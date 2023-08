Vor 15 Jahren wurde der grenzübergreifende Naturpark Nagelfluhkette geschaffen

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Tag der offenen Naturparktür im Jubiläumsjahr: Dank vieler Partner ist der Naturpark ein Erfolgsmodell. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu - Vor 15 Jahren wurde der grenzüberschreitende Naturpark Nagelfluhkette gegründet. Aus der Idee, Natur- und Kulturlandschaft mit der Philosophie „Nützen und Schützen“ zu verbinden, ist ein modernes und kooperatives Großschutzgebiet geworden. Eine Erfolgsgeschichte begann:

Jährliche Bildungsarbeit in neun Naturparkschulen im Oberallgäu und in Vorarlberg mit mehr als 160 Bildungsaktionen, Besucherlenkung auf einem Großteil der Naturparkfläche und zahlreiche Naturschutzprojekte, wie Moorrenaturierungen oder die Wiederherstellung zerstörter Biotopflächen, sind einige Beispiele der Arbeit. All das wäre ohne die ausgezeichnete Partnerschaft mit den für die Landschaftsgestaltung relevanten Gruppen nicht möglich, so die Bilanz.

Das „Exklusive“: Der Naturpark Nagelfluhkette verbindet wie eine Art Brücke die Naturräume in Bayern und – in Österreich – Vorarlberg. „Wenn es diesen Naturpark nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.“ So brachte Oberstaufens Bürgermeister und Vorsitzender der Naturparks, Martin Beckel, die Erfolgsgeschichte des Naturparks Nagelfluhkette auf den Punkt.

15 Jahre lang „Schützen und Nützen“ im Naturpark Nagelfluhkette

Das Motto der Gründung und die Philosophie des „Schützen und Nützen“ sage fast alles. Der Naturpark habe sich als „Werkzeugkasten“ der beteiligten Gemeinden erwiesen und Dank der grenzübergreifenden Strategie zu „enkeltauglichen Lösungen“ geführt.

Man erkenne den Wert des Naturparks und sei bereit, zu investieren, so Beckel. Mit den Gemeinden Burgberg, Rettenberg und Ofterschwang stünden schon weitere Kommunen bereit für eine Mitgliedschaft im Naturpark. Beckel: „Der Naturpark hat Gewicht. Ein Verein, der Lösungen sucht und auch umsetzt. Wir können alle stolz sein auf das was wir erreicht haben.“

Was sind die Erfolgsfaktoren?

Nach einer ganztägigen Besichtigungstour durch den Naturpark Nagelfluhkette kam auch sein Vorstandskollege auf Vorarlberger Seite, Gerhard Beer, zum Schluss: „Ich glaube, wir machen das gut.“ Der Tag habe ihm gezeigt: es ticken alle gleich. Ein „tolles Team“ sei am Werk – voller Leidenschaft, Engagement und Herzblut. Ganz ähnlich beurteilte der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, Dr. Christian Barth den erfolgreichen Weg des Naturparks: „Es wäre alles gut, wenn es überall so wäre wie hier.“

Das sei aber leider nicht der Fall, musste er einräumen. Zwei Erfolgsfaktoren machte Barth aus: Einmal die Menschen vor Ort mit ihrem großen Engagement, zum anderen die Zielsetzung, die wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten. Eine Aufgabe der Bewirtschaftung sei unterm Strich so schlimm wie die Zerstörung der Kulturlandschaft.

„Der Erfolg der vergangenen 15 Jahre ist der Erfolg eines Miteinanders!“ Aus der Idee des damaligen Oberstaufener Bürgermeisters Walter Grath sei „eine tolle Sache“ geworden, lobte er den „Erfinder“ des grenzübergreifenden Naturparks Nagelfluhkette und dessen großes Engagement bei der „schwierigen Geburt“.

Rückblick und weitere Ziele

In einem Rückblick skizzierte Naturpark-Geschäftsführer Rolf Eberhardt die Erfolgsgeschichte „15 Jahre Naturpark Nagelfluhkette“ und erinnerte an „Meilensteine“, die die Einrichtung voranbrachten. „Eine Riesen-Teamleistung“, so sein Fazit.

Viel Vorarbeit - ohne „negative Presseberichte“, wie Eberhardt anmerkte – sei geleistet worden, bevor alles unter Dach und Fach war für die Gründung Anfang des Jahres 2008. Dann wurden erste Projekte angepackt, etwa ein Bildungsprogramm und der Bau eines Naturpark-Zentrums. Einen Schwerpunkt bis heute bildet das beispielhafte Lenkungskonzept für das Naturparkgebiet mit seinen vielen sensiblen Bereichen.

Dazu gehören auch die „Ranger“ vor Ort, deren Einsatz mit einer speziellen staatlichen Förderung dauerhaft gesichert werden konnte. „Ein Wahnsinnsschritt“, so der Geschäftsführer. Ziel sei es, das Naturparkzentrum weiter auszubauen zu einer Kompetenz- und Ideenschmiede, den nachhaltigen Tourismus voranzubringen, die damit einhergehenden Konflikte zu entschärfen.