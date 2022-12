Altes C&A Gebäude: Familienunternehmen Kern will Sonthofens Innenstadt beleben

Von: Josef Gutsmiedl

Bürgermeister Christian Wilhelm (von links) begrüßte die Unternehmerfamilie mit Louisa Kern, Elke Hüller-Kern und Peter Kern in den zukünftigen Geschäftsräumen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Kern „Schuhe | Mode | Sport“ positioniert sich in Sonthofen neu und wird im renovierten ehemaligen C&A Gebäude einen Flagship-Store eröffnen.

Unter dem Namen „Kern Schuhe | Mode | Sport“ wird ab dem Frühjahr 2023 auf rund 1 400 Quadratmetern eine Schuh-, Mode- und Sportwelt mit etablierten Marken für die ganze Familie entstehen.

Die Verkaufsräume, die sich über drei Etagen erstrecken, wurden bis zum Frühjahr 2022 von der Firma C&A Mode GmbH & Co. KG betrieben. Kern Schuhe | Mode | Sport freue sich nun, nach einem längeren Verhandlungszeitraum den Leerstand in der Innenstadt von Sonthofen zu beenden. Peter Kern, Inhaber des Unternehmens, betont: „Wir sehen Sonthofen als vielversprechenden Standort und freuen uns darauf, vor allem die Sont­hofener Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch touristisches Publikum mit unserem Konzept aus Mode, Schuhen und Sport für die ganze Familie zu begeistern.“



Leerstand beheben - Innenstadt beleben

Der Konsument erwarte heute die gesamte „Outfit-Präsenz“ – nicht zuletzt auch via Internet-Zugang. „Auch sonntags und nachts, wenn der stationäre Handel geschlossen hat“, weiß Peter Kern. Daher sei das Schuhangebot auf 600 Quadratmetern um Mode – Bekleidung für Damen und Kinder – sowie ein umfangreiches Sportangebot mit Outdoor, Fitness, Multisport und Bikewear erweitert und ergänzt um ein Accessoires-Sortiment. Kern verstehe sich als Partner vor Ort – mit passendem Angebot in nachhaltiger Qualität.

Ziel von Kern Schuhe | Mode | Sport sei die Belebung der Sonthofer Innenstadt. Das Geschäft im ehemaligen C&A-Gebäude wird bis 19 Uhr geöffnet sein, betont Peter Kern. „Wir wollen dem Kunden das bieten, was er will, und da sein, wenn die Kunden da sind.“ Das Unternehmen will Untersuchungen anstoßen, um die „optimalen Öffnungszeiten“ zu finden.

Kleiner Umbau

„Für ein attraktives Ladengeschäft ist natürlich auch kompetentes Personal wichtig, das sich für unsere Mission begeistert und uns auf unserem weiteren Weg begleitet“, merkt Elke Hüller-Kern, Prokuristin des Unternehmens, an. Einige Verträge sind bereits unterschrieben, die ersten Einarbeitungen werden schon durchgeführt. „Wir hoffen aber, dass wir noch weitere Bewerberinnen und Bewerber aus dem Allgäu in unsere große Kern-Familie aufnehmen dürfen.“ Das Geschäft solle Verkaufsbereitschaft signalisieren – Selbstbedienung, wo sinnvoll, Beratung, wo gewünscht und wichtig, etwa im Kinderschuh-Segment.



Ein wenig umgekrempelt wird das Haus für seine neue Verwendung auch: Mehr Schaufensterfläche, neue Beleuchtungselemente und neue Bodenbeläge. Kurz: eine moderne Präsentation des Angebotes. Die Verweildauer soll durch eine höhere Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Tochter Louisa Kern bringt es auf den Punkt: „Wir streben einen Mehrwert für die Innenstadt an.“



Das familiengeführte Unternehmen im stationären Schuheinzelhandel wurde 1998 von Peter Kern und seiner Frau Elke Hüller-Kern gegründet. Das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Laupheim wuchs seither stetig und verzeichnet jetzt 29 Filialen in Süddeutschland. Zusammen mit Tochter Louisa Kern teilen sie ihre Leidenschaft für Schuhe, Mode und Sport mit ihren Mitarbeitern und Kunden.