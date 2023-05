Politiker erleben, wie berufliche Inklusion funktioniert

Wertschätzung auf Augenhöhe: Im Sozialpsychiatrischen Zentrum Immenstadt half Bürgermeister Nico Sentner (links) beim Verarbeiten von Bienenwachstüchern zu Grill- und Ofenanzündern mit. Unser Foto zeigt ihn mit Mitarbeiterin Tagesstätte Christel Wenzel-Walker (Mitte) und Leiter Tagesstätte Reinhard Kraus (rechts). © SPZ

Oberallgäu – „Zam schaffa“ mit Gästen aus Politik und Gesellschaft – dabei zeigten die Beschäftigten mit psychischen Handicaps aus dem Bereich der beruflichen Inklusion und aus den verschiedensten Berufssparten „Null“ Berührungsängste.

„Die elf Gäste konnten sich bei der Arbeit überzeugen, dass berufliche Inklusion und Teilhabe in unserer Region tatsächlich umgesetzt und gelebt wird“, resümierte Jan Drechsler von HOI! und Sprecher des Arbeitskreises im Gemeindepsychiatrischen Verbund GPV, der in diesem Jahr zum zweiten Mal die Projektwoche „Zam schaffa“ startete. „Wir haben alle noch etwas dazu lernen können“, war der einhellige Tenor der Gäste. Und die Meinung der teilnehmenden Beschäftigten: „Das hat richtig Spaß gemacht!“

Beim Zuverdienstprojekt des Sozialpsychiatrischen Zentrums der Diakonie Allgäu in Kempten half Bezirksrätin Daniela Busse (FDP) beim Verarbeiten des Anfeuerholzes.



Bürgermeister im Einsatz

Im Möbelhaus Ebbes von OHA prüfte Bürgermeister Christian Wilhelm (Sonthofen) die Möbelspenden auf Mängel. Parallel dazu gab es für die Mitarbeitenden Gelegenheit, auch Fragen zu besprechen.



Sein Bürgermeisterkollege Nico Sentner (Immenstadt) arbeitete im Sozialpsychiatrischen Zentrum der Diakonie Allgäu u.a. beim Verarbeiten von Bienenwachstüchern zu Grill- und Ofenanzündern mit.



Wertschätzung auf Augenhöhe

Alexander Hold, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, arbeitete am Wertstoffhof mit. Er stellte ganz pragmatisch fest: „Da kann ich noch etwas lernen.“ Gemeinsam mit den Mitarbeitenden dort sortierte er Plastik und Papier. Und Pizza-Kartons gehören eben in den Hausmüll und nicht in den Wertstoffhof. „Die Wertschätzung und Arbeit auf Augenhöhe ist wichtig für alle Beteiligten“, stellte Hold fest.