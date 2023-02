Allgäuer Motorsportlegende feiert 88. Geburtstag

Blaichach/Bihlerdorf – Leo Zeller feiert seinen 88. Geburtstag. Der Motorradfahrer sorgte in den 1960er und 1970er Jahren für Furore.

Eine Oberallgäuer Motorsportlegende feiert am 26. Februar seinen 88. Geburtstag: Leo Zeller aus Bihlerdorf sorgte in den 1960er und 1970er Jahren für Furore bei hochkarätig besetzten Motorrad-Geländerennen in Deutschland und dem benachbarten Ausland.

Sechs deutsche Meistertitel

Trotz seiner Unterschenkelamputation fuhr Zeller bei Motorsport-Geländefahrten des ADAC sechs Deutsche Meistertitel ein.

Diese und zahlreiche andere Erfolge machten den „Bendehof“ in Bihlerdorf fast ebenso bekannt wie den Motorradsportler Leo Zeller, der als Entwicklungsmitarbeiter lange Zeit beim Motorradhersteller Maico beschäftigt war.

Hinweis: In einer früheren Version hieß es, Leo Zeller feiere seinen 80. Geburtstag. Diese Information war dem Kreisboten zugetragen worden, stellte sich jedoch als falsch heraus. Leo Zeller wird 88 Jahre alt.