ADAC zeichnet Bad Hindelanger Mobilitätskonzept aus

Teilen

Die Marktgemeinde Bad Hindelang ist für die innovative Mobilitätslösung „EMMI-MOBIL“ beim Wettbewerb „ADAC-Tourismuspreis Bayern 2023“ mit Platz zwei ausgezeichnet worden. Sehr zur Freude von Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel und Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier, die den Preis in München in Empfang nahmen. © ADAC

Bad Hindelang – Die Marktgemeinde Bad Hindelang wurde für „Emmi Mobil“ erneut ausgezeichnet, diesmal beim Wettbewerb „ADAC-Tourismuspreis Bayern 2023“.

Die Marktgemeinde Bad Hindelang (Allgäu) hat für „Emmi Mobil“ erneut einen Preis erhalten. Die innovative Mobilitätslösung wurde jetzt beim Wettbewerb „ADAC-Tourismuspreis Bayern 2023“ als zweitbestes Projekt ausgezeichnet. Die App-basierte Rufbuslösung folgt der On-Demand-Philosophie und schließt die erste und letzte Meile vor Ort.

Ohne feste Fahrpläne und starre Linienverläufe fährt Emmi Mobil quasi ab der Haustüre und zwar genau dann, wann Mobilität gebraucht wird. Damit löst Emmi Mobil das Problem der Vor-Ort-Mobilität im ländlichen alpinen Raum bequem, umweltbewusst und funktionell. Emmi, das in Kurzform die Attribute emissionsfrei, miteinander und individuell verbindet, ist die nahtlose Ergänzung des mit Bad Hindelanger Gäste- und Bürgerkarte kostenfreien Linienverkehrs und schließt die Lücken im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).



Positive Bilanz

Die Bilanz im ersten Betriebsjahr nach dem Projektstart zum 1. Dezember 2021 fällt sehr positiv aus: Erfasst wurden 7.768 Fahrten, 18 131 Gäste, wobei Emmi Mobil mehr als 80 000 Kilometer zurücklegte. Mit einer Feedbackquote von knapp 50 % bewerteten die Fahrgäste Emmi Mobil mit 4,8 von 5,0 möglichen Sternen mit der Note „sehr gut“.

Die zahlreich im Gemeindegebiet verorteten Haltestellen werden on demand (bei Bedarf) lückenlos durch „Emmi Mobil“ bedient, sobald ein Fahrgast Mobilität benötigt. © Bad Hindelang Tourismus/Wolfgang B. Kleiner

2022 war Bad Hindelang für Emmi Mobil bereits mit dem „Vitalpin KlimaInvest Förderpreis“, dem „Arge Alp-Preis“ für innovative Klimaschutzprojekte sowie dem 3. Platz beim Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet worden. Partner von Emmi Mobil sind die Firma WIIF GmbH, die der Gemeinde das innovative Mobilitätskonzept vorgeschlagen und mit ihr umgesetzt hat, sowie als Betreiber die Busfirma „Komm mit“.



Attraktive Alternative für Gäste und Einheimische

„Mit Emmi Mobil bietet Bad Hindelang nicht nur Gästen eine attraktive Alternative zum Pkw, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern und damit allen Altersgruppen. Dies ist ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des Lebensraumkonzeptes ‚Bad Hindelang 2030‘ – das Konzept hat den Schutz von Klima, Luft und Natur zur Steigerung der Lebens- und Urlaubsqualität zum Ziel“, sagte der Vorstand für Tourismus beim ADAC Südbayern, Karlheinz Jungbeck, bei der Preisverleihung in München.



Für die Preisvergabe kamen 30 Initiativen aus Bayern in die engere Auswahl. Platz eins ging an das Inklusionshotel „einsmehr“ in Augsburg, Rang drei belegte der Verein Chiemgau-Tourismus mit seinen Handbike-Touren.