12. Euregio-Musikfestival präsentiert »Blasmusik vom Feinsten«

Renommierte Ensembles wie „Berthold Schick und seine Allgäu6“ (Foto) und die „Vollblutmusikanten“ sind bei der 11. Böhmischen Musikanten-Nacht in Nesselwang mit dabei. Foto: © Euregio

Nesselwang – Im Rahmen des 12. Euregio-Musikfestivals 2022 findet am Samstag, 7. Mai, ab 19 Uhr in der Nesselwanger Alpspitzhalle die „Böhmische Musikanten-Nacht“ statt.

Bereits zum elften Mal werden international bekannte Spitzenensembles „Blasmusik vom Feinsten“ zum Besten geben und für großartige musikalische Stimmung sorgen.



32 Musikkapellen und Ensembles haben seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2007 bis heute mitgewirkt. Mit dabei sind die allseits bekannten Blechbläser „Berthold Schick und seine Allgäu 6“, und die „Vollblutmusikanten“, die unter dem Motto „Jetzt geht’s rund“ eine besondere Mission starteten.



Gründer-Ensemble und neuer Stern

Zu den „Gründungsmitgliedern“ der Böhmischen Musikanten-Nacht gehören „Berthold Schick und seine Allgäu6“. Sie bieten Blasmusik „vom Kleinsten“, nämlich hauptsächlich böhmisch-mährische Blasmusik in Minimalbesetzung mit sieben Mann. Diese kleine Besetzung bietet einen unverkennbaren Klang mit bestechender Qualität.





Ein neuer Stern leuchtet seit Dezember 2011 am Blasmusikhimmel. Schnell hat es die Runde gemacht, dass der Kapellmeister Hermann Rupp mit seinem Orchester Vollblutmusikanten und dem Gesangsduo Andrea & Frank die Musikwelt begeistern möchte.

Im Zeichen der Egerländer Blasmusik

Unter dem Slogan „Jetzt geht`s rund“ starteten die Vollblutmusikanten diese besondere Mission. Die musikalische Ausrichtung steht ganz im Zeichen der Egerländer Blasmusik wie sie einst der große Meister Ernst Mosch zelebriert hat. Aber die Vollblutmusikanten sind etwas frecher in der Ausführung, Phrasierung und in den Tempi. Das außergewöhnliche ist so nah. Es zu erleben ist was ganz Besonderes.



Kartenvorverkauf bei der Ticket-Hotline 0831/206-5555, und bei der Tourist Information Nesselwang.