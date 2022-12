Abwasserverband Obere Iller will „wasserdichten“ Umlageschlüssel

Von: Josef Gutsmiedl

Der Abwasserverband Obere Iller AOI will sein Umlageverfahren verursachergerecht gestalten. Wer seine Kanalisation in Schuss hält, soll davon profitieren. © Abwasserverband Obere Iller

Oberallgäu – In der Versammlung des Abwasserverbandes Obere Iller wurde über einen neuen Umlageschlüssel diskutiert. Die Sachlage ist äußerst komplex.

Eine ganze Zeit lang stellt man beim Abwasserverband Obere Iller Überlegungen an, wie der Umlageschlüssel, sprich: die Abwassergebühren für die Verbandsmitglieder, anders, nämlich gerechter gestaltet werden könnte. Die jüngste Verbandsversammlung beschloss jetzt eine wesentliche Weichenstellung und will zunächst eine belastbare Datenbasis schaffen. Darauf aufbauend soll ein alternatives Umlageverfahren entwickelt werden.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stand das Thema ohnehin. Doch bevor der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen worden war, drängte Markus Fetzer, Vertreter der Stadt Immenstadt, auf Tempo in der Sache und ein neues Umlagemodell. Das jetzige Verfahren sei nicht verursachergerecht.

Komplexe Berechnungen

Den Vorwurf Fetzers, dass man nicht vorankomme, ließ Alois Ried (Ofterschwang) nicht gelten. Man sei seit zwei Jahren dabei, eine Lösung zu finden. „Es ist nicht so, dass wir nichts getan hätten.“ Das Thema sei komplexer, als sich mancher vorstellen könne, so Ried weiter.

Und auch Dieter Fischer, der Verbandsvorsitzende, hält nichts von einem „schnellen Schuss aus der Hüfte“. Zunächst müsse der Verband und die angeschlossenen Kommunen „viele Daten erheben“, um ein zukunftsfähiges Konzept für eine Umlageberechnung zu entwickeln. Den Auftrag dazu hatte der Abwasserverband schon vor einem Jahr erteilt. Heuer habe man sich bei anderen Verbänden umgehört und eine Vielfalt von Antworten erhalten: „Die einen haben Bedenken und wollen lieber nichts ändern; andere setzen auf Messdaten.“



Undichte Kanäle

Der AOI holte sich dazu Rat bei einem Experten, der Umlageschlüssel als sein Hobby betrachte, so Dieter Fischer. „Wir wollen einen Umlageschlüssel, der Hand und Fuß hat.“ Also weg vom Prinzip, das den sogenannten Trockenwetterabfluss als alleinige Grundlage der Umlageberechnung nimmt. Dabei sind Niederschläge zwar ausgeschlossen, nicht aber einsickerndes Fremdwasser aufgrund undichter Kanäle.

Das Kriterium des Trockenwetterabflusses stehe zu Recht in der Kritik, stellte „Umlageexperte“ Schmid fest. „Da ist alles enthalten – auch das Fremdwasser.“ Und dieses ins Kanalnetz der Kommunen einsickernde Wasser erhöhe die Abwassermenge als Gesamtheit, während nur das eigentliche Schmutzwasser Kosten verursache – durch die Abwasserreinigung in der Kläranlage.



Fremdwasser vermeiden

Schmid beziffert den Fremdwasseranteil auf 15 bis 20 Prozent, je nach Zustand der Kanäle. „Fremdwasser ist in aller Regel nicht belastet und braucht keine Behandlung“, folgert Frank-Steffen Schmid und betont: „Wer weniger Fremdwasser hat, kommt besser weg – viel günstiger.“ Es sei „wahnsinnig“, wie stark diese Menge der Berechnungen beeinflusse. Schmid appelliert: „Sanieren Sie Ihre Kanäle.“

Vorrangiges Ziel vor diesem Hintergrund muss es laut Schmid sein, Fremdwassereintrag weitestgehend auszuschließen. „Halten Sie die Kanäle in Ordnung.“ Auch das Regenwasser wolle man nicht behandeln; es soll möglichst in Rückhaltebecken eingestaut und später dosiert abgeleitet werden.



Schmutzwasser verursacht hohe Kosten

Die eigentlichen Kosten der Abwasserreinigung verursache die Schmutzfracht, so der Experte weiter. Also die Menge, die jeder Verbraucher als genutztes Trinkwasser in die Kanalisation „schicke“, wenn er etwa dusche oder die Klospülung betätige...



Der aktuelle Umlageschlüssel basiere auf der Schmutzwassermenge und der Gesamtmenge. Das müsse sich ändern, appelliert Frank-Steffen Schmid und empfiehlt ein 3-Säulen-Modell, das verursachergerecht „arbeitet“. Bewertet wird die gebührenpflichtige Abwassermenge, also das verschmutzte Trinkwasser aus der öffentlichen Versorgung. Die Schmutzfracht wird aus einer wissenschaftlichen Schmutzwassersimulation ermittelt.

Frank-Steffen Schmid empfiehlt ein neues Modell des Umlageschlüssels. © Abwasserverband Obere Iller

Neues Konzept mit drei Säulen

„Ein Abbild der Kanalisation, die exakt zeigt, was gerade passiert.“ Die dritte Säule des neuen Konzeptes bildet schließlich das „Hydraulische Kontingent“, die maximale Zuführung von jeder Mitgliedskommune. Und genau dabei spiele das unerwünschte Fremdwasser eine wichtige Rolle, so Schmid. Vor Kurzem konnte Schmid dieses Konzept einem Abwasserverband im Schwäbischen „verkaufen“.



Die Daten, die in das Modell einfließen, sollen die elf Mitgliedskommunen erheben lassen. Dazu kommen langjährige lokale meteorologische Auswertungen zu den Niederschlägen.



Probleme bei großen Niederschlägen

Der „Deckel“ für die Kläranlage des AOI in Thanners liegt bei 1 240 Liter Zulauf pro Sekunde. Kommt mehr an, gibt es Probleme. Dies kann bei großen Niederschlägen der Fall sein, die nicht zurückgehalten werden können; darum gibt es spezielle Rückhaltebecken. Aber genauso unerwünscht sei das Fremdwasser, das die „Hydraulik“ des Verbundes beeinflusse, so Experte Schmid. Und letztlich müssen die Kommunen für das mitgeschickte Fremdwasser aus ihrem Kanalanteil bezahlen – über den Umlageschlüssel.



Auch Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß plädiert für eine saubere Analyse der kommunalen Kanalisationen. Entscheidend sei die Datenerhebung der Kommunen; und die brauche Zeit.



Das Thema muss Chefsache werden

Früher, so Verbandsvorsitzender Fischer, habe man gedacht, Regenwasser spüle den Kanal und sei an sich nicht schlecht. Jetzt müsse man aber das neue Konzept betrachten. Die Aufteilung auf gemeindliche Abwasseranteile, Schmutzfrachterhebung und Gesamtzulauf erscheine ihm geeignet als Basis eines neuen Umlageverfahrens.

Das Thema müsse in den Kommunen des Verbandes Chefsache werden, appelliert Fischer. „Wir brauchen Eure Daten!“ Der Verband unterstütze die Mitgliedskommunen nach Kräften. Das Büro Jedele & Partner werde dem AOI zur Seite stehen und gegebenenfalls andere Fachbüros zuziehen, versichert Frank-Steffen Schmid.