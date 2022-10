Abwasserverband Obere Iller: Bau des zweiten Faulturms verzögert sich weiter

Von: Josef Gutsmiedl

Verbandsvorsitzender Dieter Fischer zeigt sich enttäuscht vom Fortschritt beim Bau des zweiten Faulturms. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Licht und Schatten kennzeichneten die jüngste Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Obere Iller AOI.

Noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist die Baustelle Faulturm 2. Sowohl der Verbandsvorsitzende Dieter Fischer als auch Geschäftsführer Siegfried Zengerle sprechen von einer „Problembaustelle“. So richtig voran scheine es nicht zugehen. Statt der erwarteten zwölf bis 15 Mann auf der Baustelle habe er kürzlich bei bestem Wetter gerade einmal zwei Arbeiter der beauftragten Stahlbaufirma angetroffen, die die Konstruktion für den außenliegenden Wartungszustieg anbringen soll. „Eine besondere Firma“, findet der Geschäftsführer. Inzwischen habe der AOI einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Offenbar mit ersten Erfolgen: Derzeit geht es wieder voran, so Zengerle. „Wir hoffen alle auf einen Abschluss dieser Arbeiten.“



Ein weiteres Problem auf der Faulturm-Baustelle ist die Innenbeschichtung. Bereits zweimal musste der neu aufgetragene Belag erneuert werden. Das gehe zwar auf Kosten der ausführenden Firma, so Zengerle, sei aber „hinderlich“, auch wenn man froh sei, dass dieser Mangel noch vor der Inbetriebnahme aufgetreten sei. „Das alles kostet einiges an Nerven“, meint der Geschäftsführer zu diesen Hindernissen. Und Verbandschef Fischer ergänzt: „Alles in allem keine kleinen Maßnahmen.“ Die Inbetriebnahme des zweiten Faulturms ist für Frühjahr 2023 geplant.



Kostensteigerungen für den Chemikalienbedarf

Weitere Sorgen machen den Verbandsräten die Kostensteigerungen für den Chemikalienbedarf der Verbandskläranlage und die Teuerung für Energie jedweder Art. Was den Bezug von notwendigen Verbrauchsstoffen angehe werde das den Haushalt nicht aus der Bahn werfen, auch wenn dieser Posten nach einer 25-prozentigen Steigerung rund 85 000 Euro ausmache. Auffangen könne man diese Kostensteigerung nicht zuletzt durch die Bemühungen zur Stromersparnis, betont Siegfried Zengerle. Wie man es auch anstelle: Die Ablaufwerte müssten stimmen. „Wir müssen unseren Auftrag erfüllen.“ Zunehmend schwierig gestalte sich überhaupt die Beschaffung der Chemikalien, stellt Schlichtherle fest. Eine Bevorratung über einen Zeitraum von drei Wochen hinaus sei nicht beliebig möglich.



Baustelle Faulturm hinkt hinterher. © Josef Gutsmiedl

Was die Stromeinsparungen angeht, konnte der Stellvertretende Betriebsleiter, Peter Schlichtherle, erste Erfolge vermelden. Der Einbau einer neuen Belüfterplatte sei gut angelaufen und zeitige knapp 20 Prozent weniger Verbrauch. Zur Zeit decke die Anlage gut 70 Prozent des Energiebedarfs. Eine moderne Gebläsesteuerung könne hier noch mehr bringen. Ziel sei es, über Gasgewinnung und Photovoltaik auf 100 Prozent Deckung zu kommen. Ganz so weit will Dieter Fischer nicht gehen, auch wenn es gelte, autark und unabhängig zu werden: „Wir brauchen Strom.“ Auf 95 Prozent Deckung sollte der AOI kommen.

Ersatzbau für das Blockheizkraftwerk

„Wir tun nicht nur etwas für die Energieversorgung, sondern auch für die Umwelt.“ „Der Verband ist zum Jahresende schuldenfrei“, leitete Geschäftsführer Zengerle seinen Blick auf den Haushaltsplan für das Jahr 2023 ein. Zwar werde man „nicht alles schaffen“, was man sich vorgenommen habe, doch rund drei Millionen Euro investieren können, zum Beispiel in die Gebläseerneuerung und einen Ersatzbau für das betagte Blockheizkraftwerk. Mit diesen Volumen liege der Verband auf dem Kurs seiner Gesamtkonzeption bis ins Jahr 2030.