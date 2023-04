2022 wurden im Landkreis Oberallgäu 221 Menschen eingebürgert

Von: Lajos Fischer

Mit großer Freude nahm Chidinma Francis ihr Gratulationsschreiben von Landrätin Indra Baier-Müller entgegen. © Lajos Fischer

Oberallgäu – Nach zweijähriger Corona-Pause konnte die traditionelle Einbürgerungsfeier im Landratsamt wieder stattfinden. Die Vorteile einer Entscheidung für die deutsche Staatsbürgerschaft für die Betroffenen und für den Landkreis wurden in vielen Beiträgen hervorgehoben.

„Ich kann das Land dabei unterstützen, besser zu werden“, versprach Juan Sebastian Varas Garcia bei der diesjährigen Einbürgerungsfeier des Landkreises Oberallgäu. Yousuf Aldarwech durfte vor zwei Jahren auf dem Stuhl des Bürgermeisters in Sonthofen „Probe sitzen“. Auf die Frage, ob er sich das in Zukunft dauerhaft vorstellen könnte, erwiderte er: „Zuerst mache ich dieses Jahr mein Abitur.“ Aber er sagte nicht nein und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Für Deutschland wäre es ein Gewinn.“

Landrätin Indra Baier-Müller, die in ihrer Ansprache den Wunsch äußerte, dass die Eingebürgerten als „aktive Staatsbürger in unserem Landkreis mitwirken“, hatte an den Aussagen der beiden jungen Männer sicherlich ihre Freude. Die besten Beispiele dafür, dass politische Mitbestimmung nicht erst mit der Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft anfängt, zeigt das Engagement von Hanan Almunakkel und Mohamed Haj Rashed, die seit Jahren im Vorstand des Integrationsbeirats aktiv sind und an diesem Tag zu den Gefeierten gehörten.



„Aus Willkommen ist ein echtes Ankommen geworden“

Während die Landrätin meinte, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft nach einem gelungenen Integrationsprozess das höchste Gut sei, das ein Staat vergeben könne, vertritt Rashed die Meinung, dass die Integration mit der Einbürgerung nicht ende, aber die Einbürgerung ein wichtiger Indikator für gute Integration sei. Er erinnert sich an seine Anfangszeit in Deutschland: „Ich hatte Träume, aber keine Orientierung.“ Jetzt habe er seinen Weg gefunden, aber nicht nur er, sondern auch seine Familie. „Aus Willkommen ist ein echtes Ankommen geworden.“ Er dankte allen, die dabei geholfen haben.



Lorenia Garcia-Bauer sang das Lied „Todo cambia“, das von den Änderungen erzählt, die ein fremdes Land in einem auslöst. © Lajos Fischer

„Danke“ war das am häufigsten verwendete Wort auf der Veranstaltung. Indra Baier-Müller wies damit auf die Leistung der Helferkreise hin. Hanan Almunakkel holte stellvertretend für alle Ehrenamtlichen Monika Zeilhuber-Lang nach vorne und überreichte ihr ein Geschenk. „Wir haben viel gelitten und sind hier in Sicherheit. Wir sagen Danke an Deutschland für die Aufnahme. Hier ist unsere echte Heimat. Wir fühlen uns im Allgäu mit unseren Kindern wohl“, betonte Fouad Beshalo. „Wir müssen etwas zurückgeben, dazu gehört, dass wir die Gesetze und Traditionen respektieren“, sagte Nykola Paskal.



„Ich sehe nur Vorteile, wenn ich ganz ehrlich bin“

Auf die Frage von Miriam Duran, Beauftragte für Migration und Integration, nach den Vor- und Nachteilen der Einbürgerung in seinem Alltag antwortete Juan Sebastian Varas Garcia: „Ich sehe nur Vorteile, wenn ich ganz ehrlich bin.“ In der Welt draußen sei zurzeit vielerorts nicht sicher. Fouad Beshalo hob die Reisefreiheit, die mit dem deutschen Pass verbunden ist, hervor: „Jetzt können wir unsere Familienangehörigen überall besuchen.“

Yousuf Aldarwech meinte: „Durch die Einbürgerung ist vieles leichter geworden.“ Khalil Anbosi findet die Möglichkeit zu „einem besseren Leben“ wichtig. Lamar Aldemashki erhofft durch die deutsche Staatsbürgerschaft eine bessere Zukunft und einen leichteren Zugang zur schulischen Bildung und zu einem Studienplatz. Die Landrätin fasste zusammen: „Die Bundesrepublik Deutschland bietet Ihnen Chancen und Möglichkeiten, um welche die Deutschen in vielen Staaten der Welt beneidet werden.“



