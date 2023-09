Die Burgentage finden auch in Sonthofen statt

Auf steilem Feld: Ansicht der Burgruine um 1830. Gez. W. Schleuchzer, gest. J. Riegel. © Repro: privat

Sonthofen – Auf die Burgen, fertig, los! Vom 10. bis zum 24. September werden alte Mauern mit neuem Leben gefüllt. 14 Tage gibt es Feste, Führungen, Musik, Wettbewerbe, Lesungen, Vorträge, Ausstellungen und Wanderungen auf den Burgen und in den Gemeinden der Burgenregion Allgäu-Außerfern. Die Burgentage machen Spaß und ein bisschen klüger.

Rund 100 Aktionen finden auf den Burgen in 26 Gemeinden statt. Von Altusried über Pfronten, Mindelheim, Hopferau und Reutte bis Wildpoldsried, die ganze Burgenregion ist mit dabei. Auch in Sonthofen ist an verschiedenen Orten ein abwechslungsreiches Programm geboten. Den Anfang macht am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr ein Vortrag über die Burgruine Fluhenstein, gelegen unterhalb des Stadtteils Walten.

Dr. Joachim Zeune, international anerkannter Burgen-Experte, geht in seiner reich illustrierten Powerpoint-Präsentation auf die kuriose Baugestalt der Burg ein, erläutert ihre Baugeschichte und widmet sich kritisch dem Problemfeld einer möglichen Sanierung. Außerdem wird die Bedeutung der Burg für das Burgen-Großprojekt „Burgenregion Allgäu-Außerfern“ herausgearbeitet. Der Vortrag findet statt im AlpenStadtMuseum, Sonnenstraße 1; Eintritt: 9,50 Euro Informationen und Anmeldung: Tourist-Info Sonthofen, Rathausplatz 1, Telefon 08321/615-291.

Burgentage Allgäu-Außerfern: „Fluhenstein – die Burg auf steilem Felsen“

Die Burg Fluhenstein ist in burgenkundlicher Hinsicht besonders bemerkenswert, da sie zu den jüngsten Burgneubauten des Allgäu zählt und nicht zuletzt deswegen eine ungewöhnliche Gestalt aufweist. Errichtet ab dem Jahr 1362 durch Oswald von Heimenhofen, kam die Burg 1477 an das Hochstift Augsburg, das sie umgehend zu einem Amtssitz ausbaute. Nach mehreren Plünderungen und Beschädigungen mit halbherzigen Instandsetzungen wird sie bereits 1785 als leerstehend beschrieben.

Ihr endgültiges Ende kam 1808, als der Bayerische Staat die Ruine auf Abbruch verkaufte. Die Burgruine Fluhenstein gehört heute zu den großen Sorgenkindern der Burgenregion Allgäu-Außerfern, da seit über 30 Jahren mehrfach vergeblich Anläufe unternommen wurden, das marode Gemäuer zu sanieren und dadurch zu erhalten und zu erschließen.