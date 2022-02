Abstimmung über Ortsumfahrung: Rettenberg hat entschieden

Eine Zeitlang wird es allemal noch dauern bis die derzeit unbefriedigenden Verkehrsverhältnisse in der engen Ortsdurchfahrt von Rettenberg passé sind. © Josef Gutsmiedl

Rettenberg - Zum Schluss war es eindeutiger als im Vorfeld erwartet: Knapp 60 Prozent der abgegebenen Stimmen sprachen sich für die Ortsumfahrung aus.

Das Gremium der Abstimmungsleitung machte es am vergangenen Sonntagabend noch richtig spannend: Nach Ende der Abstimmung um 18 Uhr gab es keine „Hochrechnungen“, sondern erst kurz vor 20 Uhr das amtliche Endergebnis.

2 657 gültige Stimmen wurden abgegeben. Das klare Votum von 1 611 Stimmen – oder gut 59 Prozent – befürwortet das Ratsbegehren mit dem „Auftrag“, das Staatliche Bauamt Kempten mit der Fortführung der Planungen für eine Ortsumfahrung und Einleitung eines Genehmigungsverfahrens zu betrauen. Gegen die Ortsumfahrung stimmten 1 046 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, mithin 38 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Ortsumfahrung Rettenberg kommt

„Ein klares Ergebnis“, so der erste Kommentar von Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Er sei erleichtert, dass das Votum bei einer erfreulichen Beteiligung von 75 Prozent doch so eindeutig ausgefallen sei. „Erst mal durchschnaufen“ könne er nach den zum Teil aufreibenden Wochen. In mehreren Informationsrunden in Rettenberg und den Gemeindeteilen waren die Vorstellungen der Kommune und die Überlegungen der beiden Bürgerinitiativen kontrovers diskutiert worden.

Die Initiative „Rettenberg für alle“ hatte mit Trampelaktionen und Fackelaktionen die Aufmerksamkeit auf die Eingriffe in die Natur und die Ausmaße der Straße. Für sie sind Maut-Flüchtlinge, mehr Verkehr, Lärm und Enteignung die Nachteile der Ortsumfahrung.

Die Initiative Zukunft Rettenberg hingegen sieht im Bau der Umfahrung die große Chance für den Ort.

Gespräche mit betroffenen Grundeigentümern

Erleichtert sei er, Weißinger, als Bürgermeister nicht zuletzt deshalb, weil jetzt ein klarer Auftrag bestehe, die Planungen voranzutreiben. Weitere Abstimmungen mit den Straßenbauamt in Kempten würden bald schon eingeleitet. Zudem müssten „im Eiltempo“ die betroffenen Grundeigentümer ins Boot geholt werden. Weißinger ist optimistisch, dass es „faire Entschädigungen und Ausgleiche“ für die betroffenen Landwirte geben werde. „Wir werden eine gute Lösung finden.“



Am frühen Abend der Abstimmung zeigte sich der Bürgermeister „einfach glücklich“, dass das Bauamt, der eigentliche Bauherr, jetzt in die konkreten Planungen einsteigen könne, auch wenn es bis zum Bau der Ortsumfahrung noch einige Jahre dauern werde.