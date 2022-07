Allgäuer Kraftwerke GmbH baut Wasserkraftwerk in Hinterstein aus

Teilen

Mit einer aufwändigen Optimierung haben die Allgäuer Kraftwerke AKW das Wasserkraftwerk in Hinterstein energetisch und ökologisch „fit gemacht“. © AKW

Hinterstein – Mit dem energetischen und ökologischen Ausbau wurde die Energieeffizienz gesteigert, zusätzliche regenerative Energie erzeugt, die Gewässerökologie in der Ostrach verbessert und gleichzeitig ein Beitrag zu den klimapolitischen Zielen erreicht.

Ziel des abgeschlossenen Projektes war der Ausbau der Wasserkraft unter Berücksichtigung von energetischen und ökologischen Aspekten, um damit einen regionalen Beitrag zur Energiewende zu leisten.



„Mit der neuen Wasserkraftschnecke nutzen wir das ökologisch wichtige Restwasser und erzeugen gut 500 000 kWh regenerativen Strom, bei deutlich verbesserter Gewässerökologie“, so Dr. Hubert Lechner Geschäftsführer der Allgäuer Kraftwerke GmbH.



Eine Wasserkraftschnecke zur Stromerzeugung ist die energetische Umkehr der Archimedischen Schraube. In der Antike wurde diese Technik schon zur Bewässerung von Feldern mit Nilwasser genutzt. Im Gegensatz zur Verbrennung von Energieträgern wie zum Beispiel Kohle, arbeiten Wasserkraftschnecken nachhaltig ohne Schäden für die nächste Generation. Sie arbeiten auch mit möglichst geringer Beeinträchtigung der Fischpopulation und Wasserfauna. Die lange Lebensdauer dieser Wasserkraftschnecken von mehreren Jahrzehnten trägt zudem zur Nachhaltigkeit bei.



Nach der Inbetriebnahme führten die Allgäuer Kraftwerke von Mitte 2020 bis Mitte 2021 ein ökologisches Monitoring durch, das heißt, die Funktionsweise von Fischaufstieg und –abstieg wurde über einen längeren Zeitraum von Wissenschaftlern überprüft.



„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Wasserkraftwerk einen wichtigen Beitrag für Umwelt, Klima und Energiewende leisten können. Energieerzeugung und Ökologie müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen“, so Dr. Hubert Lechner Geschäftsführer der Allgäuer Kraftwerke GmbH.



Das neue Kraftwerk hat jetzt den Namen „Konrad Zuse Kraftwerk“ bekommen, in Gedenken an den deutschen Bauingenieur Konrad Zuse (1910-1995) der 1941 die „Z3“ vorgeführt hat, den ersten frei programmierbaren und in binärer Gleitpunktrechnung arbeitenden Rechner der Welt. Konrad Zuse war im März 1945 mit der damals riesigen „Zuse 4“ nach Bayern geflohen und wohnte unter anderem in Hinterstein.