250 Kinder „belagern“ am Tag der kleinen Forscher das Landratsamt

Von: Lajos Fischer

Merksatz für die Reihenfolge der Planeten noch im Kopf? Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unseren Nachthimmel. © Lajos Fischer

Oberallgäu – 250 kleine Forscher aus dem Oberallgäu brachten Leben in den Alltag des Landratsamtes in Sonthofen. Die vielseitigen Angebote zum Thema Weltall begeisterten die Kinder.

„Abenteuer Weltall – komm mit!“, stand am vergangenen Donnerstag am Eingang des Landratsamtes in Sonthofen. Manche Erwachsene, die dort ihren Pass abholen oder einen Antrag stellen wollten, waren vielleicht für einen Moment irritiert, auch weil von innen Geräusche zu hören waren, die für den Alltagsbetrieb einer Behörde untypisch sind.

Sternebasteln mit der Landrätin: Großes Vergnügen für alle. © Lajos Fischer

250 Kinder belagerten an diesem Vormittag das Haus und den Innenhof und entwickelten rege Aktivitäten an insgesamt acht Stationen, nach den Planeten unseres Sonnensystems benannt. „Wir haben das Haus für kleine Forscher geöffnet. Das könnten wir öfters machen“, sagte die begeisterte Landrätin Indra Baier-Müller beim Pressetermin. Das Projekt war die erste öffentlichkeitswirksame Aktion der MINT-Region Oberallgäu.



Staunen über die Geheimnisse unserer Welt

Der „Tag der kleinen Forscher“ ist ein bundesweiter Mitmachtag für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Dem diesjährigen Motto „Abenteuer Weltall – komm mit!“ entsprechend konnten die Kinder, die aus dem ganzen Oberallgäu kamen, ihre Welt mit offenen, staunenden Augen selbst entdecken. An der Gestaltung der Stationen waren Trainerinnen der Stiftung Forschen, Mitarbeiter der Oberallgäuer Sternwarte und Professor Thomas Eimüller als Leiter des Schülerlabors an der Hochschule Kempten beteiligt.

Die Herstellung der kleinen „Samenplaneten“ macht den Kindern sichtlich Spaß. © Lajos Fischer

Nach einem symbolischen Raketenstart gleich nach dem Ankommen konnten die Kinder mit zwei Teleskopen den Himmel und die Sonne entdecken, einem Weltallexperten Löcher in den Bauch fragen, die Planeten unseres Sonnensystems kennenlernen, Sternenbilder basteln, mit eigenen Händen „Samenplaneten“ herstellen oder von ihrem Besuch im Weltall ein Erinnerungsfoto erstellen lassen. Die Landrätin wird wahrscheinlich mit ihrer Prognose recht haben: „Derartige Erlebnisse bleiben oft lebenslang in Erinnerung.“

Sterne und die Sonne beobachten: Mithilfe der Oberallgäuer Sternwarte kein Problem. © Lajos Fischer