Allgäuer Schafe beim Allgäuer Schäfertag auf dem Prüfstand

Von: Josef Gutsmiedl

Allgäuer Schafhalter präsentierten ihre schönsten Schafe © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Der Verein der Allgäuer Schafhalter konnte seinen traditionellen Schäfertag heuer wieder im Berg­bauernmuseum in Immenstadt-Diepolz ausrichten.

Das Niveau der vorgestellten Zuchttiere bewertete die Fachjury ebenso hoch wie Schafzuchtberater Georg Zettler. Sogar einen Allgäuer Rekordwert gab es bei der Schafschau. Aufgetrieben wurden mehr als 100 Tiere verschiedener Rassen.



Während die Zaungäste der alljährlichen Zuchtschau der Allgäuer Schäfer die meisten Schafe kurzerhand „putzig“ fanden, legten die fachkundigen Richter doch andere Maßstäbe an. Anhand von drei Kriterien – Gesamteindruck, Bemuskelung und Wollqualität – werden jeweils bis zu neun Punkte vergeben. „Also anders als bei Schulnoten“, erläuterte der für den Bezirk Schwaben zuständige Schafzuchtberater Georg Zettler. „9 ist spitze!“



Bestnote 9 mehrfach vergeben

Nach einem fast vierstündigen Beurteilungsmarathon kamen Zettler und die angereisten Preisrichter Andrea Kaufmann und Werner Schauer zu einer erfreulich positiven Einschätzung: Durch die Bank seien von den Züchtern und Haltern Tiere von sehr guter Qualität präsentiert worden. Die Bestnote 9 wurde mehrfach vergeben. Und in der Kategorie der „Herdebuchsieger“ kam Routinier Ludwig Prinz aus Weiler auf die Allgäuer Rekordmarke von 105 Punkten. Mit ebenfalls „satter“ Punktzahl von 98,5 war diesmal Josef Kinzelmann aus Stiefenhofen „Wollsieger“.



Seite an Seite mit den „alten Hasen“ im Schafzuchtgeschäft schlugen sich mit Claudia und Mark Jaekel aus Unteregg bei Mindelheim auch Neulinge mit Bravour. Die Beiden sehen sich nicht als „Profis“, sondern haben an ihrer kleinen Herde Weißer Bergschafe einfach „einen Narren gefressen“ und waren von den guten Beurteilungen für ihre Tiere überrascht – und stolz.



Traditionelles „Schauhüten“

„Reich wird damit keiner“, kommentierte Andrea Kaufmann das „Geschäft“ der Schafhalter und strich den Stellenwert der Schafhaltung heraus: Umweltfreundliche, schonende Landschaftspflege, Wolle für den Eigenbedarf, und Milch und Fleisch... Kleine Wollmengen seien kaum gewerblich zu verkaufen. „Man muss selbst was aus der Schafhaltung machen“, ergänzte Franz Greber aus Gestratz, der seit langem die Wolle seiner Tiere „veredelt“ zu Strickwolle, Filz- und Wollsachen zum Anziehen.



Fester Programmteil des Schäfertages ist stets das „Schauhüten“. Peter Vogler – selbst erfolgreicher Teilnehmer der Konkurrenz – aus Fischen ließ seine sechsjährige Border Collie-Hündin „Flip“ über die Bergwiese flitzen, um eine kleine Herde von Scottish Blackface-Schafen auf den Punkt genau zu steuern. Flip höre auf Pfeif- und Stimmkommandos und würde sich bei ihrer Arbeit auch nicht von einem Steak oder Schnitzel abbringen lassen, berichtet Vogler von der Zuverlässigkeit des ausgebildeten Treibhundes. „Solche Hunde machen die Schafhaltung in vielen Regionen erst möglich.“



Nachwuchs willkommen

Rund 100 Mitglieder hat der Verein der Allgäuer Schafhalter. „Es können gerne mehr werden“, meint der Vorsitzende Hans-Peter Leinthaler aus Wertach. Er sieht den Verein als gute Plattform für den Erfahrungsaustausch, gerade für Menschen, die in der Schafhaltung in erster Linie eine Liebhaberei sehen. Wenn dabei ein paar Schafe als „Rasenmäher“ sinnvoll eingesetzt würden, umso besser. Aber ein bisschen Fachwissen schade nie. Ganz besonders will das Vorstandsteam um Leinthaler junge Leute für die Schafe begeistern. „Ohne viel Vereinsmeierei“, wie Leinthaler betont.



Dass der eigene Nachwuchs schon eifrig bei der Sache ist, bewiesen die „Jungzüchter“ als sie der Jury ihre Schafe vorstellten und Fragen zur Schafhaltung beantworteten.

