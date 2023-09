75 Jahre „Grüntentag“ – Bergmesse und Kranzniederlegung

Gedenken der Opfer aller Kriege: Das „Jägerdenkmal“ ist Zeichen der Mahnung und Erinnerung. © Martin Stehböck

Oberallgäu – Am Wochenende 9. und 10. September findet der traditionelle „Grüntentag“ statt. Dabei wird heuer ein besonderes Jubiläum – nämlich der 75. Grüntentag – gefeiert. Das zentrale Gedenken findet wie immer am Jägerdenkmal auf dem Grünten statt.

Am Grüntentag wird der Gebirgssoldaten aller Nationen gedacht, die in den beiden Weltkriegen gefallen, ihren Verwundungen erlegen, in Kriegsgefangenschaft verstorben oder aber durch Kriegsverbrechen ums Leben gekommen sind. Die Gebirgssoldaten der Bundeswehr, die im Einsatz für Frieden und Freiheit gestorben oder bei Auslandseinsätzen gefallen sind, sind ebenfalls in das Gedenken mit einbezogen. Gedacht wird aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Umrahmt wird die Gedenkfeier auf dem Grünten traditionell durch die Musikkapelle Rettenberg.

Die Alphornbläser aus Burgberg und die Böllerschützen Grünten sind seit vielen Jahren ebenfalls beteiligt. Die Truppen- und Gebirgsjägerkameradschaft „Grünten“ lädt ein, möglichst zahlreich am „Grüntentag 2023“ teilzunehmen, um aller Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken und um ein Zeichen der Erinnerung und Mahnung für Frieden zu setzen. Am Samstag, 9. September, findet um 17 Uhr eine Gedenkfeier am Gemeinschaftskreuz im Friedhof in Sonthofen statt. Am Sonntag, 10. September, beginnt um 10.30 Uhr die Bergmesse am Jägerdenkmal auf dem Grünten (bei jeder Witterung) und zeitgleich eine Gedenkmesse in der Pfarrkirche St. Michael in Sonthofen mit anschließender Kranzniederlegung an der Kriegergedächtniskapelle.