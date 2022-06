Spannende Naturerlebnistouren zu Steinbock, Gämse und Co.

Teilen

Naturerlebnisführung mit Beobachtungen © Alpinium

Allgäu – Am 7. Juni beginnen die Erlebnistouren des Alpinium zu den besonderen fünf Tieren des Allgäus („Allgäu Big Five“). Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mit rund 1 000 Teilnehmenden bringt das diesjährige Programm auch Neuerungen mit sich. „Die Führungen kamen bei Groß und Klein so gut an, dass wir sie auch dieses Jahr wieder ins Alpinium-Programm aufgenommen haben“ so Projektleiterin Irina Mehn.



„Wir wollen ganz bewußt neben den Urlaubsgästen auch interessierte Einheimische ansprechen und ein spannendes Naturerlebnis vor der Haustüre ermöglichen.“



Ausgestattet mit Ferngläsern und hochauflösenden Spektiven geht es bis zum 1. Oktober an fünf Tagen pro Woche zu ausgewählten Beobachtungsorten, an denen die großen Fünf des Allgäus zu Hause sind.



Neu ist in diesem Jahr die Führung in den Lebensraum des Alpenschneehuhns. Für diese Führung müssen Rangerin und Teilnehmende hoch hinaus. Denn das Alpenschneehuhn ist ein gut getarnter Bewohner des Hochgebirges und lässt sich mit ungeschultem Auge nur schwer entdecken.

Vom Gipfel des Nebelhorns verläuft die Führung durch den extremen Lebensraum dieses seltenen Alpentieres und mit etwas Glück lässt es sich dort sogar beobachten. Die übrigen vier Führungen zu Steinbock, Gämse, Murmeltier und Steinadler versprechen ebenso interessante Beobachtungen.

Vielseitiges Exkursionsprogramm

Rangerin Daniela Tritscher ist optimistisch, die Tiere gemeinsam mit ihren Gästen möglichst oft auch zu Gesicht zu bekommen: „Wenn sich die Tiere einmal nicht blicken lassen, dann gibt es zumindest spannende Hintergründe zu diesen außergewöhnlichen Tieren zu berichten“.



Gemeinsam mit ihren beiden Rangerkolleginnen, Alpinium-Naturführern sowie den LBV-Exkursionsleitungen für die Adlerführung ist sie regelmäßig unterwegs. Zusätzlich werden laut Alpinium-Leiter Ethelbert Babl Naturführungen zu den Hintersteiner Buckelwasen sowie an die wilden Wasser der Bolgenach in Balderschang angeboten.

Das Exkursionsprogramm bildet einen wichtigen Baustein im Konzept des Alpinium - Zentrum Naturerlebnis Alpin, das unter dem Motto „erleben.verstehen.bewahren“ steht. Weitere Informationen zu den Führungen sowie zur Anmeldung sind bei den Touristinformationen erhältlich.