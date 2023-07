Allgäuer Meister

750 junge Turner zelebrieren ihren Sport in Sonthofen

In Sonthofen fand das 57. Treffen der Allgäuer Turnerjugend statt, bei dem 28 Vereine mit 64 Teams und rund 750 Teilnehmern einen traumhaften Sommertag erlebten. © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Zum 57. Treffen der Allgäuer Turnerjugend in Sonthofen hatten sich 28 Vereine mit 64 Teams und rund 750 Teilnehmern angemeldet. Die Allgäuer Turnerjugend erlebte einen traumhaften Sommertag. Ein Hauch von Deutschem Sportfest wehte in Sonthofen.

Gerd Freudenberg, Turner-Urgestein und Ehrenmitglied des TSV Sonthofen, freute sich über diese Sportfest-Atmosphäre und dass „der Norbert Just, unser Turnabteilungsleiter, dieses Treffen der Turnerjugend endlich mal wieder nach Sonthofen holen konnte“.



Das letzte Mal fand das Treffen im Jahr 1991 in Sonthofen statt. Damals ging es noch über drei Tage mit Übernachtung in Schulen. „Auch wenn es heutzutage nur ein Tag ist, macht es sehr viel Arbeit. Deshalb gilt mein ganz großer Dank Norbert Just und seinen über 50 Helfern für dieses vorbildliche Engagement.“



Einer der 26 Kampfrichter, der Landeskampfrichter, Franz Neuert, vom TV Kempten, weiß um den Wert dieses Jugendturn-Events. „Diese sind ein Gewinn für die Vereinsarbeit, weil sie die Turnsportler zusammenschweißt, als Team, im Verein und vereinsübergreifend, weil wir Turner eine große Familie sind.“

Die jüngeren Turner saßen mit großer Aufmerksamkeit bei den Disziplinen Bodenturnen mit oder ohne Kasten, Tanzen und Gymnastik, um die Wettkampfflächen und bestaunten mit großem Interesse die einzelnen Vorführungen. Die Darbietungen der Junioren und der Erwachsenen in der TGM Wettkampfklasse (Turner-Gruppen-Meisterschaft) waren für den Nachwuchs äußerst inspirierend und motivierend. „Wow. Das will ich auch mal können“, war in den staunenden Gesichtern des Turnnachwuchses zu lesen.



Am Ende eines langen Turner-Meetings wurde von Basti und Kathrin dann die Siegerehrung mit Show-Einlagen der besten und kreativsten Teams zelebriert.

Allgäuer Meister

TGM-Erwachsene (18+): TSV Dietmannsried 1 (TGM)

TGM-Jugend (12-16 Jahre): TSV Heising 1 (TGM)

Ralf Krieger (Gauvorsitzender Turngau Allgäu) und Patricia Argauer (Vorsitzende der BTJ im Turngau Allgäu) dankten dem TSV Sonthofen für die erfolgreiche Durchführung dieses Jugendturn-Events. Ausblick: Das 58. Allgäuer Turnerjugendtreffen im Jahr 2024 wird in Dietmannsried stattfinden.