Ab Mittwoch kommt das 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr

Start frei für den Verkauf des 9-Euro-Ticket im Allgäu. © Bernd Martin

Allgäu – Am 23. Mai begann der Verkauf des 9-Euro-Ticket im Allgäu. Seit Montag ist das 9-Euro-Ticket über die bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Es kann als analoge Fahrkarte im Bus, am Automaten oder digital über die Apps der Verkehrsverbünde erworben werden. „Wir freuen uns sehr auf das Feldexperiment und sind gespannt, wie es angenommen wird“, so Martin Haslach, Geschäftsführer der mona GmbH.



Das 9-Euro-Ticket ist ab Mittwoch, 1. Juni, gültig. Seit Montag kann das Ticket über die Automaten, direkt im Bus, an den Verkaufsstellen sowie auch online erworben werden. Der Aktionszeitraum läuft vom 1. Juni bis zum 31. August.



Ein 9-Euro-Ticket ist jeweils für einen Kalendermonat gültig. Es kann an jedem Tag des Monats gekauft werden und ist entsprechend bis zum Monatsletzten gültig. Die Automaten der Verkehrsbetriebe drucken die Tickets in ihrem eigenen Design, was zu unterschiedlichen Darstellungen führen kann.

Es sind personalisierte Tickets, das bedeutet personenbezogen und nicht auf andere Personen zu übertragen. Außerdem ist es vom Umtausch und Rückerstattung ausgeschlossen. Das 9-Euro-Ticket gilt bundesweit (ausgenommen sind Verbindungen von ICE, IC und EC sowie der Flixtrain) wie grundsätzlich auf nahezu allen Linien im mona-Gebiet.

Nicht uneingeschränkt gültig

Einzelne Verbindungen können, wie beispielsweise auch beim Bayernticket, nicht genutzt werden. Nähere Informationen gibt es unter www.mona-allgaeu.de bei den Linienplänen. Auf den beiden Oberallgäuer Linien, Linie 1 (Oberstdorf – Kleinwalsertal/Baad) und Linie 8 (Oberstdorf – Spielmannsau) ist das 9-Euro-Ticket nicht gültig.



Ansonsten gelten die jeweiligen Beförderungsbedingungenen. Wer zum Beispiel in seinem Abo/Ticket eine Fahrradmitnahme am Wochenende inbegriffen hat, darf auch weiter das Rad kostenlos mitnehmen. Andere Fahrgäste benötigen eine Fahrradkarte.



Erleichterung durch App-Filter

Die Deutsche Bahn bietet in ihrer Navigator-App und auf www.bahn.de die Möglichkeit, bei Reiseverbindungen nach „Nur Nah-/ Regionalverkehr“ zu filtern. Dann werden ausschließlich Züge vorgeschlagen, die mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden können.



Wer bereits ein Abo für eine Monats- oder Wochenkarte hat, zahlt automatisch pro Monat neun Euro. Je nach Systemvoraussetzung des Busunternehmens wird entweder direkt nur dieser Betrag pro Monat abgebucht, oder, wo das technisch nicht möglich ist, erfolgt der Einzug zum normalen Preis und die Differenz vom 9-Euro-Ticket zum Normalpreis wird zurückerstattet.



Generell gilt, die Unternehmen, bei denen das Ticket gekauft worden ist, sind für die Abwicklung der Verrechnung des 9-Euro-Tickets mit bestehenden Fahrkarten zuständig. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Verkehrsunternehmen oder auf www.mona-allgaeu.de.



Rentner, Schüler und Studenten

Das 9-Euro-Ticket gilt auch für Rentner und Schüler. Kinder unter sechs Jahren fahren gratis Bus. Schüler und Studierende können ebenfalls die Vorteile des 9-Euro-Tickets nutzen. Alle Tickets für Studierende werden ab dem 1. Juni automatisch zu einem 9-Euro-Ticket, unabhängig davon, ob sie günstiger oder teurer waren und ob sie räumliche oder zeitliche Ausschlüsse hatten.



Das 9-Euro-Ticket ist ein sehr preisgünstiges und attraktives Angebot. Weil Kunden damit für einen Bruchteil der sonst gültigen Fahrpreise verreisen können, wird das Angebot voraussichtlich gern genutzt, was sich auf die Auslastung von Bussen und Zügen auswirken kann.

„Betroffen sind insbesondere beliebte Pendelstrecken zur Hauptverkehrszeit und Regionalverbindungen in die Tourismusregionen am Wochenende“, so Martin Haslach, Geschäftsführer der mona GmbH.