„Sie sind ein Gewinn für unsere Gesellschaft“

Zu denen, die im Rahmen der Feier von der Landrätin ein Gratulationsschreiben und kleine Geschenke überreicht bekamen, gehörten nicht nur auffallend viele Kinder, sondern auch etliche junge Menschen, die wegen eines Studiums nach Deutschland gekommen sind. „Sie sind ein Gewinn für unsere Gesellschaft, für unser Land, für unseren Landkreis“, drückte Baier-Müller ihre Wertschätzung aus und verwies einerseits auf die Herausforderungen durch den demografischen Wandel, andererseits auf den Wettbewerbsvorteil, den in einer globalisierten Welt ein „vielfältiger, interkultureller und bunter Landkreis“ habe. „Wir sehen Menschen anderer Nationen, Herkunft oder Hautfarbe, anderer Religionen oder Kultur als eine echte Bereicherung“, so Baier-Müller.



Landrätin Indra-Baier Müller (4. von rechts) und Miriam Duran, Beauftragte für Migration und Integration (2. von links), gratulierten den Eingebürgerten. © Lajos Fischer

„Was wir als selbstverständlich wahrnehmen, ist für Sie oft eine große Hürde“, machte die Landrätin auf die zu hohen Erwartungen im Einbürgerungsprozess aufmerksam und fuhr fort: „Wir wollen Ihnen ein Dankeschön sagen, dass Sie trotz der hohen Einbürgerungshürden in Deutschland dran geblieben sind und alle Hürden übersprungen haben.“ Ayman Said Ali äußerte den Wunsch, dass man Menschen mehr Informationen über die Möglichkeit der Einbürgerung zur Verfügung stellen möge. Er würde hierbei auch die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen.

„Ich wollte immer zwei Nationalitäten haben“

Beryl Akinyi Juma-Lauterbach arbeitet seit 15 Jahren in der Pflege, zurzeit als Stationsleiterin, und gehört zu denen, die bis zu ihrer Einbürgerung lange gebraucht haben. Als größte Hürde nannte sie das Aufgeben der Verbindung zum Herkunftsland und verwies hiermit auf die deutsche Zurückhaltung bei der Tolerierung von Doppelstaatlern. Dass in der heutigen Welt Mehrstaatigkeit eine Selbstverständlichkeit sein sollte, spiegelte auch die Aussage von Juan Sebastian Varas Garcia wider: „Ich wollte immer zwei Nationalitäten haben.“



Zu den 221 Menschen, die 2022 im Landkreis Oberallgäu ihre Einbürgerungsurkunde erhalten haben und zu der jetzigen Feier eingeladen wurden, gehören auch einige, die aus anderen EU-Staaten stammen. Weil sie gleichzeitig auch Unionsbürgerinnen bzw. -bürger sind, war für sie der Einbürgerungsprozess wesentlich einfacher. Dass durch den Erhalt des deutschen Passes jetzt auch die anderen die Vorteile der Unionsbürgerschaft mit freiem Reise-, Aufenthalts- und Arbeitsrecht genießen können, machte Indra Baier-Müller deutlich.



„Werden Sie glücklich bei uns!“

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feier sei ein Traum in Erfüllung gegangen und für sie beginne ein neuer Lebensabschnitt, betonte Miriam Duran. Die vielfältige und kurzweilige Gestaltung der Veranstaltung sorgte dafür, dass dieses Lebensereignis dauerhaft in ihrer Erinnerung bleiben kann. Die aus Odessa stammenden Geschwister Lisa, Vadim und Nykola Paskal, alle Profi-Musiker, setzten bereits am Anfang mit „We Are the World” musikalische Akzente und begleiteten die ganze Veranstaltung. Lorenia Garcia-Bauer sang mit kräftig-einfühlsamer Stimme das Lied „Todo cambia“, das nicht nur von der Liebe, sondern auch von den Änderungen erzählt, die ein fremdes Land in einem auslöst.



Die aus Odessa stammenden Geschwister (von links) Lisa, Vadim und Nykola Paskal gestalteten das musikalische Rahmenprogramm. © Lajos Fischer

Um das Motto des Landkreises “Zämed hebe” zu verinnerlichen, sangen alle gemeinsam die deutsche Nationalhymne. Bevor es zu persönlichen Gesprächen bei einem reichen internationalen Buffett kommen konnte, gab es noch einen musikalischen Leckerbissen: Jodula alias Hedwig Roth brachte den Menschen, die aus den verschiedensten Ecken der Welt stammen, ganz bodenständig alpenländisch das Jodeln bei. Und sie machten begeistert mit! Wenn man dabei in die Gesichter schaute, hatte man das Gefühl, dass der Wunsch der Landrätin in Erfüllung geht: „Werden Sie glücklich bei uns, im schönsten Landkreis Deutschlands.“