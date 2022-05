Der Allgäuer Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin stabil

Inzwischen wenden sich immer mehr Arbeitgeber mit vakanten Stellen an die örtlichen Arbeitsagenturen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Allgäu – Die Arbeitslosenquote im Bereich der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen ist erneut gesunken und lag im April bei 2,3 Prozent.

Die Agentur berichtet in ihrem Monatsrückblick zudem von einem Rekordstand offener Arbeitsstellen. Die Ukraine-Krise ist in den Arbeitsmarktzahlen weiterhin nicht spürbar.



„Im Vergleich zum Vormonat sind die Arbeitslosenzahlen im April noch einmal deutlich gesunken“, freut sich Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Die Arbeitslosenquote unterschreitet mit aktuell 2,3 Prozent auch die des Vorpandemiemonats April 2019- Damals lag die Quote bei 2,4 Prozent.“

Zu den niedrigen Arbeitslosenzahlen kommt ein neuer Rekordwert an offenen Stellen: 8 098 vakante Stellen meldeten die Allgäuer Firmen der Arbeitsagentur im April. „Das sind deutlich mehr offene Stellen als im Vor-Corona-April 2019. Damals betrug der Stellenbestand 6 907 Stellen“, erklärt Maria Amtmann.



Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine zeigt derzeit noch keine Auswirkung auf die Allgäuer Arbeitsmarktzahlen. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind voll, und weiterhin ist der Fachkräftemangel ein drängendes Problem der Allgäuer Betriebe.

„Hier unterstützt die Arbeitsagentur mit mehreren Instrumenten“, führt die Leiterin der Arbeitsagentur aus. „Mit Hilfe des Qualifizierungschancengesetzes fördern wir in Unternehmen die Qualifizierung beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“



„Arbeits- und Ausbildungssuchende, die sich beruflich verändern, in den Beruf wieder einsteigen oder überhaupt zum ersten Mal eine Ausbildung beginnen möchten, erhalten im Mai in vier Veranstaltungen alle Informationen über Erziehungs- und Pflegeberufe, in denen derzeit besonders gute Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bestehen“, so Maria Amtmann.

„Auch hier gibt es in vielen Fällen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Unsere Beraterinnen und Berater sind bei den Veranstaltungen für alle Fragen dazu vor Ort – nutzen Sie das Angebot.“ Informationen und Anmeldungen sind über die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Christina Zahnow, möglich per E-Mail an Kempten-Memmingen.BCA@arbeitsagentur.de

„Die Veranstaltungen machen deutlich: derzeit sind alle Aktivitäten der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen darauf gerichtet, dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken“, betont Maria Amtmann.

Arbeitslosigkeit

Der aktuelle Bestand an Arbeitslosen lag zum Stichtag im April im Gesamtagenturbezirk Kempten-Memmingen bei 9.016 – 602 Personen bzw. 6,3 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2021 ist der Bestand noch deutlicher gesunken: in jenem Monat waren 3 550 Personen bzw. 28,3 Prozent mehr Menschen arbeitslos als jetzt.

Die Arbeitslosenquote liegt im aktuellen Berichtsmonat bei 2,3 Prozent – 0,2 Punkte niedriger als im Vormonat und deutlich unter den Quoten der Vorjahre (April 2021: 3,2 Prozent, April 2020: 3,3 Prozent und April 2019: 2,4 Prozent). Sie hat damit den niedrigsten Wert im April seit vielen Jahren erreicht.



Auch in diesem Monat konnten alle Personengruppen von der guten wirtschaftlichen Lage profitieren, wobei die Rückgänge aus der Arbeitslosigkeit unterschiedlich ausfallen: nahm die Gruppe der Unter-25-Jährigen arbeitslosen Personen im Vergleich zum Vormonat um 7,6 Prozent (- 64 Personen) ab, waren es bei den Über-50-Jähri-gen 5,7 Prozent (-248 Personen). Die Personengruppe der langzeitarbeitslosen Menschen verringerte sich um 2,5 Prozent (- 62 Personen).



