und alle interessierten Hundebesitzer am 16. Und 18. Mai einen Charity-Lauf mit dem Water-Walker.

Die Einnahmen daraus gehen an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Alles was man dafür tun muss, ist ein Handtuch mitnehmen und einen Termin ausmachen, damit das Gerät dann auch wirklich frei ist. Außerdem wartet auf alle Besucherinnen und Besucher Kaffee, Kuchen, Sekt sowie einige Überraschungen für die Hunde.

Ein weiteres Highlight des Jubiläums ist der Besuch von EQUUSIR mit der BEST-BOX DOG. Dieses System ist darauf ausgerichtet, die Heilungsprozesse durch den Ausgleich des Energiehaushaltes zu unterstützen. Die BEST-BOX ermöglicht eine Lokalisierung von Störfeldern und deren schrittweise Lösung. Euer Hund wird am Jubiläum für 50€ statt für 115€ analysiert - noch besser, auch das dort gesammelte Geld wird an das Kinderhospiz gespendet.