Adelige Grabmonumente und Bestattungskultur im Oberallgäu

Oberallgäu – Die neue Ausgabe vom „Allgäuer Geschichtsfreund“, dem Jahrbuch des Heimatvereins Kempten für 2022, ist gerade erschienen. Drei Beiträge greifen Themen auf, die eng mit der Geschichte des südlichen Oberallgäus verbunden sind.

Die Hauptstudie stammt von Dominik Gerd Sieber, Archiv- und Museumsleiter aus Göppingen. Der Aufsatz beschäftigt sich mit Grabmonumenten, Grablegen und Sepulkralkultur des spätmittelalterlichen und frühzeitlichen Adels im Allgäu und ist eine erweiterte Variante eines 2014 im Allgäuer Burgenverein gehaltenen Vortrags.

Zahlreiche Burgen, Schlösser und Ruinen zeugen davon, dass die Region eine ausgesprochene Adelslandschaft gewesen ist. Während man diese sofort wahrnehme, meint der aus Kempten stammende Historiker, müsse man genau hinschauen, wenn man Grabdenkmäler entdecken wolle. Sieber bezieht sich auf Philippe Ariès, der in seiner „Histoire de le mort“ die Kirchen als die eigentlichen Friedhöfe des Adels bezeichnete. Der Archivleiter stellt fest, dass die Vorliebe der Adeligen zur Bestattung im sakralen Raum einer Kirche oder eines Klosters bis in die Gegenwart eine Kontinuität aufweise.

Gute Quellenlage im Oberallgäu

Der Schwerpunkt des Aufsatzes liegt im „langen 16. Jahrhundert“. Sieber betont, dass er hier keine umfassende Analyse, sondern nur eine exemplarische Vorgehensweise anbieten könne, mit dem Ziel, systematische Forschung anzustoßen. Als schwierig und aufwändig erweise sich die wissenschaftliche Bearbeitung u.a. deswegen, weil kaum eines der erhaltenen Grabmonumente an seinem originalen Standort anzutreffen sei, da diese oft wegen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen aus dem ursprünglichen Kontext gelöst worden seien.

Was die Quellenlage betrifft, stehe das Oberallgäu im Unterschied zu den meisten Allgäuer Landkreisen und Städten gut da, was einerseits auf die umfangreichen Kunstdenkmalinventare im Altlandkreis Sonthofen, andererseits auf die zahlreichen hochwertigen Fotografien von Lala Aufsberg zurückzuführen sei.

Adelsgeschlechter aus dem Allgäu

Dementsprechend oft werden Beispiele von Adelsgeschlechtern aus diesem Gebiet in die konkrete Analyse einbezogen. So die Familie Werdenstein, deren Gruft sich in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Eckarts, unter dem Chor, befindet. Sieber erklärt anhand der Epitaphplatte des 1539 verstorbenen Georg dem Jüngeren, wie die frühesten Varianten der Grabdenkmäler gestaltet worden sind.

Gruftbauten des Adels, das heißt begeh- und verschließbare Grabstätten meist in einer Seitenkapelle des Kirchengebäudes, gibt es seit Mitte des 15. Jahrhunderts im Allgäu. Zu ihnen zählt die 1450 von Kaspar von Laubenberg in St. Mauritius in Stein bei Immenstadt im südlichen Kirchenschiff errichtete Marienkapelle, die in Gestalt einer unterirdischen Gruft zugleich als Grablege der Familie fungierte. An der Grabstätte des 1517 verstorbenen Hans Johann von Laubenberg wird es besonders ersichtlich, wie viele Informationen ein einziges Grabmonument vermitteln kann: Die Grabfigur wird wie üblich in einer (hier Gotischen) Harnische dargestellt, sie trägt jedoch von der Norm abweichend kein Schwert, sondern einen Niederdolch und eine Fahnenlanze, als Hinweis auf den eifrigen Turnierkämpfer.

Turniergesellschaften

Die auf seinem Totenschild dargestellten Tiere bezeugen, dass er der im Allgäu bzw. in Schwaben wirkenden Turniergesellschaft zum Fisch und Falken angehörte. Diese Organisation ließ nur Mitglieder zu, die über einen langen adeligen Stammbaum verfügten. Ein Kreuz führender Schild beweist, dass das Geschlecht Laubenberg auch der Gesellschaft zum Sankt Jörgenschild angehörte, einer zur Wahrung der Sicherheit ihrer Mitglieder zu Beginn des 15. Jahrhunderts begründeten Korporation, in der „kleine“ Adelige sich gegenseitig Schutz vor den großen Territorialherren, wie die Grafen von Monfort und die Fürstäbte in Kempten in der Region, leisteten.

