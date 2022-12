In Sonthofen wird die Hundehaltung ab Januar teurer

Von: Josef Gutsmiedl

Sonthofen bietet ein gut ausgebautes Netz von Hundetoiletten. Des „Geschäft“ rund um die Hunde geht für die Stadt allerdings kräftig ins Geld. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen will ihre Einnahmen im Verwaltungshaushalt erhöhen. Zunächst wird die Hundesteuer erhöht.

Die Stadt Sonthofen sucht nach Möglichkeiten, ihren Verwaltungshaushalt in Zukunft weiter zu stärken. Mit anderen Worten: Die Einnahmen aus Gebühren und Gemeindesteuern zu verbessern. Dabei wird ab 1. Januar 2023 auch die sogenannten Hundesteuer als Stellschraube „nachjustiert“ – sprich: erhöht.

Eine Pflicht, eine Hundesteuer zu erheben, gibt es nicht; es ist eine freiwillige Gemeindesteuer, die in Sonthofen seit dem Jahr 1981 erhoben wird. Die letzte Erhöhung – von 75 auf 80 Euro pro Jahr für den ersten Hund liegt zehn Jahre zurück. Zuvor, im Jahr 2006, gab es die Erhöhung von 50 auf 75 Euro. Seit 2001 werden sogenannte Kampfhunde besonders besteuert.

Zahl der Hunde stark gestiegen

In letzter Zeit sei ein „starker Anstieg“ der gemeldeten Hunde zu beobachten, so die Stadtverwaltung. So erhöhte sich die Zahl der Hunde von 659 auf 879 Tiere, was einem Zuwachs von rund 33 Prozent entspreche. Und: In letzter Zeit haben sieben Gemeinden im Landkreis die Hundesteuer erhöht.



Stadt gibt im Jahr 90 000 Euro im „Bereich Hunde“ aus

Die Gegenrechnung legt die Verwaltung ebenfalls vor. Fast 90 000 Euro an Kosten konnten dem „Bereich Hunde“ zugeordnet werden. Allein die Bauhofleistungen betragen der Aufstellung zufolge 55 000 Euro. Rund 3 300 Euro kosten die Hundekottüten. Zu erwarten sei zudem ein deutlicher Anstieg der Entsorgungskosten (wegen Energiekostensteigerung) und Personalkosten, deutete die Verwaltung an, und empfahl dem Stadtrat, die Steuersätze dementsprechend anzupassen, also zu erhöhen. Die Einnahmen aus der Hundesteuer beziffert die Stadtverwaltung mit knapp 73 000 Euro für das laufende Jahr.



Mit der Erhöhung könnten laut Steueramt der Stadt gut 96 000 Euro eingenommen werden. Dabei wird - so der Beschluss des Stadtrates - der Satz für den Ersthund von 80 auf 100 Euro pro Jahr erhöht (ermäßigt 50 statt 40 Euro). Jeder weitere Hund kostet 200 Euro (bisher 160). Kampfhunde werden mit 1 000 Euro veranschlagt (bisher 750 Euro).



Ausnahmeregelungen gelten weiterhin

Steuerfrei sind unter anderem Hunde, die zu Erwerbszwecke gehalten werden, ebenso Hunde, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind, sogenannte Hütehunde, und Hunde, die von Rettungsdiensten und ähnlichen Organisationen gehalten werden. Auch Hunde, die für Blinde oder hilflose Personen unentbehrlich sind, sind steuerbefreit. Der Stadtrat setzte die neue Satzung zur Hundesteuer mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft.