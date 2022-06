Allgäuer BRK-Motorradstreife sammelt für neues Dienstmotorrad

Teilen

Thomas Keck (3. von rechts) und sein Team wollen eine Nachfolgerin für „ihre Resi“ beschaffen. Mit Spenden kann man das Team unterstützen. © Tamara Bechter

Allgäu - Seit Anfang Mai hat die Motorradstreife, ein Fachdienst der BRK-Bereitschaften Oberallgäu, ihren alljährlichen Dienst wiederaufgenommen.

Bis zum 30. September sind die sechs Fahrer an jedem Wochenende und an allen Feiertagen mit dem Dienstmotorrad „Resi“ auf Passstraßen und Hauptverbindungsrouten im Allgäu unterwegs, um anderen Verkehrsteilnehmern bei Bedarf Hilfe zu leisten.



„Im vergangenen Jahr waren wir an 22 Wochenenden und drei Feiertagen auf Streife. Dabei haben wir in rund 700 ehrenamtlichen Dienststunden 23 800 Kilometer zurückgelegt“, blickt Thomas Keck, der Kreisfachdienstleiter des Fachdienstes Motorrad im Oberallgäu auf das vergangene Jahr zurück.



Die gute »Resi« ist in die Jahre gekommen

Das Fahrertraining zum Saisonbeginn, die Maschinenpflege, Sanitätswachdienste bei größeren Veranstaltungen sowie – als coronabedingte Besonderheit – die Unterstützung beim Betrieb der Antigen-Schnelltest-Station in Burgberg kamen zum Streifendienst dazu. „Unser finanzieller Aufwand lag bei rund 6 500 Euro.“ Dieser wird in nächster Zeit noch größer, denn da das Dienstmotorrad mittlerweile in die Jahre gekommen ist und einen Kilometerstand von 120 000 Kilometer erreicht hat, muss für „Resi“ ein Ersatz beschafft werden.



Spender gesucht

Investitionen wie diese stellen den rein ehrenamtlich getragenen Fachdienst allerdings vor große finanzielle Herausforderungen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Firmen oder Privatpersonen uns bei der Finanzierung des neuen Motorrads oder auch weiterer benötigter Ausrüstung wie zum Beispiel Helmen unterstützen würden.

Jeder einzelne Euro ist bei uns herzlich willkommen“, so Thomas Keck. Gemeinsam mit seinem Team wünscht er allen Motorradfahrern „eine tolle und unfallfreie Saison. Vielleicht sieht man sich irgendwo auf unseren Straßen.“



Wer die Nachfolge für „Resi“ unterstützen will, kann Spenden auf das Konto bei der Sparkasse Allgäu, IBAN: DE 44 7335 0000 0310 0002 37 BIC: BYLADEM1ALG, Verwendungszweck: Motorradstreife Oberallgäu