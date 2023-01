Landkreis erwartet in Kürze 270 Geflüchtete aus der Ukraine

Von: Lajos Fischer

Die Sehnsucht nach Frieden ist groß. Die Belastung durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wächst überall. © Lajos Fischer

Oberallgäu – In den kommenden Wochen werden etwa 270 Geflüchtete im Oberallgäu erwartet. Die Landrätin sucht händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten.

Landrätin Indra Baier-Müller informierte die Oberallgäuer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rahmen der Sitzung des Kreisverbandes Oberallgäu im Bayerischen Gemeindetag darüber, dass in den kommenden Wochen im Landkreis etwa 270 Geflüchtete aus der Ukraine eintreffen und untergebracht werden müssen

Da Bayern bis jetzt weniger Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen habe als die anderen Bundesländer, würden in der nächsten Zeit gezielt mehr Menschen hierhin gebracht. Der Regierungsbezirk Schwaben sei bei der Aufnahme Schlusslicht, deswegen werde er in Kürze zur zentralen Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete in Bayern. Außerdem bekomme der Bezirk in den nächsten Wochen etwa 2.500 Menschen zugewiesen.



Menschen mit sechs Bussen erwartet

Der Landrätin sei per E-Mail mitgeteilt worden, dass in Sonthofen bald sechs Busse mit Geflüchteten eintreffen würden. „Für ihre Unterbringung wird händeringend nach Plätzen gesucht“, sagte Indra Baier-Müller. Sie gehe davon aus, dass sich die Zahl von derzeit etwa tausend ukrainischen Staatsbürgern im Laufe des Jahres verdoppeln werde.



Die Landrätin bat eindringlich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mögliche Flächen zu finden, auf denen der Landkreis für die nächsten drei bis fünf Jahre Container aufstellen könne. Sie betonte, dass in der jetzigen Situation nicht kleine Wohnungen gebraucht würden. Die kleinste akzeptable Unterbringungsvariante liege bei 30 Personen.



Belegung von Turnhallen soll vermieden werden

Von den etwa 1.000 ukrainischen Geflüchteten, die bis jetzt im Landkreis angekommen seien, habe man nur 300 in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen müssen, alle anderen würden dezentral wohnen. Das werde sich jetzt ändern. „Ich glaube, viele Hauptamtsleiter haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt“, meinte Baier-Müller. Es gebe Überlegungen, als Erstaufnahmeort Zelte aufzustellen und die Angekommenen von dort weiter zu verteilen.



„Die Belegung von Turnhallen will ich nicht“, betonte sie. „Das wäre ein falsches Signal.“ Das Ehrenamt, auch im Sportbereich, habe genug gelitten. „Das wäre die letzte Möglichkeit. Wir als Landkreis möchten das unbedingt vermeiden.“



Verantwortung der Europäischen Union

Sie kritisierte, dass sich die EU der Probleme nicht annehme und wies darauf hin, dass nicht nur die Unterbringung problematisch sei, sondern auch die Sicherstellung von Kindergartenplätzen oder die Aufnahme in Schulklassen.



Der Duracher Bürgermeister Gerhard Hock kritisierte die bürokratischen Vorgaben für mögliche Flächen und bat um mehr Flexibilität. Die Landrätin erklärte, dass diese vom Bezirk stammen würden, der die Unterbringung refinanziere, zeigte aber Verhandlungsbereitschaft.



Berufsabschlüsse schneller anerkennen

Die Bezirksrätin und Wilpoldsrieder Bürgermeisterin Renate Deniffel regte an, die Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten anzupassen. Indra Baier-Müller wünschte, dass die Anerkennung der Abschlüsse ukrainischer Erzieherinnen beschleunigt werden müsse. Sie könne man in den Einrichtungen gut einsetzen.