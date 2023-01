Festakt zum 60. Jahrestag des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags

Von: Lajos Fischer

Beim Festakt (von links) Allain Terrenoire, Bernd Posselt, Thomas Kiechle, Corinne Pereira Da Silva und Theo Waigel. © Lajos Fischer

Allgäu – „60 Jahre Deutsch-Französischer Freundschaftsvertrag“ wurde in einem von der Paneuropa-Union mitorganisierten Festakt im Kemptener Rathaus gefeiert.

Im Sommer 1962 setzten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer durch gegenseitige Staatsbesuche klare Zeichen der Versöhnung. Im Januar 1963 wurde der Elysée-Vertrag unterzeichnet: Ein Meilenstein auf dem Weg von der „Erbfeindschaft“ zur „Erbfreundschaft“. Vereinbart wurden regelmäßige Begegnungen und vielfältige Kooperationen sowie eine enge Zusammenarbeit besonders in den Bereichen Außenpolitik und Jugend.

Mit Leidenschaft für ein freies Europa

Beim Festakt „60 Jahre Deutsch-Französischer Freundschaftsvertrag“ im Kemptener Rathaus waren die französische Generalkonsulin Corinne Pereira Da Silva, Alain Terrenoire, Internationaler Präsident der Paneuropa-Union, Bernd Posselt, Präsident von Paneuropa-Union Deutschland und Theo Waigel, Bundesminister a.D. zu Gast.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass das Paneuropäische Picknick in der Partnerstadt Sopron der Anfang des Mauerfalls und der deutschen Wiedervereinigung war. In Bezug auf die russische Aggression gegen die Ukraine sei ihm das Herz schwer, wenn er auf das Europa unserer Tage blicke. Er rief auf, das freie Europa mit Leidenschaft einzufordern.



Verhältnis im Dienste Europas erneuern

Corinne Pereira Da Silva wies darauf hin, wie wichtig es gewesen sei, dass die Inhalte des Elysée-Vertrags von der Bevölkerung akzeptiert worden seien. Sie betonte, dass man die deutsch-französische Zusammenarbeit jetzt mehr denn je brauche.



Bernd Posselt bedauerte, dass der Nationalismus nach Europa zurückgekehrt sei und damit auch der Krieg. Er meinte, dass das deutsch-französische Verhältnis im Dienste Europas erneuert werden müsse.



Unsere Zukunft heißt Europa

Alain Terrenoire hob hervor, dass er in doppelter Funktion da sei: als Präsident der Paneuropa-Union und als Sohn von Louis Terrenoire, der als Sekretär der Resistance verhaftet wurde und nach Dachau und anschließend zur Zwangsarbeit in das Außenlager Kempten gebracht wurde. Nach dem Krieg habe er sich in vielen führenden politischen Positionen für die Freundschaft der beiden Völker eingesetzt.

Der Sohn erinnerte an die in seinem Buch geäußerte Aussage seines Vaters: „Die schwere Last der Deportierten macht es unmöglich, die noch schwerere Last des Hasses weiterzutragen.“ Er bedauert, dass in den beiden Ländern immer weniger Menschen die schöne Sprache des anderen lernen würden. „Unsere Zukunft heißt Europa“ – zitierte er den Titel von Theo Waigels Buch.



Lieber Zuversicht als Angst

Waigel hat sich symbolisch vor der Familie Terrenoire verneigt: „Ich weiß nicht, ob wir es heute zustande bringen würden. Es ist unglaublich: Nach dem Erlebten nicht für Revanche, sondern für die deutsch-französische Freundschaft einzutreten.“ Die Europäische Union sei das Ende eines europäischen Krieges. Er würde nicht in einer anderen Zeit leben wollen. „Trotz aller Schwierigkeiten: Eine bessere Zeit haben wir nicht erlebt“, betonte er.



Waigel erinnerte an seine letzte Begegnung mit dem 101 Jahre alten Ernst Jünger und an dessen Aussage: „Es ist besser, in der Zuversicht als in der Angst zu leben.“