Während die Herren von Laubenberg sich der Theologie Kaspar Schwenkfelds, die sowohl von lutherischer und reformierter als auch von der katholischen Seite als Ketzerei eingestuft wurde, angeschlossen haben, inspirierte Graf Hugo II. von Königsegg-Rothenfels (1596-1666) der Tridentische Katholizismus Mitte des 17. Jahrhunderts zur Gründung eines Kapuzinerklosters in Immenstadt, ergänzt durch eine Familiengruft in der dazugehörigen Klosterkirche. Hier wurden zwischen 1666 und 1798 24 Familienangehörige bestattet. Sieber zeigt auf, wie intensiv sich die Rothenfelser Linie der Königsegger in der Bestattungskultur an dem Habsburgischen Kaiserhaus, in dessen Dienste mehrere Familienmitglieder befanden, orientierte.

Vielseitige Analyse

Bei der Analyse des Materials der Grabdenkmäler erläutert der Autor, dass es von deren Metallteilen wegen ihrer Wiederverwertbarkeit nur wenig übriggeblieben sei. Zu den Ausnahmen gehörten die aus Gusseisen hergestellten und partiell vergoldeten Grabmonumente für Hugo und Leopold Wilhelm von Königsegg-Rothenfels, was der Autor mit der Eisenerzgewinnung am Grünten bzw. im Iller- und Ostrachtal in Verbindung bringt. Das Grabmonument für Leopold Wilhelm von Königsegg-Rothenfels weise auch eine andere Besonderheit auf: Statt der üblichen Sanduhr zeige es eine moderne Variante mit Gehäuse und Ziffernblatt.

Die Analyse der Göppinger Archivleiters ist vielseitig: Er beschreibt, welche Rolle die Grabmonumente in der weltlichen Repräsentation und bei der erhofften Kommunikation zwischen dem Diesseits und dem Jenseits spielten. Die abgebildeten Wappen und die Inschriften sind genauso Gegenstand der Untersuchung wie die Unterschiede zwischen den Erscheinungsbildern männlicher und weiblicher Figuren. Sieber geht auf den Einfluss von Zwingli und Luther ein, aber auch auf die Änderungen durch „das katholische Rollback“ des 17. Jahrhunderts.

Kunsthandwerk nach dem 30-jährigen Krieg

Die Studie des früheren Leiters der Marktoberdorfer Realschule, Herbert Wittmann, konzentriert sich auf den Wiederaufbau nach dem 30-jährigen Krieg im Allgäu, bei dem Bildhauerwerkstätte eine bedeutende Rolle übernommen haben. Zu den berühmtesten zählten die von Melchior und Johann Richard Eberhard in Hindelang und die der Ertinger in der Stiftstadt Kempten.

Hans Ludwig Ertinger (1641-1722) wurde in der Schweiz geboren, 1667 zog er nach Immenstadt, schließlich 1673 nach Kempten, um seine Werkstatt zu gründen. Später übernahm sein Sohn Franz Ferdinand Ertinger (1669-1747) das Geschäft. Nach seinem Tod wurde die Werkstatt wahrscheinlich nicht weiter betrieben. Die Werke des Vaters sind dem Barock zuzuordnen, die des Sohnes sind näher am Rokoko.

Das Blumenmotiv wurde zu einer Art Markenzeichen der Werkstatt: Eine wichtige Hilfe für den Autor, in jahrzehntelanger akribischer Arbeit die im Allgäu vorhandenen Werke richtig zuzuordnen. Im hier veröffentlichten Verzeichnis werden viele Werke aus Oberallgäuer Kirchen geführt, wie die Pfarrkirche St. Martin in Blaichach, die Marienkapelle in Hinterstein, die Burgkirche in Schöllang, die Stadtpfarrkirche St. Michael in Sonthofen oder die Kapelle St. Wendelin und Anna in Untermühlegg.

Revolution 1848-49 im Allgäu

Gerhard Klein, Archivpfleger für den Landkreis Oberallgäu geht in einem kleinen Beitrag auf das Leben von Dr. Joseph Groß ein. Dieser lebte und wirkte 13 Jahre lang in Oberstdorf und gehörte zu den profiliertesten Figuren der Freiheits- und Demokratiebewegung 1848-49 im Allgäu. Mit einem der ersten Wanderführer der Region unter dem Titel „Die Allgäuer Alpen bei Oberstdorf und Sonthofen“ leistete er Pionierarbeit.

Der Allgäuer Geschichtsfreund. Zeitschrift für historische Forschung und Heimatpflege, Band 122, ist im Likias Verlag erschienen: ISBN 978-3-949-257-11-7.