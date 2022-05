Die SchulKino Woche Bayern meldet sich mit ihrem neuen Programm zurück

Neugierig aufs Kino: Mit neuem Programm und vielen Begleitveranstaltungen kehrt im Sommer 2022 die SchulKinoWoche Bayern zurück. © Andreas Gebert

Allgäu – Zurück ins Kino – so lautet das Motto der 15. SchulKinoWoche Bayern, die ausnahmsweise zu einem späteren Termin vom 4. bis 15. Juli stattfindet.

Nachdem das herausragende Projekt zur Förderung der Film- und Medienkompetenz im letzten Jahr pandemie-bedingt nur im digitalen Raum stattfand, werden dieses Jahr Kinos wieder für ganze zehn Tage zu Klassenzimmern und damit ein Erlebnisort für Medienbildung.

Ein umfangreiches Filmprogramm, das auf Jahrgangsstufen, Unterrichtsfächer und lehrplanrelevante Inhalte abgestimmt ist, wird im Juli die bayerischen Schülerinnen und Schüler begeistern.

Rund 80 künstlerisch und pädagogisch wertvolle Filme, darunter ausgezeichnete Kinderfilmproduktionen, beeindruckende Dokumentar- und spannende Animationsfilme sowie bewegende Literaturverfilmungen, stehen in 129 Kinos in 118 Städten zur Auswahl bereit.

75 filmpädagogische KinoSeminare mit Expertinnen und Experten sowie Filmschaffenden, zahlreiche digitale Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen für Lehrkräfte im Vorfeld der SchulKinoWoche runden das filmpädagogische Programm ab.



Umfangreiches Begleitangebot

Die SchulkinoWoche Bayern punktet 2022 einmal mehr mit einem umfangreichen didaktischen Begleitprogramm und praxisnahe Unterrichtsmaterialien. Maßgeschneiderte filmpädagogische Online-Fortbildungen sowie Seminare vor Ort für Lehrkräfte in München und Nürnberg bereiten im Vorfeld der Projektwoche gezielt auf den Einsatz und Umgang von Filmen im Unterricht vor.

Um Filme verstehen zu lernen, finden während des gesamten Zeitraums der SchulKinoWoche wieder vielerorts medienpädagogische KinoSeminare statt, die das Herzstück der 15. Filmbildungswoche bilden. Hier setzen sich Schülerinnen und Schüler intensiv mit den zuvor gesehenen Kinofilmen auseinander.

Inhalte und Zusammenhänge

In Gesprächen, geleitet von medienpädagogischen Referentinnen und Referenten, werden visuelle Eindrücke des Films gemeinsam verarbeitet und dessen Funktionsweisen altersgerecht erklärt. Einige KinoSeminare bieten den Lernenden die Gelegenheit, mit anwesenden Filmschaffenden oder Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen und so noch mehr über Inhalte und Entstehungszusammenhänge des Films zu erfahren. Die so ermöglichte differenzierte Auseinandersetzung bietet einen noch intensiveren Zugang zum Medium Film.

Drei zusätzliche Sonderreihen und thematische Schwerpunkte zeigen, dass sich die SchulKinoWoche Bayern auch vertiefend mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt. Die Filme des Programms 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei zeigen Geschichten des Alltags einer Migrationsgesellschaft und erzählen über Zugehörigkeit und Ausgrenzung.

Das Filmprogramm dieser Sonderreihe wurde von der Vision Kino gGmbH und der Bundeszentrale für politische Bildung mit der Filmwissenschaftlerin und Regisseurin Canan Turan kuratiert. Im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2022 – Nachgefragt! werden Dokumentar- und Spielfilme gezeigt, die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihre Lebenswelt, Vergangenheit und Zukunft beschäftigen.

Anregungen und Impulse

Im Verlauf des Wissenschaftsjahres 2022 werden vielfältige Fragen aufgegriffen, aus denen ein Pool von Ideen und potenziellen neuen Forschungsschwerpunkten als Anregung und Impuls für Wissenschaft, Politik und auch für zukünftige Filme entsteht.

Die SchulKinoWoche Bayern lädt junge Menschen ein, ihre Fragen zu formulieren und an diesem Format mitzuwirken. Die Wissen-schaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD).

Das Filmprogramm der Sonderreihe 17 Ziele – Kino für eine bessere Welt beschäftigt sich mit den 17 Zielen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, hinterfragt kritisch die aktuelle Situation, inspiriert und gibt Anregungen. Das Sonderprogramm ist ein Angebot von VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz in Kooperation mit Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Mehr Informationen zum gesamten Filmbildungsangebot, den Sonderprogrammen und Fortbildungen der filmpädagogischen Projektwoche 2022 finden sich auf der neugestalteten Website der SchulKinoWoche Bayern. Der umfangreiche Relaunch der Homepage geht pünktlich zum Anmeldestart mit klarer und moderner Nutzer-Navigation online. Unter http://www.schulkinowoche.bayern.de/ finden sich Hinweise zu den Filmen, Sonderprogrammen, Fortbildungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zur SchulKinoWoche Bayern.