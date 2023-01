Allgäuer Kliniken bekommen Fördergelder für Digitalisierung

Offizielle Übergabe des Bescheides mit (von links) Bezirkstagspräsident Martin Sailer (Vorsitzender des Verwaltungsrates des Bezirkskliniken Schwaben), Stefan Brunhuber (Vorstandsvorsitzender Bezirkskliniken Schwaben), Thomas Kreuzer (Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag), Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, und dem Allgäuer Landtagsabgeordeneten Eric Beißwenger. © Büro Wittmann

Oberallgäu – Die Digitalisierung in Krankenhäusern geht voran. Bayerns Gesundheitsminister überreichte nun Förderbescheide in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro für Allgäuer Kliniken.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek treibt die Digitalisierung in den Krankenhäusern weiter voran. Holetschek überreichte dem Bezirkskrankenhaus Kempten für den Ausbau im Bereich der Digitalisierung einen Förderbescheid in Höhe von rund 800 000 Euro. Für das Klinikum Kempten im Verbund mit den Kliniken Immenstadt, Oberstdorf und Sonthofen hatte der Staatsminister Förderbescheide in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro „im Gepäck“.



Am Klinikum Kempten im Verbund mit den Kliniken Immenstadt, Oberstdorf und Sont­hofen werden mit den Mitteln unter anderem die IT in der Not­aufnahme angepasst, um die Kommunikation zwischen der Leitstelle und der Klinik zu verbessern, und ein digitales Patientenportal eingeführt, das zum Beispiel das Aufnahme-, Überleitungs-, Entlassungs- und Behandlungsmanagement unterstützt.

Digitales Patientenportal

Holetschek betonte: „Wir unterstützen mit den Fördergeldern auch die Einführung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation, eines durchgehend digitalen Medikationsmanagements und der digitalen Leistungsanforderung. So bleibt im Klinikverbund künftig mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten.“

Holetschek weiter: „Wie müssen die Chancen nutzen, die eine durchdachte Digitalisierung mit sich bringt. Ich freue mich sehr, dass sich auch der Klinikverbund Kempten und das Bezirkskrankenhaus Kempten fit für die digitale Zukunft machen und dass wir diese Maßnahmen substanziell unterstützen können.

Große Herausforderungen

Das Geld, das wir zusammen mit dem Bund über den Krankenhauszukunftsfonds investieren, ist gut angelegt. Davon profitieren nicht nur die Mitarbeiter­innen und Mitarbeiter, sondern auch die Menschen in Schwaben und darüber hinaus.“



Mechthilde Wittmann, Bundestagsabgeordnete für Kempten, Lindau und das Oberallgäu, betonte bei den Förderbescheid­übergaben: „Die Kliniken stehen aktuell vor großen Herausforder­ungen. Im Gespräch mit den Leitungen suche ich nach Möglichkeiten, auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige Versorgung in der Fläche sicherzustellen. Das gelingt am besten, wenn Bund, Land, Bezirk und Kommune an einem Strang ziehen. Die Förderbescheidübergaben durch Staatsminister Holetschek boten eine hervorragende Gelegenheit, alle an einen Tisch zu bekommen.“



„Zukunftsprogramms Krankenhäuser“

Insgesamt stehen im Krankenhauszukunftsfonds für die bayerischen Plankrankenhäuser Fondsmittel in Höhe von rund 590 Millionen Euro zur Verfügung. Der im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ für den Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) zur Verfügung gestellte Bundesanteil beträgt 410 Millionen Euro und deckt 70 Prozent der jeweils förderfähigen Projektkosten.

Die zusätzlich erforderliche Ko-Finanzierung in Höhe von 30 Prozent, also insgesamt rund 180 Millionen Euro, erbringt vollumfänglich der Freistaat. Die bayerischen Plankrankenhäuser haben über 1.400 Anträge eingereicht. Das Fördervolumen wurde voll ausgeschöpft.