Müllfreies Allgäu: Gewinnerklassen machen Ausflug in den Kletterwald

Gemeinsam anpacken: Das Team von der Realschule Sonthofen auf dem Weg in den Kletterwald Söllereck. © OK-Bergbahnen

Oberstdorf/Kleinwalsertal – Die Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen sind starker Partner der von der Bosch BKK Immenstadt organisierten Challenge Müllfreies Allgäu. Mehr als 2.500 Schüler und Lehrer aus dem Ober- und Ostallgäu nahmen an der Müllsammelaktion im vergangenen Herbst teil. Nun durften die Gewinnerklassen des Gymnasium Schwangau und der Realschule Sonthofen ihren Gewinn im Kletterwald Söllereck einlösen.

Rund 2.000 Kilogramm gesammelter Müll – so lautet die Gesamtbilanz der Challenge Müllfreies Allgäu 2022. Eine Klasse des Gymnasium Schwangau sowie eine Klasse der Realschule Sonthofen sammelten den meisten Müll bei der gemeinsamen Müllsammelaktion Ende September des vergangenen Jahres. Der Gewinn: ein Ausflug in den Kletterwald Söllereck, Deutschlands höchstgelegenem Waldseilgarten.

Rund 50 Schüler und Schülerinnen erlebten zusammen mit ihren Lehrkräften einen unvergesslichen Tag am Abenteuerberg Söllereck. Nach der bequemen Auffahrt mit der Söllereckbahn warteten sieben Parcours im Kletterwald darauf, von den Jugendlichen entdeckt zu werden.

„Die Müllsammelaktionen passen super zu unserer Initiative „MyMountainNature“ – daher ist es keine Frage, dass wir die Siegerklassen für ihren Einsatz belohnen und sie zu uns in den Kletterwald einladen“, so Henrik Volpert, Vorstand der Oberstdorfer Bergbahnen AG.

„Wir packen gemeinsam an!“

Mit dem Projekt MyMountainNature setzen die Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen ein deutliches Zeichen in Sachen Umwelt- und Naturschutz. Mit der Initiative MyMountainNature vereinen die Bergbahnen verschiedene Projekte zu den Kernthemen Energie, Bauen, Flora & Fauna, Mitarbeiter & Lieferanten.

„Leider bleibt immer wieder Müll in den Bergen liegen. Diesen zu beseitigen und somit die Voraussetzung für unvergessliche Erlebnisse in der Natur zu schaffen, ist uns ein besonderes Anliegen. Daher sind wir auch in diesem Jahr gerne wieder als Partner dabei“, sagt Joachim Schwarz, Betriebsleiter des Kletterwalds am Söllereck.

Mehr zu den Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen und der Initiative MyMountainNature unter www.ok-bergbahnen.com.