Auch im April war der Rückgang der Arbeitslosigkeit vor allem auf den Personenkreis aus dem Rechtskreis der Arbeitsagentur zurückzuführen, aus dem sich 493 Men-schen aus der Arbeitslosigkeit abmeldeten (- 8,2 Prozent), während aus dem Bereich der Jobcenter lediglich 109 Personen weniger arbeitslos gemeldet waren (- 3 Prozent).



Betrachtet man die Zugänge und Abgänge in und aus Arbeitslosigkeit, meldeten sich zum Stichtag im April 1 277 Personen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos und 1 578 Personen meldeten sich aus Arbeitslosigkeit in eine Erwerbstätigkeit ab – der Allgäuer Arbeitsmarkt zeigt sich damit sehr belebt und flexibel.





Arbeitsplätze

Im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen belief sich der Bestand vakanter Arbeitsstellen auf 8 098 – ein erneuter Höchststand. Gegenüber März ist dies ein Plus von 291 Stellen bzw. vier Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 2 762 Stellen mehr – ein Plus von 52 Prozent.



Arbeitgeber meldeten der Arbeitsagentur im April 1 627 neue Stellen – 195 Stellen bzw. 13,6 Prozent mehr als noch im Vormonat und 330 Stellen bzw. 25 Prozent mehr als im Vorjahresmonat während der Pandemie.



Am häufigsten gesucht wurden Arbeitskräfte im Bereich Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen inkl. der Arbeitnehmerüberlassung (2.269 Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (1.073 Stellen), im Handel (859 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (826 Stellen) sowie im Baugewerbe (614 Stellen).





Kurzarbeit

Betriebe haben drei Monate Zeit, ihren Antrag auf Kurzarbeitergeld zu stellen. Daher ist der derzeit letzte vollständig abgerechnete Monat der Oktober 2021 und für die Monate November und Dezember 2021 liegen Hochrechnungen vor.



Liefer- und Materialengpässe sowie Beschränkungen aufgrund von coronabedingten Auflagen führten in den Herbst- und Wintermonaten 2021 zu einem erneuten Anstieg der Kurzarbeit in der Region. Allerdings blieben die Zahlen deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Hochgerechnete Daten ergeben für Dezember 2021 1 224 Betriebe und 8 583 Personen in Kurzarbeit. Zum Vergleich: im Dezember 2020 waren es 3 941 Betriebe und 31 302 Personen in Kurzarbeit.



Im März 2022 wurden von 112 Betrieben oder Betriebszweigen 1 229 Personen zur Kurzarbeit angezeigt. Das sind 361 Anzeigen weniger und 2 843 Personen in Anzeigen weniger im Vergleich zum Vormonat – ein deutlicher Rückgang. Inwieweit sich aus den Anzeigen tatsächliche Antragstellungen auf Kurzarbeitergeld ergeben wer-den, bleibt abzuwarten. Die Top-Wirtschaftsklassen, aus denen Anzeigen im März eingegangen sind, sind die Herstellung von Metallerzeugnissen, Gastronomie und Handel. Ukraine-Krieg und der Lockdown in China lassen weitere Liefer-, Material- und Güterengpässe erwarten: deren Auswirkung auf den tatsächlichen Bezug von Kurzarbeitergeld lässt sich noch nicht abschätzen.





Ausbildungsmarkt

Im Berichtsjahr 2021/22 zeichnet sich ab, dass – gemessen an den letzten fünf Jahren - einem neuen Höchststand von 5 664 gemeldeten Ausbildungsstellen ein neuer Bewerbertiefststand von 2 527 Bewerbern gegenübersteht. Gegenüber dem Vorjahresmonat April 2021 ist dies ein Plus von 423 gemeldeten Ausbildungsstellen (+ 8,1 Prozent) und ein moderates Minus von 39 ausbildungssuchend gemeldeten Jugendlichen (-1,5 Prozent).