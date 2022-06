Zeitgemäße Erschließung sichert die Zukunft der Alpwirtschaft

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Eine marode alte Hangsicherung wurde im Zuge der Bauarbeiten am Alpweg „Retterschwanger Tal“ bei Bad Hindelang dauerhaft erneuert. © Josef Gutsmiedl

Bad Hindelang – Der Alpweg im Retterschwanger Tal ist wieder „in Takt“.

Im vergangenen Jahr wurde die rund zehn Kilometer lange Bergstraße in das Tal in mehreren Bauabschnitten saniert, nachdem der in den 1960-er Jahren gebaute Weg an einigen Stellen Alterungserscheinungen zeigte. Der Weg erschließt große Waldgebiete und sieben Alpen im Tal südlich von Bad Hindelang.



Der Alpweg „Retterschwanger Tal“ gehört letztlich der Gemeinde Bad Hindelang und den Mitgliedern des Alpwegeverbandes. Eine öffentliche Widmung legt fest, wie der Weg genutzt werden darf.

„Per entsprechender Verkehrsregelung hat die Gemeinde dies rechtlich verbindlich festgelegt und durch eine Beschilderung eindeutig definiert“, erläutert Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel. Hier ist land- und forstwirtschaftlicher Verkehr zulässig, die zeitgemäße Bewirtschaftung der großen Wald- und Alpflächen durch Berechtigte also möglich.



„Förderfähig durch das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben sind ohnehin nur Maßnahmen an öffentlichen Wegen und Straßen“, ergänzt Ludger Klinge, der Stellvertretende Amtsleiter in Krumbach. Hier habe das Amt die üblichen 75 Prozent der förderfähigen Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro übernommen. Das restliche Viertel trägt der Alpwegeverband Retterschwanger Tal.



Sieben Alpen müssen angefahren werden können

Der – mit Nebenwegen – rund zehn Kilometer lange Alpweg erschließt insgesamt eine Fläche von rund 2300 Hektar „unterschiedlicher Gemengelage“, wie Rainer Ruf vom Alpwegverband betont. Mithin die klassische Mischung von Forst- und Landwirtschaft. Sieben Alpen, darunter die Alpen Hasenegg, Häbelesgund, Ställen und Entschen, sind so mit Fahrzeugen zu erreichen und letztlich überhaupt zeitgemäß zu bewirtschaften.



An große Wegesanierung in früheren Jahren kann sich Ruf nicht erinnern; lediglich im Jahr 1999 gab es Schäden an einer Brücke. „Der Alpweg war lange Jahre in gutem Zustand“, lobt er die Wegebauer der 1960-er Jahre. Jetzt aber waren einige Bauarbeiten und Ertüchtigungen notwendig, die fünf Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 550 Metern und einer durchschnittlichen Breite von drei Metern betrafen.



Im vorderen Bereich des Alpweges musste eine Hangsicherung erneuert werden, um ein Abrutschen der Fahrbahn zu verhindern. Im weiteren Verlauf war in eine langgezogenen Biegung des Weges eine weitere Verbauung in die Jahre gekommen und nicht mehr sicher.

Material vor Ort nutzen

Früher hatte man zur Stabilisierung solcher Abschnitte kurzerhand Baumstämme an Ort und Stelle quer in das Gelände gebaut, um die Böschung zu halten. „Nicht unbedingt schlecht, aber die Stämme sind nach 30 Jahren schlicht verrottet und nicht mehr tauglich“, beschreibt Rainer Ruf die gängige Praxis jener Zeit.



„Auch heute wird wo immer sinnvoll möglich geeignetes Material vor Ort genutzt“, betont Georg Baur, am Amt für Ländliche Entwicklung zuständig für den Alpwegebau und die Projektbetreuung. Das sei oft eine Kosten- und Transportfrage. Vielfach eigneten sich Steinkörbe oder Wasserbausteine zur dauerhaften Sicherung sehr gut.

Im Falle der umfangreichen Erneuerung der Hangsicherung wurden rund 60 Tonnen der sogenannten „Grüntensteine“ verbaut. Zudem werde jede Maßnahme durch eine ökologische Bauaufsicht begleitet, die anhand der Situation vor Ort die Details beschreibt, etwa wie Naturschutzfragen gelöst werden, ergänzt Baur.



Schwierige Baustelle

Zum Sanierungsprogramm kam im vergangenen Sommer eine zusätzliche, schwierige Baustelle, die zunächst niemand auf dem Plan hatte: Nach einem Unwetter mit Starkregen im vergangenen Sommer tat sich in einem bislang „unauffälligen“ Bereich ein langer Riss mitten in der Fahrbahn auf. Der Weg drohte abzurutschen; die Stelle war für Fahrzeuge, speziell für Holztransporte nicht mehr passierbar.

„Bis Mitte Dezember war der Alpweg wieder befahrbar, lobt der Vorstand des Alpwegeverbandes, Michl Karg, die zügige Instandsetzung. Zu den Kosten der geplanten Maßnahmen in Höhe von rund 313 000 Euro kamen schließlich weitere 184 000 Euro für dieses Teilstück dazu – rund 3 000 Euro pro Meter Alpweg.



„Alle Beteiligten haben hier bestens zusammengearbeitet“, lobt Dr. Michael Honisch, Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu AVA, das gute Miteinander bei der Sanierung im Retterschwanger Tal. „Darauf können wir im Allgäu stolz sein!“ Kleinere Maßnahmen können zudem durch das Bayerische Bergbauernprogramm gefördert werden; die Förderung ist hier allerdings bei 13 500 Euro pro Maßnahme gedeckelt.



Zeitgemäße Erschließung unabdingbar

Honisch betont weiter: „Alpwege sind die Lebensadern der Alpwirtschaft.“ Ohne gute zeitgemäße Erschließung seien viele Alpen ebenso wenig zu halten wie die Kulturlandschaft, die letztlich mit der Beweidung stehe und falle. Honisch sieht in der sinnvollen Erschließung nicht zuletzt ein Lenkungsinstrument, um „die Leute auf den Wegen zu halten“.

Das gelte auch für den aktuell zu beobachtenden E-Bike-Boom, der neue Scharen Naturnutzer mobilisiere. Dass Alpwege auch ihre touristischen Aspekte haben, bestätigt Bad Hindelangs Bürgermeisterin Rödel.



Neben dem Retterschwanger Tal war das Amt für Ländliche Entwicklung im vergangenen Jahr in Hinterstein, ebenfalls in der Gemeinde Bad Hindelang „unterwegs“ mit der Erneuerung eines Alpweges von gut 2 300 Meter Länge. Hier wurde eine Entwässerungsrinne neu gestaltet und in den Straßenkörper integriert, sowie aufwändige Absturzsicherungen angebracht.

Kosten: 1,3 Millionen Euro. In den Oberstdorfer Bergen wurde ein bestehender Weg mit einer Kiestragschicht ausgestattet.



So geht es weiter:

Heuer geht es um aufwändige Hangsicherungen am sogenannten Königssträssle an der Ostflanke des Grünten. Rund 1,2 Millionen Euro sind hierfür eingeplant. Und eine Premiere steht mit dem deutsch-österreichischen Gemeinschaftsprojekt zwischen Balderschwang und Hittisau ins Haus.

Neuland für die betroffenen Gemeinden aber auch für die Experten am Amt für Ländliche Entwicklung, wie Ludger Klinge einräumt. Seit dem Jahr 2005 förderte das Amt 39 Alpwegebauprojekte im Allgäu mit insgesamt fast 15,5 Millionen Euro, was einer jährlichen Fördersumme von 860 000 Euro entspricht.