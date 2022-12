Jedes Jahr drei Millionen: Abwasserverband Obere Iller setzt auf Investitionen

Von: Josef Gutsmiedl

Der neue Faulturm soll im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen. © Abwasserverband Obere Iller

Oberallgäu – Trotz großer Investitionen in seine Infrastruktur will der Abwasserverband Obere Iller bis Ende 2023 schuldenfrei werden.

Die laufenden Arbeiten auf dem Gelände der Verbandskläranlage kommen weiter voran. Das ganze Investitionsprogramm für das laufende Jahr konnte zwar nicht ganz umgesetzt werden, dennoch wird der Abwasserverband Obere Iller AOI seine langfristige Investitionsstrategie weiter verfolgen und jährlich rund drei Millionen Euro ausgeben.

Zumindest die „Sorgenkinder“ des aktuellen Jahres sind dem Verbandsvorsitzenden Dieter Fischer zufolge auf der Zielgeraden. Der zweite Faulturm soll im April in Betrieb gehen. Inzwischen ist die Innenbeschichtung zum dritten Mal erneuert und offenbar tauglich für den Einsatz. „Hier sieht es ganz gut aus“, so Fischer erleichtert.



„Nervtötender E-Mail-Verkehr“ und „immer neue Ausflüchte“

„Interessant, mit dieser Firma zu arbeiten“, lenkt Geschäftsführer Siegfried Zengerle den Blick auf die „zweite Baustelle“ am Faulturm. Die beauftragte Stahlbaufirma kam monatelang nicht richtig voran, wie Zengerle schon in der Oktobersitzung des AOI festgestellt hatte (der Kreisbote berichtete). Inzwischen sieht es besser aus: Die Einhausung der Steigleiter ist weitgehend fertiggestellt. Zengerle: „Es fehlt nicht mehr viel. In zwei Wochen könnte die Firma soweit sein.“ In den vergangenen Wochen habe es einen nervtötenden E-Mail-Verkehr gegeben und immer neue Ausflüchte der Stahlbaufirma.

Zengerle und Fischer rechnen aber damit, dass auch dann das Kapitel nicht abgeschlossen werden kann und ein längerer Rechtsstreit um Nachforderungen absehbar ist. Der AOI hat inzwischen einen Fachanwalt eingeschaltet.



In einem Jahr schuldenfrei

„Nicht alles geschafft“ hat der AOI was seine Investitionen in diesem Jahr angeht. Daher brauchte die geplante Kreditaufnahme von knapp einer Million Euro nicht in Anspruch genommen werden. Dagegen konnten die Schulden des Verbands auf 240 000 Euro halbiert werden. Gute Perspektive: Ende kommenden Jahres, so der Haushaltsplan, wird der AOI schuldenfrei sein. „Wir sind gut aufgestellt“, so Zengerle.

Am langfristigen Plan, jährlich bis ins Jahr 2030 drei Millionen in die Kläranlage zu investieren, wird festgehalten. Im kommenden Jahr stehen die Erneuerung der Belüftungsanlage und der Bau eines weiteren Blockheizkraftwerkes auf dem Programm (jeweils mit 700 000 Euro veranschlagt). Mit weiteren 300 000 Euro steht der zweite Faulturm auf der Liste der „dicken Brocken“. Ziel ist es in einem Jahr schuldenfrei zu sein. Dazu werden alle sinnvollen Möglichkeiten des Energieeinsparens ebenso genutzt wie die eigene Energieerzeugung, etwa durch Ausbau der PV-Nutzung.



Neuer Umlageschlüssel in Planung

Intensiv verfolgt werden auch die Überlegungen zur Entwicklung eines neuen Umlageschlüssels für die Berechnung der Abwassergebühr. Zu dem komplexen Thema informierte in der jüngsten Verbandsversammlung ein Fachbüro. Die Verwaltung soll jetzt das Verfahren der erforderlichen Datenerhebung in den Mitgliedskommunen auf den Weg bringen.